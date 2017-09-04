Андрей Данилко ошарашил поклонников откровенным признанием04.09.2017 22:49
Данилко назвал любимую игру детства. Судья вокального шоу «Х-фактор» Андрей Данилко признался, что в детстве любимой игрой для него были похороны крыс. Об этом Андрей Данилко ... подробнее →
Як розпізнати депресивний стан?04.09.2017 22:35
Визначайте симптоми і тікайте від недуги вчасно - детальніше читайте у " Країні здоров'я ". Якщо здорова людина у складній життєвій ситуації підніме голову скаже що "я це зроблю", "не біда" або ... подробнее →
Гройсман может выступить в Раде во вторник04.09.2017 22:18
Ожидается, что в своем выступлении премьер опишет общую концепцию бюджетной политики и скажет, будет ли вовремя предоставлен проект бюджета Премьер- министр Украины Владимир Гройсман ... подробнее →
Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…04.09.2017 21:55
Тимошенко выступила со срочным заявлением в кулуарах Верховной Рады Украины. В своем заявлении Тимошенко процитировала последний доклад ООН, в котором говорится о катастрофической ситуации в ... подробнее →
Луценко рассказал о деталях амнистии участников АТО04.09.2017 21:39
Генпрокурор раскрыл, в каких правонарушениях обвиняется большинство амнистируемых Около 1,7 тыс. участников антитеррористической операции на Донбассе смогут воспользоваться законом об амнистии, ... подробнее →
Популярную украинскую певицу заподозрили в беременности04.09.2017 21:28
Украинская ведущая намекнула на беременность Джамалы. Популярная украинская ведущая Ольга Цибульская приписала беременность Джамале после ее выступления на одном из телевизионных проектов во ... подробнее →
Боевики на Донбассе устроили масштабные учения. ВИДЕО04.09.2017 21:16
Боевики провели на Донбассе масштабные учения с боевой стрельбой в дневное и ночное время. Видео опубликована пресс-служба "вооруженных сил ДНР". "На одном из полигонов "республики" на днях ... подробнее →
Дипломатия закончилась: российский МИД перешел к угрозам04.09.2017 21:01
В российском МИД напомнили американскому президенту Дональду Трампу, что не все президенты США оставались на этом посту до конца законного срока Об этом сказала официальный представитель МИД ... подробнее →
НАЗВАН МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ В УКРАИНЕ04.09.2017 20:48
В Украине, в том числе на Донбассе, максимальная пенсия сейчас составляет 10 тыс. 740 грн. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир ... подробнее →
В Раде ждут Порошенко с посланием уже в этот четверг04.09.2017 20:31
Во фракции "БПП" ожидают, что президент Украины Петр Порошенко может выступить с посланием к Верховной Раде уже в этот четверг, 7 сентября. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет " ... подробнее →
Яка країна масово відмовляє українцям у візах04.09.2017 20:15
Відсоток відмови громадянам України у канадських візах катастрофічно великий Таку заяву і цифру озвучив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко. За його словами, якщо в минулому році кількість відмов зменшилася до ... подробнее →
Названы лучшие напитки для продления молодости04.09.2017 20:00
Топ-6 напитков, способных замедлить старение Древние алхимики так и не вывели формулу эликсира молодости. Грустить по этому поводу не стоит, потому что напитки молодости и красоты ты ... подробнее →
Осень начинается завтра: синоптик предупредила о серьезном похолодании04.09.2017 19:45
Во вторник, 5 сентября, в Украину придет новый циклон, который принесет серьезное похолодание и осадки. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Так, ... подробнее →
У ДПС розповіли, як напередодні навчань «Захід – 2017» посилили охорону кордону04.09.2017 19:32
У зв’язку з наближенням дати початку проведення російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», які відбуватимуться поруч з українським кордоном, Держприкордонслужба ... подробнее →
В Украине хотят ввести акциз на российские книги04.09.2017 19:20
Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики предлагает депутатам ввести акцизные марки на российские книги. Об этом сообщила председатель комитета Виктория Сюмар на ... подробнее →
В Украине откроют новый реабилитационный центр для пострадавших в АТО04.09.2017 19:00
Благотворительная Организация «Всеукраинский благотворительный фонд братьев Кузьминых» в г.Черкассы открывает реабилитационный Центр для военнослужащих, которые пострадали в ходе войны на ... подробнее →
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