Виталий Лялька – игрок ХК «Донбасс»11.09.2017 22:50
Хоккейный клуб "Донбасс" подписал контракт с 21-летним форвардом Виталием Лялькой. В минувшем сезоне игрок уже защищал цвета донецкого клуба, забросив 15 шайб и отдав 20 ассистов в 25 встречах ... подробнее →
Дженнифер Лоуренс появится в "Людях Икс: Темный феникс"11.09.2017 22:38
Актриса вернется к своей роли в новом фильме Съемки следующей части франшизы о Людях Икс в Канаде идут полным ходом, и Дженнифер Лоуренс наконец-то подтвердила официально, что и она, ... подробнее →
Как родители своими руками делают детей больными11.09.2017 22:10
«Мама, я пить хочу», — сказала девочка лет 7 маме в самолете, когда разносили напитки. Мама взяла девочке спрайт и себе колу. Девочка уже с лишним весом, а не с детской ... подробнее →
Появилась реакция Грузии на возвращение Саакашвили в Украину11.09.2017 21:50
У президента Грузии отметили, что будут наблюдать за скандалом с украино-грузинским политиком В Грузии считают инцидент со скандальным прорывом экс-губернатор Одесской области и бывшего ... подробнее →
Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії11.09.2017 21:35
За словами журналіста Романа Цимбалюка, поки українці зайняті цирком шапіто, який Михеїл Саакашвілі розгорнув на кордоні, у світі відбуваються доволі цікаві події, - про це інформує новинний портал ... подробнее →
Вместо молока украинцам продают «белую жидкость»11.09.2017 21:20
Лишь 7% производимого в Украине молока экстра-качества. Такую оценку дал AgroPolit.com заместитель председателя Всеукраинской аграрного Совета (ВАС) Михаил Соколов в эксклюзивном комментарии, ... подробнее →
В УКРАИНЕ СНОВА ПОДОРОЖАЮТ ЛЕКАРСТВА11.09.2017 21:10
Эксперты во всем винят курс доллара, а фарамацепты говорят о сезонном факторе Лекарства снова дорожают. Первыми цены изменятcя на противовирусные препараты и медикаменты ... подробнее →
Путин уже согласен на миротворцев не только на линии разграничения11.09.2017 20:50
Президент РФ готов дополнить резолюцию, которую Москва готовит для Совбеза ООН Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы ... подробнее →
Доступные методы повышения иммунитета в домашних условиях11.09.2017 20:38
Сентябрь - это наиболее подходящее время для укрепления собственного иммунитета. Иммунная система выступает в роли щита, который защищает организм от вирусов и бактерий 24 часа в сутки. Но если ... подробнее →
Шлях в безодню: як МВФ перетворює Україну в банкрута11.09.2017 20:19
Інтеграція Міжнародного валютного фонду у внутрішню політику України набирає загрозливих масштабів Про це заявила представник політичної партії « ОСНОВА » Катерина Вайдич ... подробнее →
Казак-сепаратист минировал окрестности Мариуполя11.09.2017 19:57
СБУ проводит спецрасследование по командиру диверсантов т.н. «ДНР», которые действовали на мариупольском направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины. Следователь СБУ заочно сообщил о подозрении в посягательстве на ... подробнее →
Синоптик о погоде на эту неделю: ожидаются дожди и понижение температуры11.09.2017 19:40
В большинстве регионов Украины в середине этой неделе начнутся дожди, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Как сообщает replyua.net , об этом синоптик Наталья Диденко написала ... подробнее →
Аваков озвучил дальнейшие планы по Саакашвили11.09.2017 19:21
В Украине прочат Саакашвили и его соратникам уголовную ответственность за незаконное пересечение границы Пограничная служба Украины обратиться в суд , чтоб зафиксировать нарушение границы экс-главой Одесской области Михеилом Саакашвили . ... подробнее →
ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА11.09.2017 19:11
Положение в стране из-за вспышек африканской чумы угрожает стать чрезвычайным. Вспышки эпидемии по Украине не проходят, а набирают обороты. Так, в Донецкой области была зарегистрирована вспышка АЧС. ... подробнее →
Всеукраинское турне Саакашвили начинается11.09.2017 18:58
Михаил Саакашвили , бывший глава Одесской области, вернувшийся в Украину 10 сентября, анонсировал многочисленные визиты в разные регионы страны. Как информирует replyua.net со ... подробнее →
Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство11.09.2017 18:45
На прошлой неделе Комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения рассмотрел 2151 поправку от 81 народного депутата в правительственный законопроект о пенсионной ... подробнее →
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