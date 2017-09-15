В текущем году Украина импортирует 25% угля, необходимого энергетике. Большая часть – антрацит, дефицит которого возник после блокады и последующей экспроприации боевиками "ЛНР/ДНР" шахт ... подробнее →

Печерський суд прийняв рішення розсекретити всі томи справи щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Про це в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» (щобудня о ... подробнее →

Заместитель главного врача центральной больницы Авдеевке Виталий Сытник уверяет, что количество сотрудников медучреждения значительно сократилось. Как передает avdeevka.city со ссылкой на ... подробнее →

В самопровозглашенной «ЛНР» решили всерьез разобраться с религиозными течениями и верованиями граждан. Как сообщается, в «ЛНР» приступил к работе «экспертный совет ... подробнее →