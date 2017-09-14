Астрологический прогноз на 16-22 сентября

14.09.2017 22:48

ОВЕН На этой неделе будьте осмотрительнее, заводя знакомства. Люди, с которыми сведёт судьба, могут внушать безоговорочное доверие и располагать к откровенным разговорам. А потом взять и ... подробнее →

КАК ВСПЫШКИ НА СОЛНЦЕ ПОВЛИЯЮТ НЕ ЗЕМЛЮ

14.09.2017 22:30

Специалисты считают, что серия вспышек на Солнце и выбросы, которые с ними связаны, не окажут существенного влияния на магнитный щит нашей планеты, и не будут иметь серьезных последствий.  ... подробнее →

Парень вместе с котом попытался выгнать крысу из ванной. Теперь это ее ванная - видео

14.09.2017 22:15

Парень по имени Лукас Сантьяго вместе со своим котом попытались поймать крысу в ванной дома. Но крыса победила и выгнала обоих. На ролик обратило внимание издание Mashable. Использовать кота ... подробнее →

Стало известно, в каком месяце рождаются самые успешные дети

14.09.2017 22:08

Ученые вычеслили,что влияет на успешное развитие  детей Открытие Национального бюро экономических исследований демонстрирует, что возраст ребенка, когда он идет в школу может значительно повлиять на последующее познавательное развитие, результаты ... подробнее →

У восьмого сезона "Игры престолов" будет множество финалов

14.09.2017 21:55

Создатели сериала намерены до последнего момента сохранять в секрете окончание восьмого сезона Создатели популярного телевизионного сериала "Игра престолов" намерены до последнего момента ... подробнее →

Ужасный паразит атакует людей, ученые бьют тревогу

14.09.2017 21:40

Ученые исследовали заражение людей паразитом кошек и выявили массу тяжелых последствий Ученые установили, что заражение человека токсоплазмой, паразитом кошек, несет для человека повышенный риск ... подробнее →

Чому ростуть вуса у дівчат?

14.09.2017 21:30

У вас ідеально чиста шкіра, чіткі брови і пухлі губи, здавалося б усе добре, однак красу зводять нанівець надокучливі волоски над губою. Чому ростуть вуса у дівчат- читайте у " Країні Здоров'я " ... подробнее →

Совет ЕС продлил санкции против физлиц и компаний, причастных к нарушению суверенитета Украины

14.09.2017 21:20

Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом говорится в  сообщении ... подробнее →

От 5 до 7 лет: что угрожает соратнику Саакашвили

14.09.2017 21:10

Правоохранители вручили уведомление о подозрении соратнику Саакашвили  Давиду Сакварелидзе Об этом он рассказал сам Давид. Бывшего заместителя генерального прокурора, члена политсовета ... подробнее →

Що робити, коли отруїлись?

14.09.2017 21:00

Ніхто не застрахований від отруєння. Однак, це не так страшно, якщо володіти знаннями надання медичної допомоги. Тож, як допомогти потерпілому-читайте у " Країні здоров'я " Перше- не панікуємо ... подробнее →

«Донбасс» разгромил «Волков»

14.09.2017 21:00

В среду 13 сентября "Донбасс" провел свой первый выездной матч в сезоне. На броварской арене "Терминал" дончане играли против местных "Волков". Перед стартовым вбрасыванием фаворитом встречи ... подробнее →

Болельщики "Донбасса" на матче Лиги Чемпионов

14.09.2017 20:58

50 преданных поклонников донецкого клуба поддержали "горняков" в Харькове В среду 13 сентября на харьковском ОСК "Металлист" состоялся первый матч группового этапа Лиги Чемпионов: ... подробнее →

Украинцы требуют запретить Рабиновича

14.09.2017 20:52

Народного депутата, лидера партии «За життя» Вадима  Рабиновича  обвиняют в угрозе национальной безопасности Петицию об этом создали на официальном сайте президента. Рабиновича обвиняют в подаче необъективной информации и ... подробнее →

Правда про ночной жор

14.09.2017 20:42

Смотрят ли калории на часы? Давным-давно, в далекой древности, людей интересовал только общий калораж. Когда удавалось раздобыть пищу, тогда и ели: кто-то грыз по зернышку в течение дня, как ... подробнее →

Херсон – наш!: Задержаны до зубов вооруженные чеченцы-нелегалы

14.09.2017 20:32

В Херсоне правоохранители задержали группу выходцев из России, которые хранили арсенал оружия и прикрывались патриотической организацией Украины В Херсонской области полицейские совместно с ... подробнее →

Точка на карте: Заполонила усадьбы трава запустения

Сходка объявила приговор сорнякам. 14.09.2017 20:23

Затишье - самый лучший праздник  День освобождения от гитлеровских оккупантов жители села Петровское отпраздновали после того, как увядание тронуло возложенные к разрушенному комплексу ... подробнее →

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