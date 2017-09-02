На взятке задержан руководитель исправительного учреждения

02.09.2017 22:35

В Ровенской области правоохранители задержали одного из руководителей исправительного учреждения, который требовал неправомерные денежные средства с  у  заключенного за ... подробнее →

Медреформа: что изменится для пациентов с 1 января

02.09.2017 22:10

С 1 января 2018 года в Украине изменится финансирование первичного звена медицинской помощи. Об этом в эфире "5 канала" сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, передает Главное ... подробнее →

Музей АТО в Днепре пополнится трофейными экспонатами

02.09.2017 21:51

В Днепр едет особенная военная техника, которая станет частью экспозиции В музее АТО, который находится в Днепре, вскоре появятся новые экспонаты, сообщает прес-служба Днепропетровский ... подробнее →

На окраине Станицы Луганской на растяжке подорвалась женщина

02.09.2017 21:31

Ее госпитализировали с осколочными ранениями мягких тканей и нижних конечностей. На окраине Станицы Луганской на растяжке подорвалась мирная жительница, ее госпитализировали с телесными ... подробнее →

Указ Порошенко о биометрическом контроле на границе вступил в силу

02.09.2017 21:08

Порошенко поручил Кабмину подготовиться к введению биометрического контроля с 1 января 2018 Сегодня, 2 сентября 2017 года, вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 1 января ... подробнее →

Чалый рассказал, когда в Украину прибудет первая партия американского угля

02.09.2017 20:54

Cудно из США, на котором загружено 62 тысячи тонн энергетического угля, должно прибыть в украинский порт "Южный" до середины сентября. Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в ... подробнее →

Нельзя унижать людей из ОРДЛО, нужно дать им любовь и заботу - писатель Любко Дереш

02.09.2017 20:32

ЛЮБКО ДЕРЕШ – один из самых известных украинских писателей, его произведения переведены на несколько европейских языков. Осенью должен выйти в свет новый роман автора "Спустошення". В интервью ... подробнее →

В Марьинском районе безработным предлагают работать в торговле

02.09.2017 20:10

Марьинским районным центром занятости 29 августа была проведена мини-ярмарка вакансий и услуг службы занятости для безработных, в т.ч. для внутренне перемещенных лиц с участием ООО ... подробнее →

Строительство Керченского моста ставит под угрозу поставку 1 млн тонн чугуна из Мариуполя в США

02.09.2017 19:47

Киеву следует выработать комплекс ответных мер на угрозы, которые несет нарушение Россией международного морского права при строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму. Такое мнение ... подробнее →

Шестирічна жителька Коломиї отримала відзнаку як найкрасивіша дитина України

02.09.2017 19:33

Коломийська красуня Алевтина Жупанська, учасниця та призерка всеукраїнських та міжнародних конкурсів краси і талантів, увійшла до сотні найкрасивіших дітей України. Минулого року Алевтина ... подробнее →

«Тут есть глубина и подлинность»: Путешествующий американец трогательно рассказал, за что стоит ценить Украину

02.09.2017 19:10

В своем монологе Питер Сантенелло поделился впечатлениями об украинских людях и стране в целом Американский путешественник. Питер Сантенелло, посвятивший это лето изучению Украины и проживший ... подробнее →

Утеплить дом на миллион евро: как это сделать за счет государства

02.09.2017 18:50

История киевского ОСМД, сумевшего привлечь более 30 миллионов гривень на энергоэффективные мероприятия, может стать хорошим примером для других.  Поки одні українці нарікають на тарифи на ... подробнее →

Украина получит новый транш от МВФ

02.09.2017 18:31

Украина, скорее всего, до конца текущего года получит пятый транш Международного валютного фонда (МВФ) после четвертого пересмотра программы EFF. Как пишет "Интерфакс-Украина" , так считают ... подробнее →

В США объяснили, почему Россия так переживает из-за центра ВМС в Украине

02.09.2017 18:10

Строительство США центра Военно-морских сил в Очакове беспокоит Россию, поскольку это приближает украинскую армию к стандартам НАТО. Об этом заявил капитан 1-го ранга военно-морских сил США, ... подробнее →

Психически больной юноша организовал массовый суицид

02.09.2017 17:46

Полиция обнаружила в социальных сетях группу, призывающую ее участников к коллективному суициду. Молодой аргентинец организовал в социальных сетях группу с призывами к массовому суициду. Полиция ... подробнее →

Стало известно, сколько денег собрано с родителей украинских школьников за три года

02.09.2017 17:32

Известный юрист также рассказал о том, что юридического понятия "благотворительный фонд при школе" не существует. За последние три года с родителей украинских школьников собрали миллиард гривен, ... подробнее →

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