Как вести дискуссию? 5 полезных советов16.09.2017 08:06
Участники любого спора стремятся доказать ту точку зрения, которую они считают истинной. Считается, что во время цивилизованного спора нельзя оскорблять оппонента и обсуждать его личность. При ... подробнее →
Вчені придумали речовину, здатну замінити алкоголь16.09.2017 07:48
Групі вчених зі США вдалося синтезувати речовину, яка в майбутньому зможе замінити алкоголь і позбавити людей від важких наслідків вживання алкогольних напоїв на кшталт залежності і похмільного ... подробнее →
В Норвегии обнаружили древний меч викингов16.09.2017 07:33
Норвежец Эйнар Амбакк, который промышляет охотой, обнаружил древний меч в скалах на юге Норвегии. Ученые предполагают, что оружию более тысячи лет. Клинок находился между двух камней на ... подробнее →
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- Как вести дискуссию? 5 полезных советов08:06
- Вчені придумали речовину, здатну замінити алкоголь 07:48
- В Норвегии обнаружили древний меч викингов07:33
- Религией в «ЛНР» займется «Министерства культуры, спорта и молодежи»22:28
- В Авдеевке остро не хватает медиков22:04
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