Поседел в 21 год: волонтер рассказал о погибшем на Донбассе бойце АТО 25.10.2017 22:32 Погибший на Донбассе боец АТО Юрий Колесник защищал Луганский аэропорт, попал в засаду под Веселой Горой и видел "коридор смерти" в Иловайске, поседев в 21 год. Об этом на своей странице в Facebook ... подробнее →