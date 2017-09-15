Религией в «ЛНР» займется «Министерства культуры, спорта и молодежи»15.09.2017 22:28
В самопровозглашенной «ЛНР» решили всерьез разобраться с религиозными течениями и верованиями граждан. Как сообщается, в «ЛНР» приступил к работе «экспертный совет ... подробнее →
В Авдеевке остро не хватает медиков15.09.2017 22:04
Заместитель главного врача центральной больницы Авдеевке Виталий Сытник уверяет, что количество сотрудников медучреждения значительно сократилось. Как передает avdeevka.city со ссылкой на ... подробнее →
Суд прийняв рішення розсекретити всі томи справи Гонгадзе15.09.2017 21:49
Печерський суд прийняв рішення розсекретити всі томи справи щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Про це в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» (щобудня о ... подробнее →
Импортный уголь = российский15.09.2017 21:24
В текущем году Украина импортирует 25% угля, необходимого энергетике. Большая часть – антрацит, дефицит которого возник после блокады и последующей экспроприации боевиками "ЛНР/ДНР" шахт ... подробнее →
ВИЛКУЛ: СОЗДАННЫЙ ПРОТИВ МЕНЯ ФЕЙКОВЫЙ АККАУНТ В ФБ НЕИЗВЕСТНЫМ ОБОШЕЛСЯ В $10 ТЫС15.09.2017 21:06
Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул заявил, что на раскрутку созданного против него фейкового ФБ-аккаунта неизвестными было потрачено $10 тыс. ... подробнее →
10 советов, как стать настоящим профессионалом15.09.2017 20:46
Многие не любят свою работу, работают ради зарплаты и мечтают о другой работе, другой жизни. Но есть и те, кто очень любят то, чем занимаются, и стремятся стать еще лучше, стать настоящим ... подробнее →
Проект госбюджета-2018 предусматривает увеличение расходов на здравоохранение – Гройсман15.09.2017 20:26
Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение расходов на систему здравоохранения на сумму около 11 мрд грн, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "В 2016 ... подробнее →
Минский процесс нуждается в перезагрузке: на Донбассе должен воцариться мир, а украинско-российскую границу нужно вернуть под контроль Киева, - Кэмерон15.09.2017 20:06
Экс-премьер-министр Королевства Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Минский процесс не работает и нуждается в перезагрузке. Главной целью, по его мнению, сейчас является обеспечение ... подробнее →
ДТП в Донецкой области: ребенка, возвращающегося из садика, сбило авто15.09.2017 19:44
Чрезвычайное происшествие случилось в городе Белицкой, что в Добропольском районе Донецкой области. В местную дежурную часть поступила информация о случившемся и на вызов сразу выехали ... подробнее →
"Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus15.09.2017 19:25
Российский социолог Игорь Эйдман считает, что журналисты издания Focus несправедливо присвоили президенту РФ "статус собаки". Об этом он написал на своей странице в "ФБ", передает "Диалог.UA" . ... подробнее →
Почему не стоит выкладывать фотографии билетов и ключей в социальные сети15.09.2017 19:07
Не стоит выкладывать фотографии билетов и ключей в социальных сетях: для мошенников это лёгкий способ пойти на концерт вместо жертвы, украсть авиабилеты или взломать квартиру. Быстрый поиск по ... подробнее →
Екс-спікер палати представників США розповів, коли Росія піде з Донбасу15.09.2017 18:55
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Росія буде вимушена піти з Донбасу та Криму, до повернення сходу України - від трьох до п'яти років. Про це заявив екс-спікер палати представників конгресу США Ньют Гінгріч на ... подробнее →
Кучма не верит в возвращение Крыма Украине в 2018 году15.09.2017 18:36
Президент Украины (1994-2005) и представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма сомневается, что деоккупация Крыма будет возможна уже в следующем году. Так он ... подробнее →
В "посетителе" крымского ФСБ опознали одного из похитителей Рената Параламова, - Курбединов15.09.2017 18:14
Родственники крымчанина Рената Параламова, который накануне сообщил о пытках после обыска в его доме 13 сентября, утверждают, что опознали одного из участников его похищения среди посетителей ... подробнее →
Военная машина РФ способна осуществить любой варварский замысел Кремля, - Порошенко15.09.2017 17:50
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что "военная машина", созданная на западной границе Российской Федерации, способна осуществить любой варварский замысел Кремля. Об этом глава государства ... подробнее →
Луценко присутствовал на закрытой встрече Порошенко с фракцией БПП в "Залесье", - расследование15.09.2017 17:21
Луценко пока никак не прокомментировал журналистам визит на встречу в "Залесье" Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко присутствовал на закрытой встрече президента Украины Петра Порошенко с ... подробнее →
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