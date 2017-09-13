Переселенцы смогут получать пенсии и соцвыплаты в любом украинском банке

13.09.2017 22:41

Внутренне перемещенные лица смогут получать положенные им социальные выплаты и пенсии не только в «Ощадбанке», но и в любом другом финансовом учреждении, расположенном на подконтрольной ... подробнее →

В Украине могут закрыть незаполненные тюрьмы

13.09.2017 22:19

В Министерстве юстиции предлагают законсервировать 13 тюрем, где количество заключенных в два раза меньше установленной нормы, передает РБК-Украина . По словам замминистра юстиции Натальи ... подробнее →

В Харькове раскрыта еще одна агентурная сеть российской разведки: у задержанных изъяты носители информации и оружие

13.09.2017 21:54

Еще одна агентурная сеть российской военной разведки прекратила свою деятельность на территории Харькова. Сотрудники СБУ задержали 18 человек. Пресс-служба СБУ сообщает, что задержан житель ... подробнее →

Саакашвили уже в Черновцах и объявил о начале восстаний по всей Украине

13.09.2017 21:29

"Пропавший" экс-губернатор объявил о своем местонахождении на своей странице в соцсети. Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, который ранее выехал в неизвестном направлении из гостиницы во ... подробнее →

Женщине-снайперу террористов «ДНР» грозит до 15 лет заключения

13.09.2017 21:06

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) в отношении 23-летней женщины, ... подробнее →

Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"

13.09.2017 20:41

Против нынешнего главы "республики" Александра Захарченко в Донецке назревает настоящий бунт. Целью заменить главаря боевиков задался один из его ближайших помощников, "вице-премьер" по экономике и ... подробнее →

После "прорыва Саакашвили" госпитализированы десять пограничников. ВИДЕО

13.09.2017 20:15

У них травмы опорно-двигательного аппарата, головы. Пограничники, которые обеспечивали порядок в пункте пропуска Шегини 10 сентября, во время "прорыва" экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, в ... подробнее →

В Мариуполе переселенцы начали жизнь с чистого листа

13.09.2017 19:50

Три года войны… Тысячи людей остались без дома, оказались вынуждены искать пристанище в чужих городах, начинать жизнь с чистого листа. Переселенцы, проживающие в Мариуполе, рассказали ... подробнее →

Лучше жить на побережье

13.09.2017 19:36

Новое исследование учёных из Великобритании показало, что люди, которые проживают на берегу моря, как правило, более здоровы, чем остальные. Исследователи изучали, как изменяется состояние ... подробнее →

Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали

13.09.2017 19:15

Террористы группировки "ДНР" согласились допустить миротворцев ООН на оккупированные территории при условии, что места их пребывания будут согласованы с ними. Об этом в интервью российскому ... подробнее →

Открыто новое свойство кофе

13.09.2017 18:52

В ходе исследования, проведённого Университетом Южной Флориды, было обнаружено, что потребление одной чашки кофе в день приносит пользу организму, помимо того, что помогает проснуться. ... подробнее →

Почему мы простужаемся?

13.09.2017 18:30

Люди простужаются потому, что кожа человека гораздо чувствительнее к холоду, чем к теплу. Объясняется это тем, что на один квадратный сантиметр кожи приходится в среднем 12-15 чувствительных ... подробнее →

Стресс опасен для зубов

13.09.2017 18:06

Стресс опасен для зубов, выяснили учёные из университета Цюриха (Швейцария). Установить неожиданную связь им помогли пятьдесят студентов-медиков, зубы и психику которых детально изучали психологи и ... подробнее →

На Донбассе погибли три вражеских диверсанта

13.09.2017 17:41

На Донбассе на минно-взрывном заграждении, установленном саперами 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 армейского корпуса («ЛНР»), подорвалась диверсионная группа боевиков. ... подробнее →

Семь причин головной боли

13.09.2017 17:23

Вряд ли найдётся человек, который хотя бы однажды не мучился от головной боли. Большинство проблему головной боли решает просто - выпив таблетку. Но боль боли рознь, уверяют врачи. И отмечают, что ... подробнее →

В Донецкой области начали строительство газопровода Очеретяное-Авдеевка

13.09.2017 17:02

В Донецкой области приступили к подготовительным работам по прокладке газопровода Очеретяное-Авдеевка. Сообщает на своей странице в Фейсбук глава Донецкой ОВГА Павел Жеброивский, передает 62.ua . ... подробнее →

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