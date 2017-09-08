Вера Брежнева , украинская певица и бывшая солистка «ВИАГра», а также супруга композитора Константина Меладзе, стала ведущей на российском телеканале СТС – теперь на ведет шоу ... подробнее →

Появилось впечатляющее видео. По многим городам древности прогуляться можно лишь с аквалангом. Руины затонувших городов археологи находят реже, чем города, скрытые под землёй. Вот почему очередное открытие стало таким ценным, передает Хроника.инфо ... подробнее →

Уилл Смит будет занят на съемках нового "Аладдина" Поклонники DCEU не увидят команду суперзлодеев, оказавшихся спасителями мира, еще очень долго – по новой информации Variety, работа ... подробнее →

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Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы 08.09.2017 21:15 Клыха поместили в колонию в Верхнеуральске Незаконно осужденного в России Станислава Клыха вернули из психбольницы в Магнитогорске в тюрьму в Верхнеуральске. Об этом сообщила сокоординатор ... подробнее →

Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями 08.09.2017 21:00 Через год после вступления в силу закона №2119 «О коммерческом учете коммунальных услуг» – 2 августа 2018 года все здания должны быть оснащены домовыми счетчиками тепла, а до 2 ... подробнее →