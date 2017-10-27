Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости

27.10.2017 22:23

Наблюдается тенденция к дальнейшему ухудшению социально-экономической ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Попытки переориентации сбыта «ЛДНР» сырья и ... подробнее →

В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе

27.10.2017 21:54

Студентам МГУ рассказали, как формировались «донбасские мифы». Сегодня на экономико-правовом факультете МГУ в рамках образовательной программы «Ukraine's East Studies», ... подробнее →

Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"

27.10.2017 21:22

Украинская сторона настаивает, чтобы на переговорах с ОРДЛО координатор ОБСЕ сменил наблюдательную позицию на более активную и добился разблокирования процесса освобождения заложников. Об этом ... подробнее →

Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО

27.10.2017 20:53

Украинскую команду, снявшую сюжет о пострадавшем под Мариуполем мальчике Николае Нижниковском, наградили международном кинофестивале Cinekid, передает MRPL.CITY. Церемония награждения состоялась в ... подробнее →

13 ненужных вещей

27.10.2017 20:30

1. Освободитесь от потребности всегда доказывать свою правоту. Среди нас так много тех, кто даже под угрозой разрыва прекрасных отношений, причиняя боль и создавая стресс, не может смириться и принять ... подробнее →

Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики

27.10.2017 20:11

Многие черты недореспублики напоминают Третий рейх. Сепаратистские СМИ пишут, что сегодня «верховный суд ДНР» одобрил заявление «генеральной прокуратуры» о запрете четырех ... подробнее →

В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни

27.10.2017 19:44

Спустя сутки после того как представительнице МИД РФ Марии Захаровой пожаловались на незавидную судьбу россиянина Романа Манекина в застенках "ДНР", появилась информация о его убийстве. Причем ... подробнее →

Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку

27.10.2017 19:19

Несмотря на титанические усилия представителей Литвы, разработанный ими "план Маршалла" для Украины так и не стал популярным. Решающим этапом в его продвижении должен был стать саммит "Восточного ... подробнее →

От автобуса ничего не осталось: в страшном ДТП в Польше разбился бус с украинцами, пятерых выживших спасают врачи

27.10.2017 18:54

Погибли водитель и пассажир микроавтобуса, который влетел в лесовоз. Остальные пострадавшие в ДТП украинцы в тяжелом состоянии. Как написано в сообщении dtp.kiev.ua. в Facebooк, смертельное ... подробнее →

На киевских кладбищах установят камеры видеонаблюдения

27.10.2017 18:29

В Киеве планируют установить камеры видеонаблюдения и новое освещение на кладбищах. Об этом в комментарии 44.ua сообщил заместитель директора Ритуальной службы специализированного КП ... подробнее →

Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?

27.10.2017 18:05

Увеличение пенсий до актуального размера будет происходить постепенно по определенной формуле. Такое заявление сделал П. Розенко, заместитель премьер-министра Украины, передает zi.dn.ua . Так ... подробнее →

Парламент Каталонии принял решение по отделению от Испании

27.10.2017 17:42

Сегодня. 27 октября, региональный парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономного региона от Испании. Об этом сообщает El Pais, передает " Европейская правда ... подробнее →

Кремль потерял последнюю надежду: американские санкции скоро "ударят" по России с новой силой - госсекретарь США Тиллерсон одобрил "черный список" против РФ

27.10.2017 17:19

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил весь перечень лиц, организаций и компаний, подпадающих под норму закона о санкциях против России. Об этом заявила спикер Госдепа Хезер Науэрт, передает " ... подробнее →

ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе

27.10.2017 17:01

По мнению Хуга, конфликт разжигают те, кто вызвался разрешить его. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг предупреждает о неизбежности эскалации конфликта на ... подробнее →

Михомайдану нужны трусы, а Киеву - свободные дороги

27.10.2017 16:41

Жителям Киева очень мешают палатки у Верховной Рады - так, во всяком случае, утверждают в Киевсовете. "Кучка людей держит в заложниках автотрассы киевлян. Это недопустимо, немедленно освободить ... подробнее →

Шарля Азнавура наградили за спасение евреев

27.10.2017 16:30

Известному французскому шансонье Шарлю Азнавуру в резиденции израильского президента в Иерусалиме вручили медаль Рауля Валленберга за действия семьи артиста во время Холокоста, сообщает ... подробнее →

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