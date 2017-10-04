Важная новость для предпринимателей: Кабмин поддержал отмену налога на прибыль

04.10.2017 16:29

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о налоге на выведенный капитал, который заменит действующий налог на прибыль. Об этом сообщает   Delo.ua . Кабинет министров одобрил ... подробнее →

Боснийский футболист из-за подката лишился мужского достоинства (ВИДЕО)

04.10.2017 16:20

Игрок боснийского клуба "Зрински" Марин Галич потерял интимный орган в борьбе с соперником во время матча за Кубок страны против "Слоги", сообщает ТСН . В результате подката, оппонент нанес ... подробнее →

Восемь явных признаков нарушения работы щитовидки

04.10.2017 16:08

Медики подсказали, в каком случае следует обратиться к доктору, дабы проверить состояние щитовидной железы, сообщает hronika.info . С заболеваниями щитовидной железы чаще всего сталкиваются ... подробнее →

"Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса

04.10.2017 15:49

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий прокомментировал заявления народного депутата Надежды Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса. В одном из эфиров на ... подробнее →

НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС: УКРАИНЦЫ ЛИШАЮТСЯ ОДНОГО ИЗ ВЫХОДНЫХ

04.10.2017 15:29

Также планируют ввести льготы для военных, переселенцев и молодых родителей. Большинство депутатов заверяют о том, что не должно возникнуть никаких препятствий с принятием нового Трудового кодекса, ... подробнее →

Евросоюз из-за Донбасса хочет запретить полеты самолетов сразу в три украинских города: СМИ узнали причину шокирующего решения европейцев

04.10.2017 15:11

В ЕС готовятся закрыть воздушное пространство над Восточной Украиной, перекрыв полеты сразу в три крупных украинских города - Днепр, Харьков и Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ, ... подробнее →

Названы нобелевские лауреаты по химии

04.10.2017 15:00

Нобелевскую премию-2017 по химии получат швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. В среду, 4 октября, Нобелевский комитет официально объявил имена лауреатов, сообщает ... подробнее →

Неизвестные осквернили консульство Украины в Польше

04.10.2017 14:49

В городе Жешув на юге Польши неизвестные вандалы осквернили почетное консульство Украины в этом городе, сделав различные надписи красной краской. Как сообщил корреспонденту Укринформа представитель ... подробнее →

Верховная Рада рассмотрит сразу два законопроекта по Донбассу: президент Порошенко сделал неожиданный "ход конем" - стали известны подробности

04.10.2017 14:31

Петр Порошенко внесет в Верховную Раду сразу несколько законопроектов по Донбассу. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в Администрации президента, передает " Диалог.UA " . ... подробнее →

Эксперт: За 10-15 лет на "накопительные пенсии" можно будет купить разве что китайскую расческу

04.10.2017 14:09

По словам аналитика, причина появления пункта о втором уровне в тексте закона достаточно банальна: без него, реформа выглядела бы как обычное "обрезание" лишних пенсионеров. Второй уровень пенсионной ... подробнее →

В Генштабе озвучили неожиданную версию по Калиновке

04.10.2017 13:51

Муженко поделился своей версией. Начальник Генерального штаба Виктор Муженко считает, что взрывы на складах в Калиновке были диверсией, и даже сообщил о неких вражеских спутниках над местом ... подробнее →

В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО

04.10.2017 13:32

Все чаще с концертами Донецк посещают российские музыкальные исполнители с неоднозначной репутацией - очередной наплыв в столицу Донбасса легенд российского шансона вызвал эмоциональную реакцию ... подробнее →

Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров

04.10.2017 13:10

С октября поверка приборов учета воды снова станет платной. Об этом сообщили в КП “Мариупольгорводоканал”, передает 0629 . “Во исполнение требований Закона Украины от 22 июня ... подробнее →

Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР

04.10.2017 12:49

Пранкеры рассказали студентам, как воевать с помощью телефона. В Донецком национальном университете, который находится под контролем ДНР, 2 октября выступали российские пранкеры Вован и Лексус. Об ... подробнее →

"С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег

04.10.2017 12:41

Работники шахты “Черкасская” ГП “ЛНР” “Центруголь” больше месяца бастуют и не выходят на-гора, требуя выплаты долгов по зарплате. В результате обращения горняков к ... подробнее →

Пучдемон: Каталония объявит независимость через несколько дней

04.10.2017 12:19

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Каталония объявит независимость в течение нескольких дней. Об этом сообщает BBC, передает УП . Такое заявление президент Каталонии сделал ... подробнее →

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