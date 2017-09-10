5 советов по подготовке автомобиля к осени10.09.2017 22:31
Пока погода балует украинских автомобилистов теплом и безветрием. Но вскоре все может измениться – грядет самый непредсказуемый в метеорологическом смысле сезон – осень. Кузов и ЛКП ... подробнее →
На виборах у Москві кандидат у депутати покусав членів ДВК10.09.2017 22:07
Один з кандидатів в муніципальні депутати в Москві від партії "Яблуко" покусав членів дільничної виборчої комісії (ДВК). Через це його силоміць вивели з виборчої дільниці. Про це повідомив голова ... подробнее →
НА GOOGLE PLAY ВИЙШЛА МОБІЛЬНА ГРА ПРО БІЙКИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ10.09.2017 21:49
На платформі Google Play з’явилася мобільна гра "Українські політичні бої", присвячена бійкам українських політиків. Як стверджує розробник гри, молода українська студія "RV Entertainment ... подробнее →
Задержаны бандиты, которые похищали и пытали парней10.09.2017 21:23
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу злоумышленников. А именно – пятерых человек, которые в Мелитополе занимались похищением людей. Об этом сообщает начальник Главного ... подробнее →
В России чемпион мира по кикбоксингу избил отдыхающих пансионата10.09.2017 21:06
Чемпион мира по кикбоксингу Игорь Мамонтов вместе с другом Евгением Кауровым напали на отдыхавших в подмосковном пансионате. Мужчины избили нескольких постояльцев – четверо людей оказались в ... подробнее →
Как получить субсидию без прописки10.09.2017 20:46
Украине появилась возможность оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг даже не имея места прописки. Раньше эта помощь от государства предоставлялась только зарегистрированным в ... подробнее →
УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН10.09.2017 20:22
Президент Украины Петр Порошенко планирует внести в Верховную Раду законопроект, регулирующий использование украинского языка в сфере обслуживания. Об этом он сообщил во время выступления с ... подробнее →
Украинский косит опасная инфекция10.09.2017 20:01
С начала года сотни одесситов столкнулись с опасной болезнью - корью. Все привыкли считать, что это детское заболевание, которое переносят сравнительно легко, но это не так, ведь вирусная инфекция ... подробнее →
В Дубае появилась пальма, заряжающая смартфоны10.09.2017 19:48
В последнее время набирает популярность установка станций зарядки портативной техники в публичных местах. К примеру, в некоторых городах Украины уже встроены зарядные устройства в остановки ... подробнее →
Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире10.09.2017 19:28
Для корректного начисления стоимость услуги по поставке газа, потребители должны уведомить газоснабжающую компанию об изменении количества зарегистрированных лиц в квартире. Как стало известно ... подробнее →
Корея может инвестировать в развитие украинской солнечной энергетики10.09.2017 19:05
Корейские инвесторы отобрали для подробного изучения порядка 15 проектов Украины в рамках Международной выставки "ЭКСПО-2017", которая проходит в Астане. Об этом журналистам рассказал ... подробнее →
Мораторий на продажу земли: чего ждать украинцам10.09.2017 18:43
В украинском парламенте VIII созыва нет необходимого количества голосов за законопроект, который снимет мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Об этом рассказал народный депутат ... подробнее →
В Голосеевском парке разбился мотоциклист10.09.2017 18:26
На улице генерала Родимцева в Голосеевском районе города Киева произошла авария с участием мотоцикла Hyosung Gt250. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо . На территории Голосеевского парка ... подробнее →
Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев10.09.2017 18:04
По данным офицера управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева, на востоке страны находятся около 6 тыс. российских военных,— заявил он в эфире ... подробнее →
История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства10.09.2017 17:48
Ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством. Каждые 40 секунд в мире становится на одного самоубийцу больше и на одну жизнь меньше Ко Дню предотвращения самоубийств редакция ... подробнее →
Так і без сала залишимося10.09.2017 17:28
Найбільше випадків загибелі тварин (майже 50 голів) – на Полтавщині. Небезпечна інфекція, за інформацієї Держпродспоживслужби, лютує і у господарствах на Київщині й Закарпатті. "Те, що ... подробнее →
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