Страны Балтии попросили не называть их "бывшими советскими республиками" 09.09.2017 22:32 Послы Латвии, Литвы и Эстонии направили письмо во французскую газету Le Monde с просьбой не называть их страны в статьях "бывшими советскими республиками". Об этом говорится в сообщении на ... подробнее →

Турка, избившего девушку за шорты, арестовали на три года 09.09.2017 22:10 Инцидент произошел еще в 2016 году. Стамбульский суд приговорил к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы Абдуллу Чакироглу, который в общественном автобусе избил незнакомую девушку за ношение шортов. Об ... подробнее →