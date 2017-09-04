Тимошенко выступила со срочным заявлением в кулуарах Верховной Рады Украины. В своем заявлении Тимошенко процитировала последний доклад ООН, в котором говорится о катастрофической ситуации в ... подробнее →

Ожидается, что в своем выступлении премьер опишет общую концепцию бюджетной политики и скажет, будет ли вовремя предоставлен проект бюджета Премьер- министр Украины Владимир Гройсман ... подробнее →

Визначайте симптоми і тікайте від недуги вчасно - детальніше читайте у " Країні здоров'я ". Якщо здорова людина у складній життєвій ситуації підніме голову скаже що "я це зроблю", "не біда" або ... подробнее →

Данилко назвал любимую игру детства. Судья вокального шоу «Х-фактор» Андрей Данилко признался, что в детстве любимой игрой для него были похороны крыс. Об этом Андрей Данилко ... подробнее →

В российском МИД напомнили американскому президенту Дональду Трампу, что не все президенты США оставались на этом посту до конца законного срока Об этом сказала официальный представитель МИД ... подробнее →

Боевики провели на Донбассе масштабные учения с боевой стрельбой в дневное и ночное время. Видео опубликована пресс-служба "вооруженных сил ДНР". "На одном из полигонов "республики" на днях ... подробнее →

Украинская ведущая намекнула на беременность Джамалы. Популярная украинская ведущая Ольга Цибульская приписала беременность Джамале после ее выступления на одном из телевизионных проектов во ... подробнее →

Генпрокурор раскрыл, в каких правонарушениях обвиняется большинство амнистируемых Около 1,7 тыс. участников антитеррористической операции на Донбассе смогут воспользоваться законом об амнистии, ... подробнее →

НАЗВАН МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ В УКРАИНЕ 04.09.2017 20:48 В Украине, в том числе на Донбассе, максимальная пенсия сейчас составляет 10 тыс. 740 грн. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир ... подробнее →

В Раде ждут Порошенко с посланием уже в этот четверг 04.09.2017 20:31 Во фракции "БПП" ожидают, что президент Украины Петр Порошенко может выступить с посланием к Верховной Раде уже в этот четверг, 7 сентября. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет " ... подробнее →

Яка країна масово відмовляє українцям у візах 04.09.2017 20:15 Відсоток відмови громадянам України у канадських візах катастрофічно великий Таку заяву і цифру озвучив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко. За його словами, якщо в минулому році кількість відмов зменшилася до ... подробнее →