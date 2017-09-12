В списках больше не значится: МОН Украины полностью исключил русский язык из программы по тестированию учащихся, названа главная причина12.09.2017 22:36
По итогам последних тестов русский язык сдавали 3381 человек. Это всего 1,4 процента от общего количества участников ВНО. Поэтому с 2018 года русский язык решили отменить, и уже в будущем году этого ... подробнее →
СМИ: Российские города "заминировали" из Украины12.09.2017 22:06
По телефону "заминировали" объекты в 14 городах России, утверждают источники СМИ РФ. Телефонные звонки с сообщениями о минировании школ, торговых центров и административных зданий сразу в нескольких ... подробнее →
Плотницкий решил отобрать квартиры у жителей Луганска - главарь террористов уже придумал, как будет распоряжаться "отжатой" недвижимостью12.09.2017 21:42
Главарь террористов "ЛНР" Игорь Плотницкий грозит отобрать пустые квартиры в оккупированном Луганске. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ", передает " Диалог.UA ". По его словам, в ходе инвентаризации ... подробнее →
Россия провела испытания межконтинентальной ракеты12.09.2017 21:14
Россия провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "РС-24 Ярс". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, передает 112.ua . ... подробнее →
"Укрзализныця" выплатила компенсации из-за скандала с Саакашвили, возместив пассажирам 50 тыс. грн за задержку поезда Перемышль - Киев12.09.2017 20:51
"Укрзализныця" уже выплатила 50 000 гривен компенсации пассажирам поезда Перемышль - Киев. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Про это ... подробнее →
СБУ завершило следствие в отношении «силовиков и чиновников» ОРДЛО: 132 террориста объявлены в розыск12.09.2017 20:26
Следователями управлений Службы безопасности Украины в Луганской и Донецкой областях в течение 2017 завершено досудебное следствие в отношении ста тридцати двух «силовиков и чиновников» ... подробнее →
"Это уже даже не раздражает, а просто вызывает ощущение брезгливости", - путинский прихвостень Аксенов изошел желчью из-за непризнания Евросоюзом "выборов" в Крыму12.09.2017 20:01
В воскресенье, 10 августа, Россия устроила "местные выборы" на территории Украины - в Крыму. ЕС выступил с резким заявлением по поводу этого незаконного события. Это сильно разозлило кремлевского ... подробнее →
Установлена причина смертельного взрыва в Мариуполе12.09.2017 19:36
Причиной взрыва в жилом доме по проспекту Победы стала граната. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, передает 0629 . Вчера, 11 сентября, в 13:10 в службу спасения ... подробнее →
В Донецке на два дня отключат холодную воду в четырех районах12.09.2017 19:09
В связи с проведением ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период с 8:00 13 сентября до 20:00 14 сентября без холодного водоснабжения останутся потребители следующих четырех районов ... подробнее →
"Что пнем по сове, что совой об пень – результат один", - Сазонов рассказал, чем грозят Украине "уступки" Путина по вводу миротворцев на Донбасс12.09.2017 18:46
После телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель российский лидер Владимир Путин якобы пошел на "уступки", поддержав присутствие миротворцев не только на линии фронта Донбасса, но и в ... подробнее →
Стало известно кто может заменить Захарченко и Плотницкого на посту главарей ОРДЛО12.09.2017 18:21
Российские власти рассматривают вариант замены глав группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщают источники « Новостей Донбасса ». Согласно этой информации, ... подробнее →
Цирк продолжается: переметнувшийся к террористам бывший депутат-регионал Дейнего стал целым "министром иностранных дел "ЛНР"12.09.2017 17:54
Владислав Дейнего родом из Сумской области. Он сразу же принял сторону боевиков Донбасса, в начале захвата Луганска и временно оккупированных террористами некоторых городов Луганской области принимал ... подробнее →
Новое переселение переселенцев: Куда делись ВПЛ?12.09.2017 17:34
Если посмотреть на изменение количества переселенцев в Украине хотя бы за последний год-полтора, то сразу бросается в глаза, что их стало ощутимо меньше . ВПЛ становится меньше Конечно, этот ... подробнее →
"Фашизм в Украине": журналисты показали видеосюжет о сепаратистских книгах в магазине Рады. ВИДЕО12.09.2017 17:11
Журналисты заметили сепаратистские книги в магазине, которые расположен в одном из зданий парламентских комитетов. Об этом сообщается в сюжете программы "Гроші", которые опубликован на YouTube, ... подробнее →
У террористов на Донбассе новые "200-е" и "300-е" - ряды "ЛНР/ДНР" редеют катастрофически, "армия" боевиков за неделю теряет десятки вояк12.09.2017 16:48
Силы АТО не понесли потерь за прошедшие сутки, 11 сентября, наши бойцы уверенно контролируют ситуацию, даже несмотря на систематические срывы боевиками "перемирия". В то же время ряды террористов ... подробнее →
У несостоявшейся соцсети Ukrainians появилась "наследница"12.09.2017 16:40
Часть создателей социальной сети Ukrainians, которая прекратила существование в начале сентября , объявила о создании новой соцсети ЄСВОЄ. Об этом сообщила соучредитель новой соцсети Александра ... подробнее →
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