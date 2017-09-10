Сотрудники правоохранительных органов задержали группу злоумышленников. А именно – пятерых человек, которые в Мелитополе занимались похищением людей. Об этом сообщает начальник Главного ... подробнее →

Один з кандидатів в муніципальні депутати в Москві від партії "Яблуко" покусав членів дільничної виборчої комісії (ДВК). Через це його силоміць вивели з виборчої дільниці. Про це повідомив голова ... подробнее →

Пока погода балует украинских автомобилистов теплом и безветрием. Но вскоре все может измениться – грядет самый непредсказуемый в метеорологическом смысле сезон – осень. Кузов и ЛКП ... подробнее →

В России чемпион мира по кикбоксингу избил отдыхающих пансионата 10.09.2017 21:06 Чемпион мира по кикбоксингу Игорь Мамонтов вместе с другом Евгением Кауровым напали на отдыхавших в подмосковном пансионате. Мужчины избили нескольких постояльцев – четверо людей оказались в ... подробнее →

Как получить субсидию без прописки 10.09.2017 20:46 Украине появилась возможность оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг даже не имея места прописки. Раньше эта помощь от государства предоставлялась только зарегистрированным в ... подробнее →

УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН 10.09.2017 20:22 Президент Украины Петр Порошенко планирует внести в Верховную Раду законопроект, регулирующий использование украинского языка в сфере обслуживания. Об этом он сообщил во время выступления с ... подробнее →