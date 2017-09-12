У несостоявшейся соцсети Ukrainians появилась "наследница" 12.09.2017 16:40 Часть создателей социальной сети Ukrainians, которая прекратила существование в начале сентября , объявила о создании новой соцсети ЄСВОЄ. Об этом сообщила соучредитель новой соцсети Александра ... подробнее →