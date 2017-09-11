Виталий Лялька – игрок ХК «Донбасс»

11.09.2017 22:50

Хоккейный клуб "Донбасс" подписал контракт с 21-летним форвардом Виталием Лялькой. В минувшем сезоне игрок уже защищал цвета донецкого клуба, забросив 15 шайб и отдав 20 ассистов в 25 встречах ... подробнее →

Дженнифер Лоуренс появится в "Людях Икс: Темный феникс"

11.09.2017 22:38

Актриса вернется к своей роли в новом фильме Съемки следующей части франшизы о Людях Икс в Канаде идут полным ходом, и Дженнифер Лоуренс наконец-то подтвердила официально, что и она, ... подробнее →

Как родители своими руками делают детей больными

11.09.2017 22:10

«Мама, я пить хочу», — сказала девочка лет 7 маме в самолете, когда разносили напитки. Мама взяла девочке спрайт и себе колу. Девочка уже с лишним весом, а не с детской ... подробнее →

Появилась реакция Грузии на возвращение Саакашвили в Украину

11.09.2017 21:50

У президента Грузии отметили, что будут наблюдать за скандалом с украино-грузинским политиком В Грузии считают инцидент со скандальным прорывом экс-губернатор Одесской области и бывшего ... подробнее →

Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії

11.09.2017 21:35

За словами журналіста Романа Цимбалюка, поки українці зайняті цирком шапіто, який Михеїл Саакашвілі розгорнув на кордоні, у світі відбуваються доволі цікаві події, - про це інформує новинний портал ... подробнее →

Вместо молока украинцам продают «белую жидкость»

11.09.2017 21:20

Лишь 7% производимого в Украине молока экстра-качества. Такую оценку дал AgroPolit.com заместитель председателя Всеукраинской аграрного Совета (ВАС) Михаил Соколов в эксклюзивном комментарии, ... подробнее →

В УКРАИНЕ СНОВА ПОДОРОЖАЮТ ЛЕКАРСТВА

11.09.2017 21:10

Эксперты во всем винят курс доллара, а фарамацепты говорят о сезонном факторе Лекарства снова дорожают. Первыми цены изменятcя на противовирусные препараты и медикаменты ... подробнее →

Путин уже согласен на миротворцев не только на линии разграничения

11.09.2017 20:50

Президент РФ готов дополнить резолюцию, которую Москва готовит для Совбеза ООН Президент России Владимир  Путин  и канцлер Германии Ангела  Меркель  обсудили вопросы ... подробнее →

Доступные методы повышения иммунитета в домашних условиях

11.09.2017 20:38

Сентябрь - это наиболее подходящее время для укрепления собственного иммунитета. Иммунная система выступает в роли щита, который защищает организм от вирусов и бактерий 24 часа в сутки. Но если ... подробнее →

Шлях в безодню: як МВФ перетворює Україну в банкрута

11.09.2017 20:19

Інтеграція  Міжнародного валютного фонду  у внутрішню політику України набирає загрозливих масштабів Про це заявила представник політичної партії « ОСНОВА » Катерина Вайдич ... подробнее →

Казак-сепаратист минировал окрестности Мариуполя

11.09.2017 19:57

СБУ проводит спецрасследование по командиру диверсантов т.н. «ДНР», которые действовали на мариупольском направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.  Следователь СБУ заочно сообщил о подозрении в посягательстве на ... подробнее →

Синоптик о погоде на эту неделю: ожидаются дожди и понижение температуры

11.09.2017 19:40

В большинстве регионов Украины в середине этой неделе начнутся дожди, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Как  сообщает replyua.net , об этом синоптик Наталья Диденко написала ... подробнее →

Аваков озвучил дальнейшие планы по Саакашвили

11.09.2017 19:21

В Украине прочат Саакашвили и его соратникам уголовную ответственность за незаконное  пересечение границы Пограничная служба Украины обратиться в  суд , чтоб зафиксировать нарушение границы экс-главой Одесской области Михеилом  Саакашвили . ... подробнее →

ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

11.09.2017 19:11

Положение в стране из-за вспышек африканской чумы угрожает стать чрезвычайным. Вспышки эпидемии по Украине не проходят, а набирают обороты. Так, в Донецкой области была зарегистрирована вспышка АЧС. ... подробнее →

Всеукраинское турне Саакашвили начинается

11.09.2017 18:58

Михаил Саакашвили , бывший глава Одесской области, вернувшийся в Украину 10 сентября, анонсировал многочисленные визиты в разные регионы страны.  Как  информирует replyua.net  со ... подробнее →

Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство

11.09.2017 18:45

На прошлой неделе Комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения рассмотрел 2151 поправку от 81 народного депутата в правительственный законопроект о пенсионной ... подробнее →

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