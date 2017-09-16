Как вести дискуссию? 5 полезных советов

16.09.2017 08:06

Участники любого спора стремятся доказать ту точку зрения, которую они считают истинной. Считается, что во время цивилизованного спора нельзя оскорблять оппонента и обсуждать его личность. При ... подробнее →

Вчені придумали речовину, здатну замінити алкоголь

16.09.2017 07:48

Групі вчених зі США вдалося синтезувати речовину, яка в майбутньому зможе замінити алкоголь і позбавити людей від важких наслідків вживання алкогольних напоїв на кшталт залежності і похмільного ... подробнее →

В Норвегии обнаружили древний меч викингов

16.09.2017 07:33

Норвежец Эйнар Амбакк, который промышляет охотой, обнаружил древний меч в скалах на юге Норвегии. Ученые предполагают, что оружию более тысячи лет.  Клинок находился между двух камней на ... подробнее →

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