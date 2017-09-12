У террористов на Донбассе новые "200-е" и "300-е" - ряды "ЛНР/ДНР" редеют катастрофически, "армия" боевиков за неделю теряет десятки вояк

12.09.2017 16:48

Силы АТО не понесли потерь за прошедшие сутки, 11 сентября, наши бойцы уверенно контролируют ситуацию, даже несмотря на систематические срывы боевиками "перемирия". В то же время ряды террористов ... подробнее →

У несостоявшейся соцсети Ukrainians появилась "наследница"

12.09.2017 16:40

Часть создателей социальной сети Ukrainians, которая прекратила существование в начале сентября , объявила о создании новой соцсети ЄСВОЄ. Об этом сообщила соучредитель новой соцсети Александра ... подробнее →

СМИ: Организаторы блокады Донбасса дали России заработать на угле

12.09.2017 16:30

За первое полугодие 2017 года Украина импортировала из России антрацитового угля больше, чем за весь 2016 год. Основная причина - из-за блокады Донбасса, организованной, в частности, представителями ... подробнее →

В России пояснили, что значат угрозы Путина про расширение конфликта в Украине

12.09.2017 16:12

Заявление президента РФ Владимира Путина о возможном расширении зоны конфликта в Украине после предоставления ей американского летального оружия является угрозой в адрес США. Такое мнение в интервью ... подробнее →

Новый "груз 200": в "ДНР" ликвидировали пропавшего 18 лет назад без вести на Северном Кавказе террориста Борисова

12.09.2017 15:49

8 сентября 47-летний российский террорист Красимир Борисов из Челябинска был убит на Донбассе. В “ДНР” он был инструктором наемников и членом “спортивного клуба армии МО ДНР”. ... подробнее →

Ученые рассказали всю правду о куриных яйцах

12.09.2017 15:28

Стало известно, что большинство утверждений о куриных яйцах являются не более, чем мифами, сообщает hronika.info . Общество делится на две части, если вопрос касается употребления яиц. Многие ... подробнее →

Россияне в панике: в 12 городах РФ силовики массово эвакуируют вузы, школы и торговые центры

12.09.2017 15:10

В 12 городах России с утра массово эвакуируют школы, вокзалы и другие административные здания. Полиция получает большое количество сообщений о заложеных внутри зданий взрывных устройствах. На данный ... подробнее →

Adidas раскрыл второй талант Лионеля Месси (ВИДЕО)

12.09.2017 15:00

Один из спонсоров Лиги чемпионов Adidas опубликовал видео, на котором Лионель Месси играет на рояле, сообщает сайт Подробности . 30-летний нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины исполняет гимн ... подробнее →

Боевики из пулеметов обстреливали позиции ВСУ в секторе «Мариуполь»

12.09.2017 14:52

Террористы из гранатометов и пулеметов вели огонь по опорным пунктам ВСУ. Об этом 0629 рассказала пресс-офицер сектора «Мариуполь» Ирина Карпюк. За прошедшие сутки боевики т. н. ... подробнее →

МИД РФ бьется в истерике из-за нового украинского закона "Об образовании" и зовет на помощь Европу

12.09.2017 14:29

В МИД России назвали принятый недавно Верховной Радой новый Закон Украины "Об образовании" ущемляющим интересы "многомиллионного русскоязычного населения". Об этом говорится в сообщении размещенном ... подробнее →

В Ясиноватой ходят слухи, что главари «ДНР» составляют списки на эвакуацию в Россию

12.09.2017 14:11

В Ясиноватой среди местных боевиков и гражданского населения усиленно распространяются слухи о том, что командование «ДНР» составляет «списки на эвакуацию» на случай ... подробнее →

Пионтковский: Украина никогда не откажется от оккупированного Россией Донбасса, но есть только один способ вернуть захваченные территории

12.09.2017 13:52

Украине стоит проявить твердую принципиальность в одном важном и основополагающем вопросе по Донбассу, временно контролируемым российскими боевиками. Киев должен официально заявить о том, что Россия ... подробнее →

В Украине заработала швейцарская альтернатива Google

12.09.2017 13:40

В Украине начала работать поисковая система Swisscows с серверами в Швейцарии, которую разработчики называют альтернативой Google, сообщает сайт #Буквы . Swisscows поддерживает поиск на 33 языках, а ... подробнее →

Взбодрись впрок: через 33 года на Земле почти не останется кофе

12.09.2017 13:31

Ученые впервые изучили то, как изменение климата повлияет на рост кофейных деревьев и их опылителей и пришли к выводу, что производителей кофе ожидают крайне тяжелые времена, говорится в статье, ... подробнее →

“ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске

12.09.2017 13:14

В российской столице преподавателя из Луганска наградили грамотой, указав “Украина, ЛНР”. Документы в мэрии Москвы получили победители Пушкинского конкурса. Об этом сообщила лауреат XVIII ... подробнее →

МВД: Задержаны лишь два сторонника Саакашвили

12.09.2017 12:56

О массовых задержаниях и речи быть не может, сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины. Заявления о массовых арестах активистов, поддерживающих экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, ... подробнее →

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