Виталий Лялька – игрок ХК «Донбасс» 11.09.2017 22:50 Хоккейный клуб "Донбасс" подписал контракт с 21-летним форвардом Виталием Лялькой. В минувшем сезоне игрок уже защищал цвета донецкого клуба, забросив 15 шайб и отдав 20 ассистов в 25 встречах ... подробнее →

Дженнифер Лоуренс появится в "Людях Икс: Темный феникс" 11.09.2017 22:38 Актриса вернется к своей роли в новом фильме Съемки следующей части франшизы о Людях Икс в Канаде идут полным ходом, и Дженнифер Лоуренс наконец-то подтвердила официально, что и она, ... подробнее →

Как родители своими руками делают детей больными 11.09.2017 22:10 «Мама, я пить хочу», — сказала девочка лет 7 маме в самолете, когда разносили напитки. Мама взяла девочке спрайт и себе колу. Девочка уже с лишним весом, а не с детской ... подробнее →