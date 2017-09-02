Ее госпитализировали с осколочными ранениями мягких тканей и нижних конечностей. На окраине Станицы Луганской на растяжке подорвалась мирная жительница, ее госпитализировали с телесными ... подробнее →

В Днепр едет особенная военная техника, которая станет частью экспозиции В музее АТО, который находится в Днепре, вскоре появятся новые экспонаты, сообщает прес-служба Днепропетровский ... подробнее →

С 1 января 2018 года в Украине изменится финансирование первичного звена медицинской помощи. Об этом в эфире "5 канала" сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, передает Главное ... подробнее →

В Ровенской области правоохранители задержали одного из руководителей исправительного учреждения, который требовал неправомерные денежные средства с у заключенного за ... подробнее →

Указ Порошенко о биометрическом контроле на границе вступил в силу 02.09.2017 21:08 Порошенко поручил Кабмину подготовиться к введению биометрического контроля с 1 января 2018 Сегодня, 2 сентября 2017 года, вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 1 января ... подробнее →

Чалый рассказал, когда в Украину прибудет первая партия американского угля 02.09.2017 20:54 Cудно из США, на котором загружено 62 тысячи тонн энергетического угля, должно прибыть в украинский порт "Южный" до середины сентября. Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в ... подробнее →