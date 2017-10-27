Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости27.10.2017 22:23
Наблюдается тенденция к дальнейшему ухудшению социально-экономической ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Попытки переориентации сбыта «ЛДНР» сырья и ... подробнее →
В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе27.10.2017 21:54
Студентам МГУ рассказали, как формировались «донбасские мифы». Сегодня на экономико-правовом факультете МГУ в рамках образовательной программы «Ukraine's East Studies», ... подробнее →
Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"27.10.2017 21:22
Украинская сторона настаивает, чтобы на переговорах с ОРДЛО координатор ОБСЕ сменил наблюдательную позицию на более активную и добился разблокирования процесса освобождения заложников. Об этом ... подробнее →
Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО27.10.2017 20:53
Украинскую команду, снявшую сюжет о пострадавшем под Мариуполем мальчике Николае Нижниковском, наградили международном кинофестивале Cinekid, передает MRPL.CITY. Церемония награждения состоялась в ... подробнее →
13 ненужных вещей27.10.2017 20:30
1. Освободитесь от потребности всегда доказывать свою правоту. Среди нас так много тех, кто даже под угрозой разрыва прекрасных отношений, причиняя боль и создавая стресс, не может смириться и принять ... подробнее →
Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики27.10.2017 20:11
Многие черты недореспублики напоминают Третий рейх. Сепаратистские СМИ пишут, что сегодня «верховный суд ДНР» одобрил заявление «генеральной прокуратуры» о запрете четырех ... подробнее →
В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни27.10.2017 19:44
Спустя сутки после того как представительнице МИД РФ Марии Захаровой пожаловались на незавидную судьбу россиянина Романа Манекина в застенках "ДНР", появилась информация о его убийстве. Причем ... подробнее →
Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку27.10.2017 19:19
Несмотря на титанические усилия представителей Литвы, разработанный ими "план Маршалла" для Украины так и не стал популярным. Решающим этапом в его продвижении должен был стать саммит "Восточного ... подробнее →
От автобуса ничего не осталось: в страшном ДТП в Польше разбился бус с украинцами, пятерых выживших спасают врачи27.10.2017 18:54
Погибли водитель и пассажир микроавтобуса, который влетел в лесовоз. Остальные пострадавшие в ДТП украинцы в тяжелом состоянии. Как написано в сообщении dtp.kiev.ua. в Facebooк, смертельное ... подробнее →
На киевских кладбищах установят камеры видеонаблюдения27.10.2017 18:29
В Киеве планируют установить камеры видеонаблюдения и новое освещение на кладбищах. Об этом в комментарии 44.ua сообщил заместитель директора Ритуальной службы специализированного КП ... подробнее →
Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?27.10.2017 18:05
Увеличение пенсий до актуального размера будет происходить постепенно по определенной формуле. Такое заявление сделал П. Розенко, заместитель премьер-министра Украины, передает zi.dn.ua . Так ... подробнее →
Парламент Каталонии принял решение по отделению от Испании27.10.2017 17:42
Сегодня. 27 октября, региональный парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономного региона от Испании. Об этом сообщает El Pais, передает " Европейская правда ... подробнее →
Кремль потерял последнюю надежду: американские санкции скоро "ударят" по России с новой силой - госсекретарь США Тиллерсон одобрил "черный список" против РФ27.10.2017 17:19
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил весь перечень лиц, организаций и компаний, подпадающих под норму закона о санкциях против России. Об этом заявила спикер Госдепа Хезер Науэрт, передает " ... подробнее →
ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе27.10.2017 17:01
По мнению Хуга, конфликт разжигают те, кто вызвался разрешить его. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг предупреждает о неизбежности эскалации конфликта на ... подробнее →
Михомайдану нужны трусы, а Киеву - свободные дороги27.10.2017 16:41
Жителям Киева очень мешают палатки у Верховной Рады - так, во всяком случае, утверждают в Киевсовете. "Кучка людей держит в заложниках автотрассы киевлян. Это недопустимо, немедленно освободить ... подробнее →
Шарля Азнавура наградили за спасение евреев27.10.2017 16:30
Известному французскому шансонье Шарлю Азнавуру в резиденции израильского президента в Иерусалиме вручили медаль Рауля Валленберга за действия семьи артиста во время Холокоста, сообщает ... подробнее →
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