В Украине осенью ожидают три миссии МВФ01.09.2017 22:38
Миссии будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018 и реформ в стране В сентябре-октябре в Украину прибудет три миссии Международного валютного фонда ( МВФ ), передает Finclub. Об этом ... подробнее →
Експерт пояснив, чому Франція та Німеччина не здадуть Україну01.09.2017 22:11
Експерт інформаційного центру «Міжмор’я» Юрій Міндюк пояснив, чому Україні не слід боятися антиукраїнських сил в Західній Європі Про це Юрій Міндюк розповів в ... подробнее →
Слухи и домыслы вокруг биологических лабораторий в Украине01.09.2017 21:55
Херсон упоминается на странице французского сайта agoravox.fr . Название города попало в список населенных пунктов в которых время от времени всплывают факты вспышек инфекционных заболеваний, ... подробнее →
15 речей, які треба мати вдома для здоров'я01.09.2017 21:37
Кілька речей, які варто купити в аптеці, навіть якщо ви здорові. 1. Дігтярне мило Натуральний антисептик, найчастіше використовується як засіб від прищів. Для особи слід застосовувати з ... подробнее →
УЗНАЙТЕ, КОГДА И СКОЛЬКО ИМЕННО ВАМ ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ01.09.2017 21:25
Мы уже сообщали читателям, когда и как платить за воду жителям многоэтажек городов Донецкой области, обслуживаемых КП «Вода Донбасса». Они оплату по новым тарифам вносят с 25 августа. ... подробнее →
Перед злісними неплатниками аліментів можуть закрити кордон01.09.2017 21:05
Міністерство юстиції України має намір ухвалити рішення про те, щоб чоловікам, які ухиляються від сплати аліментів на дітей, обмежили виїзд за кордон Про це заявив в ході ... подробнее →
Порошенко объяснил, почему лишил гражданства Саакашвили01.09.2017 20:50
Глава государства также прокомментировал возможное возвращение украино-грузинского политика в Украину Президент Украины Петр Порошенко лишил украинского ... подробнее →
Астрологический прогноз со 2 по 8 сентября01.09.2017 20:36
ОВЕН Вероятно, вы ещё многого о себе не знаете и склонны недооценивать собственные силы и возможности. Сентябрь заставит посмотреть на самих себя как бы со стороны и разглядеть то, чего вы в ... подробнее →
"У них трагическое состояние": генерал предупредил о новой затее Кремля01.09.2017 20:20
Сценарий, о котором предупредили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, вполне возможен Под предлогом учений "Запад-2017" Россия может осуществить попытку пробить так называемый Сувалкский коридор ... подробнее →
Порошенко наказав внести Росію до переліку країн міграційного ризику01.09.2017 20:00
Глава української держави Петро Порошенко підписав указ, яким запроваджується введення для громадян іноземних держав біометричного контролю під час в’їзду та виїзду, інформує replyua.net ... подробнее →
ПРИВАТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ01.09.2017 19:50
Об этом сообщил бывший первый заместитель председателя правления банка Олег Гороховский на своей странице в Facebook. Олег Гороховский: Сегодня ночью (31.08.2017) Приватбанк приостанавливает продажу инвалюты клиентам в Приват24 и других ... подробнее →
Польша меняет правила трудоустройства иностранцев01.09.2017 19:35
Польша со следующего года изменит правила трудоустройства иностранцев. Переходный период может стать проблемой, передает Польское радио . С 1 сентября начинается процедура прекращения ... подробнее →
Должники за коммунальные услуги не смогут получать субсидии01.09.2017 19:18
Если задолженность за коммунальные услуги будет превышать 340 гривен на момент подачи заявления на субсидии, данное домохозяйство не сможет рассчитывать на получение льготы. Как сообщает ... подробнее →
Известный украинский музыкант стал героем проекта «Холостяк»01.09.2017 19:00
Рожден Ануси будет искать свою любовь. Телеканал СТБ приступил к работе над восьмым сезоном романтического реалити "Холостяк". В проекте искать свою вторую половинку будет музыкант Рожден Ануси ... подробнее →
ВОЕННЫМ СНОВА ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ01.09.2017 18:45
Правительство одобрило повышение заработных плат военным до стандартов НАТО. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров. В соответствии с планами по ... подробнее →
Порошенко объяснил, как будет работать биометрический контроль на границе01.09.2017 18:30
Биометрический контроль на украинской границе будет осуществляться лишь в отношении граждан тех стран, которые представляют риски для Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
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