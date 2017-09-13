"Пропавший" экс-губернатор объявил о своем местонахождении на своей странице в соцсети. Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, который ранее выехал в неизвестном направлении из гостиницы во ... подробнее →

Еще одна агентурная сеть российской военной разведки прекратила свою деятельность на территории Харькова. Сотрудники СБУ задержали 18 человек. Пресс-служба СБУ сообщает, что задержан житель ... подробнее →

В Министерстве юстиции предлагают законсервировать 13 тюрем, где количество заключенных в два раза меньше установленной нормы, передает РБК-Украина . По словам замминистра юстиции Натальи ... подробнее →

Внутренне перемещенные лица смогут получать положенные им социальные выплаты и пенсии не только в «Ощадбанке», но и в любом другом финансовом учреждении, расположенном на подконтрольной ... подробнее →

Три года войны… Тысячи людей остались без дома, оказались вынуждены искать пристанище в чужих городах, начинать жизнь с чистого листа. Переселенцы, проживающие в Мариуполе, рассказали ... подробнее →

У них травмы опорно-двигательного аппарата, головы. Пограничники, которые обеспечивали порядок в пункте пропуска Шегини 10 сентября, во время "прорыва" экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, в ... подробнее →

Против нынешнего главы "республики" Александра Захарченко в Донецке назревает настоящий бунт. Целью заменить главаря боевиков задался один из его ближайших помощников, "вице-премьер" по экономике и ... подробнее →

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) в отношении 23-летней женщины, ... подробнее →

Лучше жить на побережье 13.09.2017 19:36 Новое исследование учёных из Великобритании показало, что люди, которые проживают на берегу моря, как правило, более здоровы, чем остальные. Исследователи изучали, как изменяется состояние ... подробнее →

Открыто новое свойство кофе 13.09.2017 18:52 В ходе исследования, проведённого Университетом Южной Флориды, было обнаружено, что потребление одной чашки кофе в день приносит пользу организму, помимо того, что помогает проснуться. ... подробнее →