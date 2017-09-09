Страны Балтии попросили не называть их "бывшими советскими республиками"09.09.2017 22:32
Послы Латвии, Литвы и Эстонии направили письмо во французскую газету Le Monde с просьбой не называть их страны в статьях "бывшими советскими республиками". Об этом говорится в сообщении на ... подробнее →
Турка, избившего девушку за шорты, арестовали на три года09.09.2017 22:10
Инцидент произошел еще в 2016 году. Стамбульский суд приговорил к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы Абдуллу Чакироглу, который в общественном автобусе избил незнакомую девушку за ношение шортов. Об ... подробнее →
«Титушки» с ножами нападают на активистов, ждущих Саакашвили09.09.2017 21:51
К пункту пропуска «Краковец» на границе между Украиной и Польшей, куда 10 сентября должен прибыть бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, привезли ... подробнее →
Взрыв в центре Киева: в сети рассказали, благодаря кому выжили ребенок с женщиной09.09.2017 21:31
Военный журналист Мирослав Гай рассказал, что женщина и ребенок, пострадавшие в результате мощного взрыва авто в центре Киеве, смогли выжить благодаря неизвестному парню, который случайно оказался на ... подробнее →
Дополнительный отпуск появится у украинцев09.09.2017 21:09
Права мужчин и женщин в контексте трудового законодательства в Украине решили уровнять. Об этом идет речь в законопроекте, подготовленном Конфедерацией работодателей. Предлагаемые нововведения ... подробнее →
В Раде придумали, как защитить инвесторов строящегося жилья09.09.2017 20:50
Депутаты комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства одобрили проекты законов, направленные на защиту прав инвесторов на объекты ... подробнее →
Назван соперник Путина, который реально угрожает его власти09.09.2017 20:30
Учитывая ряд политических побед, многочисленные связи с олигархами и в ФСБ, а также стремительное расширение влияния "Роснефти", главу компании Игоря Сечина можно назвать вторым по величине человеком ... подробнее →
8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ09.09.2017 20:10
Эксперты Good Housekeeping Institute провели исследования домашних хозяйств и составили список из 8 самых загрязненных бактериями вещей домашнего обихода. Сумки, пульты дистанционного управления, ... подробнее →
Выборы и бюджет: О чем президент беседовал с нардепами на даче09.09.2017 19:50
Встреча оставила без ответа вопрос возможного будущего союза "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко", однако о выборах немного поговорили. Президент Украины Петр Порошенко пойдет на второй ... подробнее →
Стало известно, кто будет определять цену на купленный Украиной у России газ09.09.2017 19:31
Цена на российский газ, купленный Украиной до 2015 года, будет определять Стокгольмский арбитраж. "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться о спорной стоимости голубого топлива. Провести ... подробнее →
"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей"09.09.2017 19:20
Встреча началась неудачно для горняков. Уже на 13 минуте гости вышли вперед, сообщает terrikon.com . Открыл счет Громов. Опанасенко подал справа, Кривцов выиграл борьбу в воздухе, но мяч отлетел ... подробнее →
На Донбассе Кремль уже использовал весь возможный арсенал, поэтому нового вторжения в Украину не будет09.09.2017 19:10
Угроза российского президента Владимира Путина о расширении зоны военного конфликта в случае, если США предоставят Украине летальное оборонительное оружие, не имеет ничего общего с реальностью. ... подробнее →
В ЕГИПТЕ АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ ГРОБНИЦУ ВОЗРАСТОМ 3,5 ТЫС. ЛЕТ09.09.2017 18:51
В Египте археологи обнаружили гробницу, принадлежащую, как предполагается, ювелиру фараонов, который жил более 3500 лет тому назад. Соответствующее заявление власти страны обнародовали в субботу, ... подробнее →
Вспышка на Солнце вызвала "Северное сияние" над Львовской областью09.09.2017 18:45
Житель Львовской области Виталий Лоик 8 сентября зафиксировал в небе "Северное сияние". Об этом говорится в сообщении в социальной сети Facebook, информирует NewsOne . Северное сияние возникло в ... подробнее →
Порошенко обіцяє лікувати селян по інтернету09.09.2017 18:30
Під час візиту на Вінниччину Президент України висловив сподівання, що за тиждень Рада проголосує за медичну реформу та повідомив, що окремо буде розроблено та впроваджено спеціальний проект про ... подробнее →
У Генштабі назвали кількість російських військових на Донбасі09.09.2017 18:13
Наразі на окупованих територіях Донбасу перебуває близько 6 тисяч російських військовослужбовців та до 40 тисяч бойовиків, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. ... подробнее →
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