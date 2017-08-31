Эта популярная сладость защитит от сахарного диабета31.08.2017 22:41
Обнаружена неожиданная польза шоколада для здоровья. На протяжении многих веков шоколад является одним из самых любимых лакомств миллионов людей по всему миру. Шоколад не только радует своим ... подробнее →
Паспортный скандал: в МИД Украины предложили Польше выход из ситуации31.08.2017 22:18
Украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах Украина предложила Польше решить проблемный вопрос ... подробнее →
Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу31.08.2017 21:57
Народний депутат Ірина Геращенко на власній сторінці в соціальній мережі ділиться вражаючою історією того, як місцева влада саботує важливий інфраструктурний проект, - про це інформує новинний портал ... подробнее →
Там, где «чаек» на волах возили, теперь орудия гремят31.08.2017 21:36
И колонковая кисточка в придачу Составители административно-географических справочников уделили минимум места селу Доля и расположенной рядом железнодорожной станции с аналогичным названием. ... подробнее →
Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины31.08.2017 21:15
С 1 по 3 сентября в Дружковке состоится предсезонный турнир Donbass Open Cup-2017. Его участниками в этом году станут четыре клуба: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Динамо" (Харьков), ХК ... подробнее →
Рева розповів, що буде з пенсіонерами після реформи31.08.2017 20:55
Першим кроком після прийняття законопроекту про пенсійну реформу в другому читанні стане проведення осучаснення пенсій для всіх без винятку пенсіонерів Про це повідомив ... подробнее →
У Харкові відбувся мітинг на підтримку побитого депутата від «Самопомочі»31.08.2017 20:38
Поруч з будівлею Харківської обласної ради відбувся мітинг на підтримку депутата ради, керівника правління «Харківського антикорупційного центру» Дмитра Булаха. Як передає ... подробнее →
Що буде з українською економікою до кінця 2017 року31.08.2017 20:20
До кінця 2017 доходи держави зростуть, порівняно з минулим роком Про це в Facebook написав незалежний експерт Данило Монін. Експерт зазначив, що за перші вісім місяців доходи України перевищили 225 мільярдів гривень, ніж за аналогічний ... подробнее →
Ольга Фреймут рассказала, как похудела после родов31.08.2017 20:05
Ведущая словно и не рожала. Известная украинская телеведущая всего 2 месяца назад стала мамой в третий раз. И перед стартом нового телевизионного сезона она бросила все силы, чтобы привести ... подробнее →
НАШЛИ ПЕЩЕРУ С ОСТАНКАМИ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ31.08.2017 19:48
Группа исследователей из Университета Восточного Теннесси нашли в пещере останки достаточно крупных животных, которые примерно 13 тысяч лет назад жили на полуострове Юкатан. Результаты исследования ... подробнее →
Суд по "янтарному делу": Поляков явился, но заседание перенесли31.08.2017 19:38
Нардеп заявил, что у него на руках решение суда о признании его потерпевшим Сегодня должно было состояться заседание суда по "янтарному делу", куда пришел один из фигурантов народный депутат Максим Поляков. Заседание перенесли на 6 сентября, так как ... подробнее →
Известного российского боксера освистали на чемпионате мира. ВИДЕО31.08.2017 19:20
Олимпийский чемпион Рио Евгений Тищенко, выступающий в первой тяжёлой весовой категории, подвергся обструкции болельщиков в Берлине. Российского боксера освистали на чемпионате мира, который проходит ... подробнее →
Гидрометцентр: 1 сентября в Украине наступит календарная и фактическая осень31.08.2017 19:00
В пятницу, 1 сентября, летней погоде будут радоваться только жители западной Украины, во всех остальных областях ожидаются дожди и довольно низкая температура. Как информирует replyua.net ... подробнее →
Это популярное лекарство может быть смертельно опасным31.08.2017 18:39
С ибупрофеном нужно быть осторожнее. Университетские специалисты из Швейцарии обнаружили опасное свойство известного медикамента. Выяснилось, что прием ибупрофена может негативно влиять на ... подробнее →
Миротворцы на Донбассе: у Порошенко рассказали о трех возможных вариантах31.08.2017 18:25
Представители России не могут быть членами миротворческой миссии, настаивает Герасимов В случае введение миротворцев на Донбасс , это кардинально изменить положение дел на Востоке Украины. Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, ... подробнее →
Порошенко вирішив надати Грузії гумдопомогу31.08.2017 18:10
Президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів надати гуманітарну допомогу Грузії. Про це йдеться в указі Президента №255 від 30 серпня, передають Українські Новини. "З метою сприяння в подоланні надзвичайної ситуації в Грузії у результаті ... подробнее →
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