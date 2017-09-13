Новое исследование учёных из Великобритании показало, что люди, которые проживают на берегу моря, как правило, более здоровы, чем остальные. Исследователи изучали, как изменяется состояние ... подробнее →

Три года войны… Тысячи людей остались без дома, оказались вынуждены искать пристанище в чужих городах, начинать жизнь с чистого листа. Переселенцы, проживающие в Мариуполе, рассказали ... подробнее →

У них травмы опорно-двигательного аппарата, головы. Пограничники, которые обеспечивали порядок в пункте пропуска Шегини 10 сентября, во время "прорыва" экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, в ... подробнее →

Против нынешнего главы "республики" Александра Захарченко в Донецке назревает настоящий бунт. Целью заменить главаря боевиков задался один из его ближайших помощников, "вице-премьер" по экономике и ... подробнее →

Открыто новое свойство кофе 13.09.2017 18:52 В ходе исследования, проведённого Университетом Южной Флориды, было обнаружено, что потребление одной чашки кофе в день приносит пользу организму, помимо того, что помогает проснуться. ... подробнее →

Почему мы простужаемся? 13.09.2017 18:30 Люди простужаются потому, что кожа человека гораздо чувствительнее к холоду, чем к теплу. Объясняется это тем, что на один квадратный сантиметр кожи приходится в среднем 12-15 чувствительных ... подробнее →