В Украине осенью ожидают три миссии МВФ

01.09.2017 22:38

Миссии будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018 и реформ в стране В сентябре-октябре в Украину прибудет три миссии Международного валютного фонда ( МВФ ), передает Finclub. Об этом ... подробнее →

Експерт пояснив, чому Франція та Німеччина не здадуть Україну

01.09.2017 22:11

Експерт інформаційного центру «Міжмор’я» Юрій Міндюк пояснив, чому Україні не слід боятися антиукраїнських сил в Західній  Європі Про це Юрій Міндюк розповів в ... подробнее →

Слухи и домыслы вокруг биологических лабораторий в Украине

01.09.2017 21:55

Херсон упоминается на странице французского сайта  agoravox.fr . Название города попало в список населенных пунктов в которых время от времени всплывают факты вспышек инфекционных заболеваний, ... подробнее →

15 речей, які треба мати вдома для здоров'я

01.09.2017 21:37

Кілька речей, які варто купити в аптеці, навіть якщо ви здорові. 1. Дігтярне мило Натуральний антисептик, найчастіше використовується як засіб від прищів. Для особи слід застосовувати з ... подробнее →

УЗНАЙТЕ, КОГДА И СКОЛЬКО ИМЕННО ВАМ ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ

01.09.2017 21:25

Мы уже сообщали читателям, когда и как платить за воду жителям многоэтажек городов Донецкой области, обслуживаемых КП «Вода Донбасса». Они оплату по новым тарифам вносят с 25 августа. ... подробнее →

Перед злісними неплатниками аліментів можуть закрити кордон

01.09.2017 21:05

Міністерство юстиції України має намір ухвалити рішення про те, щоб чоловікам, які ухиляються від сплати  аліментів  на дітей, обмежили виїзд за кордон Про це заявив в ході ... подробнее →

Порошенко объяснил, почему лишил гражданства Саакашвили

01.09.2017 20:50

Глава государства также прокомментировал возможное возвращение украино-грузинского политика в Украину   Президент Украины  Петр  Порошенко  лишил украинского ... подробнее →

Астрологический прогноз со 2 по 8 сентября

01.09.2017 20:36

ОВЕН Вероятно, вы ещё многого о себе не знаете и склонны недооценивать собственные силы и возможности. Сентябрь заставит посмотреть на самих себя как бы со стороны и разглядеть то, чего вы в ... подробнее →

"У них трагическое состояние": генерал предупредил о новой затее Кремля

01.09.2017 20:20

Сценарий, о котором предупредили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, вполне возможен Под предлогом учений "Запад-2017" Россия может осуществить попытку пробить так называемый Сувалкский коридор ... подробнее →

Порошенко наказав внести Росію до переліку країн міграційного ризику

01.09.2017 20:00

Глава української держави Петро Порошенко підписав указ, яким запроваджується введення для громадян іноземних держав біометричного контролю під час в’їзду та виїзду,  інформує replyua.net ... подробнее →

ПРИВАТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ

01.09.2017 19:50

Об этом сообщил бывший первый заместитель председателя правления банка Олег Гороховский на своей странице в Facebook.   Олег Гороховский: Сегодня ночью (31.08.2017) Приватбанк приостанавливает продажу инвалюты клиентам в Приват24 и других ... подробнее →

Польша меняет правила трудоустройства иностранцев

01.09.2017 19:35

Польша со следующего года изменит правила трудоустройства иностранцев. Переходный период может стать проблемой, передает  Польское радио . С 1 сентября начинается процедура прекращения ... подробнее →

Должники за коммунальные услуги не смогут получать субсидии

01.09.2017 19:18

Если задолженность за коммунальные услуги будет превышать 340 гривен на момент подачи заявления на субсидии, данное домохозяйство не сможет рассчитывать на получение льготы. Как  сообщает ... подробнее →

Известный украинский музыкант стал героем проекта «Холостяк»

01.09.2017 19:00

Рожден Ануси будет искать свою любовь. Телеканал СТБ приступил к работе над восьмым сезоном романтического реалити "Холостяк". В проекте искать свою вторую половинку будет музыкант Рожден Ануси ... подробнее →

ВОЕННЫМ СНОВА ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ

01.09.2017 18:45

Правительство одобрило повышение заработных плат военным до стандартов НАТО. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров.  В соответствии с планами по ... подробнее →

Порошенко объяснил, как будет работать биометрический контроль на границе

01.09.2017 18:30

Биометрический контроль на украинской границе будет осуществляться лишь в отношении граждан тех стран, которые представляют риски для Украины. Как  сообщает replyua.net  со ссылкой на ... подробнее →

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