Съемки "Отряда самоубийц 2" задерживаются08.09.2017 22:49
Уилл Смит будет занят на съемках нового "Аладдина" Поклонники DCEU не увидят команду суперзлодеев, оказавшихся спасителями мира, еще очень долго – по новой информации Variety, работа ... подробнее →
Ученые обнаружили древний город, уничтоженный наводнением (ВИДЕО)08.09.2017 22:34
Появилось впечатляющее видео. По многим городам древности прогуляться можно лишь с аквалангом. Руины затонувших городов археологи находят реже, чем города, скрытые под землёй. Вот почему очередное открытие стало таким ценным, передает Хроника.инфо ... подробнее →
Брежнева станет телеведущей на одном из крупнейших российских каналов08.09.2017 22:10
Вера Брежнева , украинская певица и бывшая солистка «ВИАГра», а также супруга композитора Константина Меладзе, стала ведущей на российском телеканале СТС – теперь на ведет шоу ... подробнее →
Завтра у Києві відбудеться перший після Майдану корпоратив Roshen08.09.2017 21:46
Представники вищого керівництва корпорації Roshen вирішили завтра, 9 вересня, організувати масштабну корпоративну вечірку на честь двадцять першої річниці кондитерської фірми. Як передає ... подробнее →
Причины появления горечи во рту08.09.2017 21:33
Оказывается, горечь во рту - это признак серьезных заболеваний и не только. Бывает так, что человек внезапно начинает ощущать горький привкус во рту, если это явление произошло один-два раза, то ... подробнее →
Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы08.09.2017 21:15
Клыха поместили в колонию в Верхнеуральске Незаконно осужденного в России Станислава Клыха вернули из психбольницы в Магнитогорске в тюрьму в Верхнеуральске. Об этом сообщила сокоординатор ... подробнее →
Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями08.09.2017 21:00
Через год после вступления в силу закона №2119 «О коммерческом учете коммунальных услуг» – 2 августа 2018 года все здания должны быть оснащены домовыми счетчиками тепла, а до 2 ... подробнее →
Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди08.09.2017 20:45
Глава Північної Кореї Кім Чен Ин є власником ряду рахунків за кордоном, на яких зберігаються мільярди доларів За даними банківських аналітиків з Південної Кореї, гроші знаходяться в ... подробнее →
Астрологический прогноз на 9-15 сентября08.09.2017 20:30
ОВЕН Вы сумеете с лёгкостью отказаться от устаревшего и начать нечто новое, нестандартное. Взаимоотношения с детьми и другими младшими родственниками будут немного натянутыми. ТЕЛЕЦ ... подробнее →
Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО08.09.2017 20:15
Актер и мать опровергли слухи. Российский актер Анатолий Пашинин, слухи о гибели которого в зоне АТО на Донбассе распространили СМИ террористов, вышел на связь с журналистами, передает ... подробнее →
Частная разведка США: Путин в опасности, в Кремле появился серьезный соперник08.09.2017 20:05
Учитывая ряд политических побед, многочисленные связи с олигархами и в ФСБ, а также стремительное расширение влияния "Роснефти", главу компании Игоря Сечина можно назвать вторым по величине человеком ... подробнее →
Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка08.09.2017 19:58
Курсы основных мировых валют побили очередную психологическую отметку в Украине Так, Национальный банк Украины на пятницу, 8 сентября, установил следующие курсы, сообщает Politeka . ... подробнее →
Вибух у центрі Києва: стало відомо ім’я загиблого08.09.2017 19:50
У результаті вибуху біля “Арена Сіті” у Києві загинула одна людина Чоловік загинув. Поранена жінка, їй відірвало ногу. Дитина, яка була в автомобілі, жива. За даними ЗМІ, загинув ... подробнее →
Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі08.09.2017 19:45
Двоє постраждалих в результаті сьогоднішньої стрілянини в Києві є громадянами Киргизії Як повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко. Постраждалих із численними травмами ... подробнее →
Привет Путину: В Польше озвучили позицию по миротворцам на Донбассе08.09.2017 19:30
Размещение миротворцев возможно только с согласия украинской стороны, считают в польском МИДе Миротворческая миссия ООН должна быть размещена на российско-украинской границе. Об ... подробнее →
Смертельный грипп "Мичиган" в Украине: врач рассказал о симптомах и осложнениях08.09.2017 19:15
Столичные учреждения здравоохранения активно готовятся к появлению новых возбудителей гриппа и предупреждают об осложнениях. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ... подробнее →
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