Поседел в 21 год: волонтер рассказал о погибшем на Донбассе бойце АТО25.10.2017 22:32
Погибший на Донбассе боец АТО Юрий Колесник защищал Луганский аэропорт, попал в засаду под Веселой Горой и видел "коридор смерти" в Иловайске, поседев в 21 год. Об этом на своей странице в Facebook ... подробнее →
АТОШНИКІВ ЗНИЩУЮТЬ В УКРАЇНІ! 20-річного бійця АТО зарізали на мирній території під час відпустки25.10.2017 22:05
В Харківській області зарізали 20-річного бійця АТО Володимира Гончарова, позивний Мєлкій, який перебував у відпустці. Про це повідомляється на сторінці 72-й Гвардійськоїй ОМБр у соцмережі Facebook. ... подробнее →
Даже если предположить такую нелепость, что Крым - Украина: Собчак напомнили слова ее отца. ВИДЕО25.10.2017 21:36
В 1992 году мэр Санкт-Петербурга отмечал, что действия Украины в отношении "советской армии и флота" представляют угрозу. Ксении Собчак напомнили о словах ее отца Анатолия Собчака относительно ... подробнее →
"Шахтер" в инфарктном поединке прошел в 1/4 финала Кубка Украины25.10.2017 21:30
В центральном поединке 1/8 финала Кубка Украины луганская "Заря" принимала на "Славутич-Арене" в Запорожье донецкий "Шахтер", сообщает Телеграф . Уже на 12 минуте первого тайма "Заря" повела в счете ... подробнее →
Превью встречи «Донбасс» – «Динамо»25.10.2017 21:11
26 октября на льду ЛА «Альтаир» дончане принимают харьковчан. Начало матча – 19:30 В четверг 26 октября на Ледовой арене "Альтаир" донецкий "Донбасс" проведет первый матч в ... подробнее →
Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО25.10.2017 20:44
Террорист "ДНР" с позывным "Туман" записал гневное видеообращение, в котором угрожает жителям Москвы и россиянам расправой за несправедливость, которую они проявили к нему вместо почтения после войны ... подробнее →
Украинских водителей предупредили о вступлении в силу новых штрафов25.10.2017 20:20
Закон №2109-19 с 26.10.2017 получает юридическую силу. Принятый Верховной Радой и подписанный Президентом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины ... подробнее →
Мэра Мариуполя "двигают" в премьер-министры Украины. ВИДЕО25.10.2017 19:54
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассматривается в качестве кандидатуры на должность премьер-министра Украины, пишет 0629 . Информация об этом уже появилась на странице одного из народных депутатов ... подробнее →
Раде предлагают утвердить перечень потенциально опасных пород собак25.10.2017 19:24
Верховной Раде предлагают утвердить перечень потенциально опасных пород собак. Соответствующие изменения в закон "О защите животных от жестокого обращения" предусматривает зарегистрированный в ... подробнее →
Реформа здравоохранения в вопросах и ответах25.10.2017 18:56
Верховная Рада проголосовала за медицинскую реформу. Какие изменения ожидают украинцев? Эксперты подготовили ответы на вопросы, которые возникают у обычных граждан. Зачем нужна ... подробнее →
Мост в Крым могут подорвать? Стало известно о неожиданном распоряжении Путина по скандальной стройке25.10.2017 18:29
Стало известно о неожиданном решении российских властей по поводу формирования новой морской бригады Росгвардии, которая подчиняется лично Президенту России Владимиру Путину. Основной целью нового ... подробнее →
Дайте даме порулить, или Как я вживалась в роль таксиста25.10.2017 18:04
29 октября - День автомобилиста и дорожника, отмечаемый в Украине с 1993 года. По-настоящему профессиональным этот праздник является для тех водителей, чья основная деятельность связана с транспортом ... подробнее →
Укроборонпром не пустил аудиторов на предприятия25.10.2017 17:39
В Госаудиторской службе надеются, что концерн одумается. Государственный концерн Укроборонпром не допустил государственных аудиторов к проверке эффективности управления предприятиями, входящими в его ... подробнее →
Что произойдет, когда Украина войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business25.10.2017 17:21
Даже если Украина войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, это существенно не улучшит ситуацию в стране. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA ... подробнее →
Депутаты Мариуполя решили не выделять землю АТОвцам25.10.2017 16:49
Сегодня, 25 октября, во время заседания сессии депутаты Мариупольского совета проголосовали за исключение из повестки дня вопросов о выделении земельных участков участникам боевых действий на востоке ... подробнее →
В Одесской области неизвестные вынесли из магазина два сейфа с ювелирными изделиями25.10.2017 16:42
Сегодня в городе Черноморске (под Одессой) произошло дерзкое ограбление. Группа неизвестных в масках ограбила ювелирный отдел в супермаркете «Таврия-В», сообщают fakty.ua . — ... подробнее →
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