На взятке задержан руководитель исправительного учреждения02.09.2017 22:35
В Ровенской области правоохранители задержали одного из руководителей исправительного учреждения, который требовал неправомерные денежные средства с у заключенного за ... подробнее →
Медреформа: что изменится для пациентов с 1 января02.09.2017 22:10
С 1 января 2018 года в Украине изменится финансирование первичного звена медицинской помощи. Об этом в эфире "5 канала" сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, передает Главное ... подробнее →
Музей АТО в Днепре пополнится трофейными экспонатами02.09.2017 21:51
В Днепр едет особенная военная техника, которая станет частью экспозиции В музее АТО, который находится в Днепре, вскоре появятся новые экспонаты, сообщает прес-служба Днепропетровский ... подробнее →
На окраине Станицы Луганской на растяжке подорвалась женщина02.09.2017 21:31
Ее госпитализировали с осколочными ранениями мягких тканей и нижних конечностей. На окраине Станицы Луганской на растяжке подорвалась мирная жительница, ее госпитализировали с телесными ... подробнее →
Указ Порошенко о биометрическом контроле на границе вступил в силу02.09.2017 21:08
Порошенко поручил Кабмину подготовиться к введению биометрического контроля с 1 января 2018 Сегодня, 2 сентября 2017 года, вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 1 января ... подробнее →
Чалый рассказал, когда в Украину прибудет первая партия американского угля02.09.2017 20:54
Cудно из США, на котором загружено 62 тысячи тонн энергетического угля, должно прибыть в украинский порт "Южный" до середины сентября. Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в ... подробнее →
Нельзя унижать людей из ОРДЛО, нужно дать им любовь и заботу - писатель Любко Дереш02.09.2017 20:32
ЛЮБКО ДЕРЕШ – один из самых известных украинских писателей, его произведения переведены на несколько европейских языков. Осенью должен выйти в свет новый роман автора "Спустошення". В интервью ... подробнее →
В Марьинском районе безработным предлагают работать в торговле02.09.2017 20:10
Марьинским районным центром занятости 29 августа была проведена мини-ярмарка вакансий и услуг службы занятости для безработных, в т.ч. для внутренне перемещенных лиц с участием ООО ... подробнее →
Строительство Керченского моста ставит под угрозу поставку 1 млн тонн чугуна из Мариуполя в США02.09.2017 19:47
Киеву следует выработать комплекс ответных мер на угрозы, которые несет нарушение Россией международного морского права при строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму. Такое мнение ... подробнее →
Шестирічна жителька Коломиї отримала відзнаку як найкрасивіша дитина України02.09.2017 19:33
Коломийська красуня Алевтина Жупанська, учасниця та призерка всеукраїнських та міжнародних конкурсів краси і талантів, увійшла до сотні найкрасивіших дітей України. Минулого року Алевтина ... подробнее →
«Тут есть глубина и подлинность»: Путешествующий американец трогательно рассказал, за что стоит ценить Украину02.09.2017 19:10
В своем монологе Питер Сантенелло поделился впечатлениями об украинских людях и стране в целом Американский путешественник. Питер Сантенелло, посвятивший это лето изучению Украины и проживший ... подробнее →
Утеплить дом на миллион евро: как это сделать за счет государства02.09.2017 18:50
История киевского ОСМД, сумевшего привлечь более 30 миллионов гривень на энергоэффективные мероприятия, может стать хорошим примером для других. Поки одні українці нарікають на тарифи на ... подробнее →
Украина получит новый транш от МВФ02.09.2017 18:31
Украина, скорее всего, до конца текущего года получит пятый транш Международного валютного фонда (МВФ) после четвертого пересмотра программы EFF. Как пишет "Интерфакс-Украина" , так считают ... подробнее →
В США объяснили, почему Россия так переживает из-за центра ВМС в Украине02.09.2017 18:10
Строительство США центра Военно-морских сил в Очакове беспокоит Россию, поскольку это приближает украинскую армию к стандартам НАТО. Об этом заявил капитан 1-го ранга военно-морских сил США, ... подробнее →
Психически больной юноша организовал массовый суицид02.09.2017 17:46
Полиция обнаружила в социальных сетях группу, призывающую ее участников к коллективному суициду. Молодой аргентинец организовал в социальных сетях группу с призывами к массовому суициду. Полиция ... подробнее →
Стало известно, сколько денег собрано с родителей украинских школьников за три года02.09.2017 17:32
Известный юрист также рассказал о том, что юридического понятия "благотворительный фонд при школе" не существует. За последние три года с родителей украинских школьников собрали миллиард гривен, ... подробнее →
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