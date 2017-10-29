Жінка залишила дочку в таксі і пішла грабувати банк

29.10.2017 22:15

У США 28-річна жінка пограбувала банк, поки її шестирічна дочка чекала її в таксі. Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на New York Daily News. Інцидент стався в Лонг-Айленді (Нью-Йорк). ... подробнее →

В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ

29.10.2017 21:50

По словам «генерал-майора МВД ЛНР» Игоря Корнета, диверсионно-разведывательные группы ВСУ действовали в тесном сотрудничестве с высокопоставленными лицами из «ЛНР». Об этом ... подробнее →

На Луганщине неизвестный забросал гранатами магазин и частный дом

29.10.2017 21:30

28 октября в селе Мусиевка Меловского района Луганской области неизвестный бросил гранату РГД-5 в магазин и две гранаты в частный дом. Об этом Главное управление Национальной полиции в Луганской ... подробнее →

Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров"

29.10.2017 21:10

Нынешнюю жизнь большинства населения оккупированного Донбасса можно охарактеризовать тремя словами – безнадега, нищета, разруха не только внутри самого человека, но и вокруг. На "закручивание ... подробнее →

Відому американсько-британську журналістку нагородили за книгу про Голодомор

29.10.2017 20:50

Відому американсько-британську журналістку та історика Енн Аппельбаум нагородили премією Фундації імені Омеляна та Тетяни Антоновичів у посольстві України у США за книгу про Голодомор "Червоний ... подробнее →

"Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе

29.10.2017 20:30

В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как террористы на Донбассе обстреливают свои же позиции. По словам военных, таким образом они создают видимость агрессии со стороны Украины. ... подробнее →

В 2018 году на строительство дорог предусмотрено более 40 млрд, - Гройсман

29.10.2017 20:10

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил автомобилистов и дорожников с профессиональным праздником. Текст поздравления обнародован на Правительственном портале, передает ... подробнее →

Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны

29.10.2017 19:50

Известный журналист Аркадий Бабченко утверждает, что Кремлю являются не нужными террористы из Донбасса, поэтому он делает все, чтобы их нейтрализовать, отправляя их обратно в Россию. Правда, и на ... подробнее →

Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец

29.10.2017 19:30

Под предлогом подготовки к столетию музей в Бахчисарае был закрыт 4 дня. Со всех сторон стоит охрана "как в зоне". Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист ... подробнее →

Спостерігачі розповіли про основні порушення на місцевих виборах

29.10.2017 19:10

Найбільш часто фіксованими спостерігачами Громадянської мережі ОПОРА порушеннями на місцевих виборах є спроби видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення паспорта - такі випадки були зафіксовані ... подробнее →

Прикордонники затримали російського шахрая, якого розшукував Інтерпол

29.10.2017 18:50

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" у пункті пропуску "Жуляни" (аеропорт "Київ" - ІФ) затримали громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку, повідомляє ... подробнее →

Быков: Тягчайший грех российской власти, – она погрузила в состояние нравственного безумия огромное количество людей

29.10.2017 18:30

Из-за действий власти в России растет количество людей, которые не в своем уме и потенциально готовы убивать, отметил российский поэт и публицист Дмитрий Быков. После нападения на журналистку ... подробнее →

"О законности вообще не идет речи". Представитель омбудсмена Чаплыга назвал "беспределом" рейд в киевском клубе Jugendhub

29.10.2017 18:10

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в комментарии  "112 Украина"  назвал "беспределом" рейд в киевском клубе Jugendhub, который 27 октября ... подробнее →

Под Харьковом произошло жуткое убийство школьника

29.10.2017 17:50

27 октября, около поселка Великий Бурлук на Харьковщине, местные жители нашли в лесопосадке труп ребенка, убийцу которого удалось установить в тот же день. Об этом сообщила полиция Харьковщины на ... подробнее →

Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе

29.10.2017 17:30

Отчаяние и разочарование жителей оккупированных территорий Донбасса, оказавшихся "ненужными" России, приведет к постепенной эмиграции большинства населения. Об этом рассказал донецкий журналист и ... подробнее →

В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития

29.10.2017 17:10

В рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины», которая реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком, Покровск (бывший Красноармейск) получит 242,7 ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 47 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх