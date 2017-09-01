Мы уже сообщали читателям, когда и как платить за воду жителям многоэтажек городов Донецкой области, обслуживаемых КП «Вода Донбасса». Они оплату по новым тарифам вносят с 25 августа. ... подробнее →

Міністерство юстиції України має намір ухвалити рішення про те, щоб чоловікам, які ухиляються від сплати аліментів на дітей, обмежили виїзд за кордон Про це заявив в ході ... подробнее →

01.09.2017 20:36

ОВЕН Вероятно, вы ещё многого о себе не знаете и склонны недооценивать собственные силы и возможности. Сентябрь заставит посмотреть на самих себя как бы со стороны и разглядеть то, чего вы в ... подробнее →