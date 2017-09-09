Страны Балтии попросили не называть их "бывшими советскими республиками"

09.09.2017 22:32

Послы Латвии, Литвы и Эстонии направили письмо во французскую газету Le Monde с просьбой не называть их страны в статьях "бывшими советскими республиками".  Об этом говорится в сообщении на ... подробнее →

Турка, избившего девушку за шорты, арестовали на три года

09.09.2017 22:10

Инцидент произошел еще в 2016 году. Стамбульский суд приговорил к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы Абдуллу Чакироглу, который в общественном автобусе избил незнакомую девушку за ношение шортов. Об ... подробнее →

«Титушки» с ножами нападают на активистов, ждущих Саакашвили

09.09.2017 21:51

К пункту пропуска «Краковец» на границе между Украиной и Польшей, куда 10 сентября должен прибыть бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, привезли ... подробнее →

Взрыв в центре Киева: в сети рассказали, благодаря кому выжили ребенок с женщиной

09.09.2017 21:31

Военный журналист Мирослав Гай рассказал, что женщина и ребенок, пострадавшие в результате мощного взрыва авто в центре Киеве, смогли выжить благодаря неизвестному парню, который случайно оказался на ... подробнее →

Дополнительный отпуск появится у украинцев

09.09.2017 21:09

Права мужчин и женщин в контексте трудового законодательства в Украине решили уровнять. Об этом идет речь в законопроекте, подготовленном Конфедерацией работодателей. Предлагаемые нововведения ... подробнее →

В Раде придумали, как защитить инвесторов строящегося жилья

09.09.2017 20:50

Депутаты комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства одобрили проекты законов, направленные на защиту прав инвесторов на объекты ... подробнее →

Назван соперник Путина, который реально угрожает его власти

09.09.2017 20:30

Учитывая ряд политических побед, многочисленные связи с олигархами и в ФСБ, а также стремительное расширение влияния "Роснефти", главу компании Игоря Сечина можно назвать вторым по величине человеком ... подробнее →

8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ

09.09.2017 20:10

Эксперты Good Housekeeping Institute провели исследования домашних хозяйств и составили список из 8 самых загрязненных бактериями вещей домашнего обихода. Сумки, пульты дистанционного управления, ... подробнее →

Выборы и бюджет: О чем президент беседовал с нардепами на даче

09.09.2017 19:50

Встреча оставила без ответа вопрос возможного будущего союза "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко", однако о выборах немного поговорили. Президент Украины Петр Порошенко пойдет на второй ... подробнее →

Стало известно, кто будет определять цену на купленный Украиной у России газ

09.09.2017 19:31

Цена на российский газ, купленный Украиной до 2015 года, будет определять Стокгольмский арбитраж. "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться о спорной стоимости голубого топлива. Провести ... подробнее →

"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей"

09.09.2017 19:20

Встреча началась неудачно для горняков. Уже на 13 минуте гости вышли вперед, сообщает terrikon.com . Открыл счет Громов. Опанасенко подал справа, Кривцов выиграл борьбу в воздухе, но мяч отлетел ... подробнее →

На Донбассе Кремль уже использовал весь возможный арсенал, поэтому нового вторжения в Украину не будет

09.09.2017 19:10

Угроза российского президента Владимира Путина о расширении зоны военного конфликта в случае, если США предоставят Украине летальное оборонительное оружие, не имеет ничего общего с реальностью. ... подробнее →

В ЕГИПТЕ АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ ГРОБНИЦУ ВОЗРАСТОМ 3,5 ТЫС. ЛЕТ

09.09.2017 18:51

В Египте археологи обнаружили гробницу, принадлежащую, как предполагается, ювелиру фараонов, который жил более 3500 лет тому назад. Соответствующее заявление власти страны обнародовали в субботу, ... подробнее →

Вспышка на Солнце вызвала "Северное сияние" над Львовской областью

09.09.2017 18:45

Житель Львовской области Виталий Лоик 8 сентября зафиксировал в небе "Северное сияние". Об этом говорится в сообщении в социальной сети Facebook, информирует NewsOne . Северное сияние возникло в ... подробнее →

Порошенко обіцяє лікувати селян по інтернету

09.09.2017 18:30

Під час візиту на Вінниччину Президент України висловив сподівання, що за тиждень Рада проголосує за медичну реформу та повідомив, що окремо буде розроблено та впроваджено спеціальний проект про ... подробнее →

У Генштабі назвали кількість російських військових на Донбасі

09.09.2017 18:13

Наразі на окупованих територіях Донбасу перебуває близько 6 тисяч російських військовослужбовців та до 40 тисяч бойовиків, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. ... подробнее →

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