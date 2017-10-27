Украинскую команду, снявшую сюжет о пострадавшем под Мариуполем мальчике Николае Нижниковском, наградили международном кинофестивале Cinekid, передает MRPL.CITY. Церемония награждения состоялась в ... подробнее →

Украинская сторона настаивает, чтобы на переговорах с ОРДЛО координатор ОБСЕ сменил наблюдательную позицию на более активную и добился разблокирования процесса освобождения заложников. Об этом ... подробнее →

Студентам МГУ рассказали, как формировались «донбасские мифы». Сегодня на экономико-правовом факультете МГУ в рамках образовательной программы «Ukraine's East Studies», ... подробнее →

Наблюдается тенденция к дальнейшему ухудшению социально-экономической ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Попытки переориентации сбыта «ЛДНР» сырья и ... подробнее →