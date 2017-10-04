Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий прокомментировал заявления народного депутата Надежды Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса. В одном из эфиров на ... подробнее →

Медики подсказали, в каком случае следует обратиться к доктору, дабы проверить состояние щитовидной железы, сообщает hronika.info . С заболеваниями щитовидной железы чаще всего сталкиваются ... подробнее →

Игрок боснийского клуба "Зрински" Марин Галич потерял интимный орган в борьбе с соперником во время матча за Кубок страны против "Слоги", сообщает ТСН . В результате подката, оппонент нанес ... подробнее →

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о налоге на выведенный капитал, который заменит действующий налог на прибыль. Об этом сообщает Delo.ua . Кабинет министров одобрил ... подробнее →

В городе Жешув на юге Польши неизвестные вандалы осквернили почетное консульство Украины в этом городе, сделав различные надписи красной краской. Как сообщил корреспонденту Укринформа представитель ... подробнее →

Нобелевскую премию-2017 по химии получат швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. В среду, 4 октября, Нобелевский комитет официально объявил имена лауреатов, сообщает ... подробнее →

В ЕС готовятся закрыть воздушное пространство над Восточной Украиной, перекрыв полеты сразу в три крупных украинских города - Днепр, Харьков и Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ, ... подробнее →

Также планируют ввести льготы для военных, переселенцев и молодых родителей. Большинство депутатов заверяют о том, что не должно возникнуть никаких препятствий с принятием нового Трудового кодекса, ... подробнее →