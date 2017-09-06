В Приазовье фермер устроил бизнес на костях 06.09.2017 23:12 Мало кто знает, что немцы, проведя расстрел в селе Агробаза, находящемся в пяти километрах от Мариуполя, заставляли закапывать трупы подростков, живущих в этом селе. Один из них - Дмитрий Конько, ... подробнее →

В Украине пройдут совместные с США учения 06.09.2017 22:33 Международные учения Rapid Trident-2017 пройдут во Львовской области.Международные учения Rapid Trident-2017 будут проходить во Львовской области с 11 по 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →