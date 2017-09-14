Астрологический прогноз на 16-22 сентября14.09.2017 22:48
ОВЕН На этой неделе будьте осмотрительнее, заводя знакомства. Люди, с которыми сведёт судьба, могут внушать безоговорочное доверие и располагать к откровенным разговорам. А потом взять и ... подробнее →
КАК ВСПЫШКИ НА СОЛНЦЕ ПОВЛИЯЮТ НЕ ЗЕМЛЮ14.09.2017 22:30
Специалисты считают, что серия вспышек на Солнце и выбросы, которые с ними связаны, не окажут существенного влияния на магнитный щит нашей планеты, и не будут иметь серьезных последствий. ... подробнее →
Парень вместе с котом попытался выгнать крысу из ванной. Теперь это ее ванная - видео14.09.2017 22:15
Парень по имени Лукас Сантьяго вместе со своим котом попытались поймать крысу в ванной дома. Но крыса победила и выгнала обоих. На ролик обратило внимание издание Mashable. Использовать кота ... подробнее →
Стало известно, в каком месяце рождаются самые успешные дети14.09.2017 22:08
Ученые вычеслили,что влияет на успешное развитие детей Открытие Национального бюро экономических исследований демонстрирует, что возраст ребенка, когда он идет в школу может значительно повлиять на последующее познавательное развитие, результаты ... подробнее →
У восьмого сезона "Игры престолов" будет множество финалов14.09.2017 21:55
Создатели сериала намерены до последнего момента сохранять в секрете окончание восьмого сезона Создатели популярного телевизионного сериала "Игра престолов" намерены до последнего момента ... подробнее →
Ужасный паразит атакует людей, ученые бьют тревогу14.09.2017 21:40
Ученые исследовали заражение людей паразитом кошек и выявили массу тяжелых последствий Ученые установили, что заражение человека токсоплазмой, паразитом кошек, несет для человека повышенный риск ... подробнее →
Чому ростуть вуса у дівчат?14.09.2017 21:30
У вас ідеально чиста шкіра, чіткі брови і пухлі губи, здавалося б усе добре, однак красу зводять нанівець надокучливі волоски над губою. Чому ростуть вуса у дівчат- читайте у " Країні Здоров'я " ... подробнее →
Совет ЕС продлил санкции против физлиц и компаний, причастных к нарушению суверенитета Украины14.09.2017 21:20
Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
От 5 до 7 лет: что угрожает соратнику Саакашвили14.09.2017 21:10
Правоохранители вручили уведомление о подозрении соратнику Саакашвили Давиду Сакварелидзе Об этом он рассказал сам Давид. Бывшего заместителя генерального прокурора, члена политсовета ... подробнее →
Що робити, коли отруїлись?14.09.2017 21:00
Ніхто не застрахований від отруєння. Однак, це не так страшно, якщо володіти знаннями надання медичної допомоги. Тож, як допомогти потерпілому-читайте у " Країні здоров'я " Перше- не панікуємо ... подробнее →
«Донбасс» разгромил «Волков»14.09.2017 21:00
В среду 13 сентября "Донбасс" провел свой первый выездной матч в сезоне. На броварской арене "Терминал" дончане играли против местных "Волков". Перед стартовым вбрасыванием фаворитом встречи ... подробнее →
Болельщики "Донбасса" на матче Лиги Чемпионов14.09.2017 20:58
50 преданных поклонников донецкого клуба поддержали "горняков" в Харькове В среду 13 сентября на харьковском ОСК "Металлист" состоялся первый матч группового этапа Лиги Чемпионов: ... подробнее →
Украинцы требуют запретить Рабиновича14.09.2017 20:52
Народного депутата, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича обвиняют в угрозе национальной безопасности Петицию об этом создали на официальном сайте президента. Рабиновича обвиняют в подаче необъективной информации и ... подробнее →
Правда про ночной жор14.09.2017 20:42
Смотрят ли калории на часы? Давным-давно, в далекой древности, людей интересовал только общий калораж. Когда удавалось раздобыть пищу, тогда и ели: кто-то грыз по зернышку в течение дня, как ... подробнее →
Херсон – наш!: Задержаны до зубов вооруженные чеченцы-нелегалы14.09.2017 20:32
В Херсоне правоохранители задержали группу выходцев из России, которые хранили арсенал оружия и прикрывались патриотической организацией Украины В Херсонской области полицейские совместно с ... подробнее →
Точка на карте: Заполонила усадьбы трава запустения14.09.2017 20:23
Затишье - самый лучший праздник День освобождения от гитлеровских оккупантов жители села Петровское отпраздновали после того, как увядание тронуло возложенные к разрушенному комплексу ... подробнее →
- Религией в «ЛНР» займется «Министерства культуры, спорта и молодежи»22:28
- В Авдеевке остро не хватает медиков22:04
- Проект госбюджета-2018 предусматривает увеличение расходов на здравоохранение – Гройсман20:26
- ДТП в Донецкой области: ребенка, возвращающегося из садика, сбило авто19:44
- Жителям Покровска, Селидово и Новогродовки нужно запастись водой15:45
- Так называемому «прокурору генпрокуратуры ЛНР» грозит до 15 лет тюрьмы15:08
- Эксперты раскрыли проблему боевиков "ДНР"14:28
- Сайт "Миротворец" опубликовал список "спецназовцев" "ДНР"13:19
- Служба автодорог в Донецкой области заплатит 415 миллионов за ремонт 26 км дорог по секретным ценам11:26
- Последнее предупреждение: ЛЭО обещает обесточить 6 водоканалов Луганщины 20 сентября10:43
- Вчені придумали речовину, здатну замінити алкоголь 07:48
- В Норвегии обнаружили древний меч викингов07:33
- Религией в «ЛНР» займется «Министерства культуры, спорта и молодежи»22:28
- В Авдеевке остро не хватает медиков22:04
- Суд прийняв рішення розсекретити всі томи справи Гонгадзе 21:49
- Импортный уголь = российский21:24
- ВИЛКУЛ: СОЗДАННЫЙ ПРОТИВ МЕНЯ ФЕЙКОВЫЙ АККАУНТ В ФБ НЕИЗВЕСТНЫМ ОБОШЕЛСЯ В $10 ТЫС21:06
- 10 советов, как стать настоящим профессионалом20:46
- Проект госбюджета-2018 предусматривает увеличение расходов на здравоохранение – Гройсман20:26
- Минский процесс нуждается в перезагрузке: на Донбассе должен воцариться мир, а украинско-российскую границу нужно вернуть под контроль Киева, - Кэмерон 20:06
- Импортный уголь = российский21:24
- 10 советов, как стать настоящим профессионалом20:46
- Кредиты с подвохом: о чем умалчивают в банках и что стоит знать украинцам14:46
- Деньги на ветер, или Как теряют деньги украинские олигархи13:46
- 10 причин, почему постоянно хочется есть13:09
- Что такое хандра и как с ней бороться?12:07
- О чем "говорят" цветные сны: психиатры рассказали08:08
- Стало известно, в каком месяце рождаются самые успешные дети22:08
- Ужасный паразит атакует людей, ученые бьют тревогу21:40
- Чому ростуть вуса у дівчат?21:30
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса
- Главаря боевиков насовсем "эвакуируют" из Донбасса в Россию: Тымчук сообщил о неожиданном приказе Москвы
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу
- Пенсии: платить или не платить — советы от международных экспертов. ВИДЕО
- На Украине сообщили о смерти Виктора Януковича
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ
- Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь