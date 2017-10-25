Поседел в 21 год: волонтер рассказал о погибшем на Донбассе бойце АТО

25.10.2017 22:32

Погибший на Донбассе боец АТО Юрий Колесник защищал Луганский аэропорт, попал в засаду под Веселой Горой и видел "коридор смерти" в Иловайске, поседев в 21 год. Об этом на своей странице в Facebook ... подробнее →

АТОШНИКІВ ЗНИЩУЮТЬ В УКРАЇНІ! 20-річного бійця АТО зарізали на мирній території під час відпустки

25.10.2017 22:05

В Харківській області зарізали 20-річного бійця АТО Володимира Гончарова, позивний Мєлкій, який перебував у відпустці. Про це повідомляється на сторінці 72-й Гвардійськоїй ОМБр у соцмережі Facebook. ... подробнее →

Даже если предположить такую нелепость, что Крым - Украина: Собчак напомнили слова ее отца. ВИДЕО

25.10.2017 21:36

В 1992 году мэр Санкт-Петербурга отмечал, что действия Украины в отношении "советской армии и флота" представляют угрозу. Ксении Собчак напомнили о словах ее отца Анатолия Собчака относительно ... подробнее →

"Шахтер" в инфарктном поединке прошел в 1/4 финала Кубка Украины

25.10.2017 21:30

В центральном поединке 1/8 финала Кубка Украины луганская "Заря" принимала на "Славутич-Арене" в Запорожье донецкий "Шахтер", сообщает Телеграф . Уже на 12 минуте первого тайма "Заря" повела в счете ... подробнее →

Превью встречи «Донбасс» – «Динамо»

25.10.2017 21:11

26 октября на льду ЛА «Альтаир» дончане принимают харьковчан. Начало матча – 19:30 В четверг 26 октября на Ледовой арене "Альтаир" донецкий "Донбасс" проведет первый матч в ... подробнее →

Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО

25.10.2017 20:44

Террорист "ДНР" с позывным "Туман" записал гневное видеообращение, в котором угрожает жителям Москвы и россиянам расправой за несправедливость, которую они проявили к нему вместо почтения после войны ... подробнее →

Украинских водителей предупредили о вступлении в силу новых штрафов

25.10.2017 20:20

Закон №2109-19 с 26.10.2017 получает юридическую силу. Принятый Верховной Радой и подписанный Президентом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины ... подробнее →

Мэра Мариуполя "двигают" в премьер-министры Украины. ВИДЕО

25.10.2017 19:54

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассматривается в качестве кандидатуры на должность премьер-министра Украины, пишет 0629 . Информация об этом уже появилась на странице одного из народных депутатов ... подробнее →

Раде предлагают утвердить перечень потенциально опасных пород собак

25.10.2017 19:24

Верховной Раде предлагают утвердить перечень потенциально опасных пород собак. Соответствующие изменения в закон "О защите животных от жестокого обращения" предусматривает зарегистрированный в ... подробнее →

Реформа здравоохранения в вопросах и ответах

25.10.2017 18:56

Верховная Рада проголосовала за медицинскую реформу. Какие изменения ожидают украинцев? Эксперты подготовили ответы на вопросы, которые возникают у обычных граждан.   Зачем нужна ... подробнее →

Мост в Крым могут подорвать? Стало известно о неожиданном распоряжении Путина по скандальной стройке

25.10.2017 18:29

Стало известно о неожиданном решении российских властей по поводу формирования новой морской бригады Росгвардии, которая подчиняется лично Президенту России Владимиру Путину. Основной целью нового ... подробнее →

Дайте даме порулить, или Как я вживалась в роль таксиста

25.10.2017 18:04

29 октября - День автомобилиста и дорожника, отмечаемый в Украине с 1993 года. По-настоящему профессиональным этот праздник является для тех водителей, чья основная деятельность связана с транспортом ... подробнее →

Укроборонпром не пустил аудиторов на предприятия

25.10.2017 17:39

В Госаудиторской службе надеются, что концерн одумается. Государственный концерн Укроборонпром не допустил государственных аудиторов к проверке эффективности управления предприятиями, входящими в его ... подробнее →

Что произойдет, когда Украина войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business

25.10.2017 17:21

Даже если Украина войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, это существенно не улучшит ситуацию в стране. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA ... подробнее →

Депутаты Мариуполя решили не выделять землю АТОвцам

25.10.2017 16:49

Сегодня, 25 октября, во время заседания сессии депутаты Мариупольского совета проголосовали за исключение из повестки дня вопросов о выделении земельных участков участникам боевых действий на востоке ... подробнее →

В Одесской области неизвестные вынесли из магазина два сейфа с ювелирными изделиями

25.10.2017 16:42

Сегодня в городе Черноморске (под Одессой) произошло дерзкое ограбление. Группа неизвестных в масках ограбила ювелирный отдел в супермаркете «Таврия-В», сообщают fakty.ua . — ... подробнее →

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