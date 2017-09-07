Пять привычек, от которых может увеличиться объем талии07.09.2017 22:42
Диетологи рассказали, от чего чаще всего люди набирают лишние килограммы. Люди привыкли обвинять в своих промахах и неудачах кого-то, но только не себя. Те, кто страдают ожирением или постоянно ... подробнее →
Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину07.09.2017 22:17
Российский министр надеется, что новые газопроводы РФ окажутся выгоднее в эксплуатации, чем контракт с Украиной Россия готова сохранить часть транзита газа через Украину, если это окажется ... подробнее →
Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие07.09.2017 21:53
Нардепы просят компетентные органы проконтролировать законность въезда экс-президента Грузии Ряд народных депутатов Украины подписали обращение к главе Госпогранслужбы Петру Цигикалу и ... подробнее →
Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы07.09.2017 21:40
Как передает replyua.net , известный украинский блогер и политический аналитик Тарас Черновил в своем блоге пишет о том, что во время рассмотрения законопроекта о завершении ... подробнее →
Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки07.09.2017 21:20
Опалённые горном Засуха состарила прежде срока стебли пастушьей сумки, а лепестки расцветших циркусов к вечеру обретают цвет рукописи времён хождения Афанасия Никитина за три моря. Всё ... подробнее →
Кому могут полностью отключить коммунальные услуги07.09.2017 21:03
В Киеве ситуацию с коммунальными долгами до суда в основном не доводят Так утверждает советник заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная, пишет «Сегодня» . По ... подробнее →
Взгляд сквозь годы: Склоните головы, идущие тропой войны07.09.2017 20:47
Заметки по поводу экипировки воинов, принимавших участие в битвах, которые отгремели и продолжают греметь на просторах Дикого поля. Кастрюлькины пращуры Человек - существо ... подробнее →
Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы07.09.2017 20:35
Президент Петр Порошенко выступил перед депутатами в рамках ежегодного послания к парламенту, задев ряд насущных вопросов внутренней и международной политики Украины. Как и ожидалось, ... подробнее →
Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту07.09.2017 20:15
Судну «Копан», который вышел из Мариупольского порта, пришлось притерпеть изменений, чтобы пройти под пролетом так называемого Керченского моста. При этом именно это судно стало ... подробнее →
Яку хворобу лікує чорний шоколад?07.09.2017 19:57
Це мрія - лікуватись шоколадом. І, якщо довели вчені, ця мрія є реальністю. Детальніше читайте у " Країні здоров'я ". З двадцяти учасників експерименту 14 чоловіків і 6 жінок у віці від 60 до 78 ... подробнее →
В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА07.09.2017 19:48
Рано утром в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что территория 42 училища заминирована. Мужчина, позвонивший в полицию, бегло сообщил информацию и быстро повесил трубку. ... подробнее →
Украинских мужчин хотят уравнять в правах с женщинами07.09.2017 19:38
Стало известно, как изменятся трудовые права мужчин и женщин в Украине Так, Конфедерация работодателей подготовила документ, которым предлагается ряд нововведений, которые позволят обеспечить ... подробнее →
Политолог: Украина потеряла шанс вступить в НАТО по двум причинам07.09.2017 19:19
Сергей Таран , известный украинский политолог, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что у Украины был шанс вступить в Североатлантический альянс еще до начала войны на Донбассе. Однако она ... подробнее →
Путин заявил, что Тиллерсон попал в плохую компанию07.09.2017 19:00
Президент России Владимир Путин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в "плохую компанию". Об этом он заявил выступая на пленарном заседании Восточного экономического форму во ... подробнее →
Известная пианистка из США выступит на Донбассе и в Крыму07.09.2017 18:47
Валентина Лисица, известная пианистка из США , имеющая украинское происхождение, выступит в Севастополе, а также в оккупированном Донецке. Как информирует replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ЗАПАХОВ МОЖНО ПОХУДЕТЬ?07.09.2017 18:35
Специалисты из американского университета Уилинг пришли к выводу, что при помощи мяты можно похудеть, так как он дает возможность проконтролировать свой аппетит. Специалисты провели ... подробнее →
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