В Приазовье фермер устроил бизнес на костях06.09.2017 23:12
Мало кто знает, что немцы, проведя расстрел в селе Агробаза, находящемся в пяти километрах от Мариуполя, заставляли закапывать трупы подростков, живущих в этом селе. Один из них - Дмитрий Конько, ... подробнее →
В Украине пройдут совместные с США учения06.09.2017 22:33
Международные учения Rapid Trident-2017 пройдут во Львовской области.Международные учения Rapid Trident-2017 будут проходить во Львовской области с 11 по 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Украина может сократить количество пропускных пунктов в Крым06.09.2017 22:01
Бабин считает, что пункт пропуска "Чаплинка" не стоит больше содержать. Представительство Президента в аннексированном Россией Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до ... подробнее →
Борис Колесников: Зарплаты руководства «Укрзализныци» в 2,5 раза выше, чем в развитых странах06.09.2017 21:37
На сегодняшний день, количество «управленцев» в «Укрзализныце» просто зашкаливает. То есть работает огромное количество абсолютных бездельников, отсутствие которых никто не ... подробнее →
ВОТ И ВСЯ ЛЮБОВЬ. Перспективы реализации путинского сценария введения миротворцев ООН на Донбасс06.09.2017 21:15
5 сентября 2017 года президент России Владимир Путин выступил с неожиданной инициативой — ввести международных миротворцев на линию разграничения на Донбассе. «Сенсацией» данное ... подробнее →
РОЖДАЕМОСТЬ В УКРАИНЕ ПРОДОЛЖИТ ПАДАТЬ. ВИДЕО06.09.2017 20:49
Л.Черенько, руководитель отдели исследований демографии и уровня жизни Института демографии рассказала, что на данный момент Украина вошла в фазу постепенного увеличения количества населения старших ... подробнее →
Сколько стоит обед депутата Украины06.09.2017 20:23
Цены в столовой Верховной Рады к осенней сессии подскочили почти в два раза. Как передает корреспондент " Страны ", брускетта с семгой в прошлом году стоила почти 27 грн, а сегодня - 39,88 грн. ... подробнее →
"Кремлевские "голуби мира" все-таки чего-то сильно покурили", - Тука "послал в сад" Путина с его предложениями о миротворцах на Донбассе06.09.2017 20:05
Все базовые предложения "кремлевских миротворцев" уже известны и давно отвергнуты украинской стороной. Об этом на своей странице в "ФБ" написал заместитель министра по вопросам временно ... подробнее →
Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс06.09.2017 19:41
Под Новоазовск, где стоит 9-й полк морской пехоты "ДНР", прибыла группа российских журналистов, целью которых является снять сюжет об «успешном освобождении Донбасса от захватчиков». ... подробнее →
Гибель журналиста и политологов в ДТП на Волыни: у Авакова раскрыли подробности06.09.2017 19:21
Полиция Ровненской области открыла криминальное производство по факту аварии на Волыни, в которой погибли четверо политологов и журналист. Об этом на своей странице в Facebook сообщил внештатный ... подробнее →
Актер Пашинин: Я побрезгую взять в жены даму с Донбасса. Не знаю, сколько КамАЗов чеченцев, бурят и других ордынцев на ней спали. ВИДЕО06.09.2017 18:53
В эксклюзивном интервью изданию " ГОРДОН " известный российский актер Анатолий Пашинин рассказал, почему бросил успешную карьеру и уехал из Москвы, а теперь не торопится просить украинское ... подробнее →
Стало известно, сколько украинцев считают русский родным языком06.09.2017 18:34
Социологи поделились результатами последних исследований. За годы независимости языковой вопрос в Украине невероятно сильно обострился, в том числе благодаря активному участию России. Согласно ... подробнее →
В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения06.09.2017 18:10
В России в Забайкальском крае военный поезд сошел с рельсов: источники российских СМИ сообщают, что с железнодорожного полотна опрокинулись 14 вагонов, 11 из них были платформенными с военной ... подробнее →
Каким должен быть сон?06.09.2017 17:43
Чтобы сон восстанавливал силы и был на пользу здоровью, необходимо иметь его достаточное количество. Большинству людей будет достаточно 7-8 часов ночного сна. Некоторым людям требуется больше, чем ... подробнее →
Золотая пора несёт в лукошке сезонные напасти06.09.2017 17:19
Золотая пора несёт в лукошке сезонные напасти С наступлением сентября отступает прочь жара, давая возможность оценить первые осенние дни и насладиться солнцем, которое греет, но не ... подробнее →
Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину06.09.2017 16:31
Заявление президента России Владимира Путина о введении миротворцев ООН на Донбасс вызвало возмущение у бывшего главаря "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина, который устроил настоящую истерику и заявил, что ... подробнее →
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