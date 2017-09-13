Переселенцы смогут получать пенсии и соцвыплаты в любом украинском банке13.09.2017 22:41
Внутренне перемещенные лица смогут получать положенные им социальные выплаты и пенсии не только в «Ощадбанке», но и в любом другом финансовом учреждении, расположенном на подконтрольной ... подробнее →
В Украине могут закрыть незаполненные тюрьмы13.09.2017 22:19
В Министерстве юстиции предлагают законсервировать 13 тюрем, где количество заключенных в два раза меньше установленной нормы, передает РБК-Украина . По словам замминистра юстиции Натальи ... подробнее →
В Харькове раскрыта еще одна агентурная сеть российской разведки: у задержанных изъяты носители информации и оружие13.09.2017 21:54
Еще одна агентурная сеть российской военной разведки прекратила свою деятельность на территории Харькова. Сотрудники СБУ задержали 18 человек. Пресс-служба СБУ сообщает, что задержан житель ... подробнее →
Саакашвили уже в Черновцах и объявил о начале восстаний по всей Украине13.09.2017 21:29
"Пропавший" экс-губернатор объявил о своем местонахождении на своей странице в соцсети. Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, который ранее выехал в неизвестном направлении из гостиницы во ... подробнее →
Женщине-снайперу террористов «ДНР» грозит до 15 лет заключения13.09.2017 21:06
Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) в отношении 23-летней женщины, ... подробнее →
Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"13.09.2017 20:41
Против нынешнего главы "республики" Александра Захарченко в Донецке назревает настоящий бунт. Целью заменить главаря боевиков задался один из его ближайших помощников, "вице-премьер" по экономике и ... подробнее →
После "прорыва Саакашвили" госпитализированы десять пограничников. ВИДЕО13.09.2017 20:15
У них травмы опорно-двигательного аппарата, головы. Пограничники, которые обеспечивали порядок в пункте пропуска Шегини 10 сентября, во время "прорыва" экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, в ... подробнее →
В Мариуполе переселенцы начали жизнь с чистого листа13.09.2017 19:50
Три года войны… Тысячи людей остались без дома, оказались вынуждены искать пристанище в чужих городах, начинать жизнь с чистого листа. Переселенцы, проживающие в Мариуполе, рассказали ... подробнее →
Лучше жить на побережье13.09.2017 19:36
Новое исследование учёных из Великобритании показало, что люди, которые проживают на берегу моря, как правило, более здоровы, чем остальные. Исследователи изучали, как изменяется состояние ... подробнее →
Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали13.09.2017 19:15
Террористы группировки "ДНР" согласились допустить миротворцев ООН на оккупированные территории при условии, что места их пребывания будут согласованы с ними. Об этом в интервью российскому ... подробнее →
Открыто новое свойство кофе13.09.2017 18:52
В ходе исследования, проведённого Университетом Южной Флориды, было обнаружено, что потребление одной чашки кофе в день приносит пользу организму, помимо того, что помогает проснуться. ... подробнее →
Почему мы простужаемся?13.09.2017 18:30
Люди простужаются потому, что кожа человека гораздо чувствительнее к холоду, чем к теплу. Объясняется это тем, что на один квадратный сантиметр кожи приходится в среднем 12-15 чувствительных ... подробнее →
Стресс опасен для зубов13.09.2017 18:06
Стресс опасен для зубов, выяснили учёные из университета Цюриха (Швейцария). Установить неожиданную связь им помогли пятьдесят студентов-медиков, зубы и психику которых детально изучали психологи и ... подробнее →
На Донбассе погибли три вражеских диверсанта13.09.2017 17:41
На Донбассе на минно-взрывном заграждении, установленном саперами 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 армейского корпуса («ЛНР»), подорвалась диверсионная группа боевиков. ... подробнее →
Семь причин головной боли13.09.2017 17:23
Вряд ли найдётся человек, который хотя бы однажды не мучился от головной боли. Большинство проблему головной боли решает просто - выпив таблетку. Но боль боли рознь, уверяют врачи. И отмечают, что ... подробнее →
В Донецкой области начали строительство газопровода Очеретяное-Авдеевка13.09.2017 17:02
В Донецкой области приступили к подготовительным работам по прокладке газопровода Очеретяное-Авдеевка. Сообщает на своей странице в Фейсбук глава Донецкой ОВГА Павел Жеброивский, передает 62.ua . ... подробнее →
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