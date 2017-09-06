В Приазовье фермер устроил бизнес на костях

06.09.2017 23:12

Мало кто знает, что немцы, проведя расстрел в селе Агробаза, находящемся в пяти километрах от Мариуполя, заставляли закапывать трупы подростков, живущих в этом селе. Один из них - Дмитрий Конько, ... подробнее →

В Украине пройдут совместные с США учения

06.09.2017 22:33

Международные учения Rapid Trident-2017 пройдут во Львовской области.Международные учения Rapid Trident-2017 будут проходить во Львовской области с 11 по 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Украина может сократить количество пропускных пунктов в Крым

06.09.2017 22:01

Бабин считает, что пункт пропуска "Чаплинка" не стоит больше содержать. Представительство Президента в аннексированном Россией Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до ... подробнее →

Борис Колесников: Зарплаты руководства «Укрзализныци» в 2,5 раза выше, чем в развитых странах

06.09.2017 21:37

На сегодняшний день, количество «управленцев» в «Укрзализныце» просто зашкаливает. То есть работает огромное количество абсолютных бездельников, отсутствие которых никто не ... подробнее →

ВОТ И ВСЯ ЛЮБОВЬ. Перспективы реализации путинского сценария введения миротворцев ООН на Донбасс

06.09.2017 21:15

5 сентября 2017 года президент России Владимир Путин выступил с неожиданной инициативой — ввести международных миротворцев на линию разграничения на Донбассе. «Сенсацией» данное ... подробнее →

РОЖДАЕМОСТЬ В УКРАИНЕ ПРОДОЛЖИТ ПАДАТЬ. ВИДЕО

06.09.2017 20:49

Л.Черенько, руководитель отдели исследований демографии и уровня жизни Института демографии рассказала, что на данный момент Украина вошла в фазу постепенного увеличения количества населения старших ... подробнее →

Сколько стоит обед депутата Украины

06.09.2017 20:23

Цены в столовой Верховной Рады к осенней сессии подскочили почти в два раза. Как передает корреспондент " Страны ", брускетта с семгой в прошлом году стоила почти 27 грн, а сегодня - 39,88 грн. ... подробнее →

"Кремлевские "голуби мира" все-таки чего-то сильно покурили", - Тука "послал в сад" Путина с его предложениями о миротворцах на Донбассе

06.09.2017 20:05

Все базовые предложения "кремлевских миротворцев" уже известны и давно отвергнуты украинской стороной. Об этом на своей странице в "ФБ" написал заместитель министра по вопросам временно ... подробнее →

Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс

06.09.2017 19:41

Под Новоазовск, где стоит 9-й полк морской пехоты "ДНР", прибыла группа российских журналистов, целью которых является снять сюжет об «успешном освобождении Донбасса от захватчиков». ... подробнее →

Гибель журналиста и политологов в ДТП на Волыни: у Авакова раскрыли подробности

06.09.2017 19:21

Полиция Ровненской области открыла криминальное производство по факту аварии на Волыни, в которой погибли четверо политологов и журналист. Об этом на своей странице в Facebook сообщил внештатный ... подробнее →

Актер Пашинин: Я побрезгую взять в жены даму с Донбасса. Не знаю, сколько КамАЗов чеченцев, бурят и других ордынцев на ней спали. ВИДЕО

06.09.2017 18:53

В эксклюзивном интервью изданию " ГОРДОН " известный российский актер Анатолий Пашинин рассказал, почему бросил успешную карьеру и уехал из Москвы, а теперь не торопится просить украинское ... подробнее →

Стало известно, сколько украинцев считают русский родным языком

06.09.2017 18:34

Социологи поделились результатами последних исследований. За годы независимости языковой вопрос в Украине невероятно сильно обострился, в том числе благодаря активному участию России. Согласно ... подробнее →

В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения

06.09.2017 18:10

В России в Забайкальском крае военный поезд сошел с рельсов: источники российских СМИ сообщают, что с железнодорожного полотна опрокинулись 14 вагонов, 11 из них были платформенными с военной ... подробнее →

Каким должен быть сон?  

06.09.2017 17:43

Чтобы сон восстанавливал силы и был на пользу здоровью, необходимо иметь его достаточное количество. Большинству людей будет достаточно 7-8 часов ночного сна. Некоторым людям требуется больше, чем ... подробнее →

Золотая пора несёт в лукошке сезонные напасти  

06.09.2017 17:19

Золотая пора несёт в лукошке сезонные напасти   С наступлением сентября отступает прочь жара, давая возможность оценить первые осенние дни и насладиться солнцем, которое греет, но не ... подробнее →

Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину

06.09.2017 16:31

Заявление президента России Владимира Путина о введении миротворцев ООН на Донбасс вызвало возмущение у бывшего главаря "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина, который устроил настоящую истерику и заявил, что ... подробнее →

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