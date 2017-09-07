Как передает replyua.net , известный украинский блогер и политический аналитик Тарас Черновил в своем блоге пишет о том, что во время рассмотрения законопроекта о завершении ... подробнее →

Российский министр надеется, что новые газопроводы РФ окажутся выгоднее в эксплуатации, чем контракт с Украиной Россия готова сохранить часть транзита газа через Украину, если это окажется ... подробнее →

Диетологи рассказали, от чего чаще всего люди набирают лишние килограммы. Люди привыкли обвинять в своих промахах и неудачах кого-то, но только не себя. Те, кто страдают ожирением или постоянно ... подробнее →

Президент Петр Порошенко выступил перед депутатами в рамках ежегодного послания к парламенту, задев ряд насущных вопросов внутренней и международной политики Украины. Как и ожидалось, ... подробнее →

Заметки по поводу экипировки воинов, принимавших участие в битвах, которые отгремели и продолжают греметь на просторах Дикого поля. Кастрюлькины пращуры Человек - существо ... подробнее →

В Киеве ситуацию с коммунальными долгами до суда в основном не доводят Так утверждает советник заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная, пишет «Сегодня» . По ... подробнее →

Опалённые горном Засуха состарила прежде срока стебли пастушьей сумки, а лепестки расцветших циркусов к вечеру обретают цвет рукописи времён хождения Афанасия Никитина за три моря. Всё ... подробнее →

Стало известно, как изменятся трудовые права мужчин и женщин в Украине Так, Конфедерация работодателей подготовила документ, которым предлагается ряд нововведений, которые позволят обеспечить ... подробнее →

Рано утром в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что территория 42 училища заминирована. Мужчина, позвонивший в полицию, бегло сообщил информацию и быстро повесил трубку. ... подробнее →

Це мрія - лікуватись шоколадом. І, якщо довели вчені, ця мрія є реальністю. Детальніше читайте у " Країні здоров'я ". З двадцяти учасників експерименту 14 чоловіків і 6 жінок у віці від 60 до 78 ... подробнее →

Судну «Копан», который вышел из Мариупольского порта, пришлось притерпеть изменений, чтобы пройти под пролетом так называемого Керченского моста. При этом именно это судно стало ... подробнее →

Политолог: Украина потеряла шанс вступить в НАТО по двум причинам 07.09.2017 19:19 Сергей Таран , известный украинский политолог, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что у Украины был шанс вступить в Североатлантический альянс еще до начала войны на Донбассе. Однако она ... подробнее →

Путин заявил, что Тиллерсон попал в плохую компанию 07.09.2017 19:00 Президент России Владимир Путин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в "плохую компанию". Об этом он заявил выступая на пленарном заседании Восточного экономического форму во ... подробнее →

С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ЗАПАХОВ МОЖНО ПОХУДЕТЬ? 07.09.2017 18:35 Специалисты из американского университета Уилинг пришли к выводу, что при помощи мяты можно похудеть, так как он дает возможность проконтролировать свой аппетит. Специалисты провели ... подробнее →