Съемки "Отряда самоубийц 2" задерживаются

08.09.2017 22:49

Уилл Смит будет занят на съемках нового "Аладдина"  Поклонники DCEU не увидят команду суперзлодеев, оказавшихся спасителями мира, еще очень долго – по новой информации Variety, работа ... подробнее →

Ученые обнаружили древний город, уничтоженный наводнением (ВИДЕО)

08.09.2017 22:34

Появилось впечатляющее видео. По многим городам древности прогуляться можно лишь с аквалангом. Руины затонувших городов археологи находят реже, чем города, скрытые под землёй. Вот почему очередное открытие стало таким ценным, передает  Хроника.инфо ... подробнее →

Брежнева станет телеведущей на одном из крупнейших российских каналов

08.09.2017 22:10

Вера Брежнева , украинская певица и бывшая солистка «ВИАГра», а также супруга композитора Константина Меладзе, стала ведущей на российском телеканале СТС – теперь на ведет шоу ... подробнее →

Завтра у Києві відбудеться перший після Майдану корпоратив Roshen

08.09.2017 21:46

Представники вищого керівництва корпорації Roshen вирішили завтра, 9 вересня, організувати масштабну корпоративну вечірку на честь двадцять першої річниці кондитерської фірми. Як  передає ... подробнее →

Причины появления горечи во рту

08.09.2017 21:33

Оказывается, горечь во рту - это признак серьезных заболеваний и не только. Бывает так, что человек внезапно начинает ощущать горький привкус во рту, если это явление произошло один-два раза, то ... подробнее →

Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы

08.09.2017 21:15

Клыха поместили в колонию в Верхнеуральске Незаконно осужденного в России Станислава Клыха вернули из психбольницы в Магнитогорске в тюрьму в Верхнеуральске. Об этом сообщила сокоординатор ... подробнее →

Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями

08.09.2017 21:00

Через год после вступления в силу закона №2119 «О коммерческом учете коммунальных услуг» – 2 августа 2018 года все здания должны быть оснащены домовыми счетчиками тепла, а до 2 ... подробнее →

Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди

08.09.2017 20:45

Глава  Північної Кореї  Кім Чен Ин є власником ряду рахунків за кордоном, на яких зберігаються мільярди доларів За даними банківських аналітиків з Південної Кореї, гроші знаходяться в ... подробнее →

Астрологический прогноз на 9-15 сентября

08.09.2017 20:30

ОВЕН Вы сумеете с лёгкостью отказаться от устаревшего и начать нечто новое, нестандартное. Взаимоотношения с детьми и другими младшими родственниками будут немного натянутыми. ТЕЛЕЦ ... подробнее →

Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО

08.09.2017 20:15

Актер и мать опровергли слухи.  Российский актер Анатолий Пашинин, слухи о гибели которого в зоне АТО на Донбассе распространили СМИ террористов, вышел на связь с журналистами, передает  ... подробнее →

Частная разведка США: Путин в опасности, в Кремле появился серьезный соперник

08.09.2017 20:05

Учитывая ряд политических побед, многочисленные связи с олигархами и в ФСБ, а также стремительное расширение влияния "Роснефти", главу компании Игоря Сечина можно назвать вторым по величине человеком ... подробнее →

Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка

08.09.2017 19:58

Курсы основных мировых валют побили очередную психологическую отметку в Украине Так, Национальный банк Украины на пятницу, 8 сентября, установил следующие курсы, сообщает  Politeka . ... подробнее →

Вибух у центрі Києва: стало відомо ім’я загиблого

08.09.2017 19:50

У результаті вибуху біля “Арена Сіті” у Києві загинула одна людина Чоловік загинув. Поранена жінка, їй відірвало ногу. Дитина, яка була в автомобілі, жива. За даними ЗМІ, загинув ... подробнее →

Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі

08.09.2017 19:45

Двоє постраждалих в результаті сьогоднішньої стрілянини в  Києві  є громадянами Киргизії Як повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко. Постраждалих із численними травмами ... подробнее →

Привет Путину: В Польше озвучили позицию по миротворцам на Донбассе

08.09.2017 19:30

Размещение миротворцев возможно только с согласия украинской стороны, считают в польском МИДе  Миротворческая миссия  ООН  должна быть размещена на российско-украинской границе. Об ... подробнее →

Смертельный грипп "Мичиган" в Украине: врач рассказал о симптомах и осложнениях

08.09.2017 19:15

Столичные учреждения здравоохранения активно готовятся к появлению новых возбудителей гриппа и предупреждают об осложнениях. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ... подробнее →

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