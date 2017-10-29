Жінка залишила дочку в таксі і пішла грабувати банк29.10.2017 22:15
У США 28-річна жінка пограбувала банк, поки її шестирічна дочка чекала її в таксі. Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на New York Daily News. Інцидент стався в Лонг-Айленді (Нью-Йорк). ... подробнее →
В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ29.10.2017 21:50
По словам «генерал-майора МВД ЛНР» Игоря Корнета, диверсионно-разведывательные группы ВСУ действовали в тесном сотрудничестве с высокопоставленными лицами из «ЛНР». Об этом ... подробнее →
На Луганщине неизвестный забросал гранатами магазин и частный дом29.10.2017 21:30
28 октября в селе Мусиевка Меловского района Луганской области неизвестный бросил гранату РГД-5 в магазин и две гранаты в частный дом. Об этом Главное управление Национальной полиции в Луганской ... подробнее →
Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров"29.10.2017 21:10
Нынешнюю жизнь большинства населения оккупированного Донбасса можно охарактеризовать тремя словами – безнадега, нищета, разруха не только внутри самого человека, но и вокруг. На "закручивание ... подробнее →
Відому американсько-британську журналістку нагородили за книгу про Голодомор29.10.2017 20:50
Відому американсько-британську журналістку та історика Енн Аппельбаум нагородили премією Фундації імені Омеляна та Тетяни Антоновичів у посольстві України у США за книгу про Голодомор "Червоний ... подробнее →
"Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе29.10.2017 20:30
В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как террористы на Донбассе обстреливают свои же позиции. По словам военных, таким образом они создают видимость агрессии со стороны Украины. ... подробнее →
В 2018 году на строительство дорог предусмотрено более 40 млрд, - Гройсман29.10.2017 20:10
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил автомобилистов и дорожников с профессиональным праздником. Текст поздравления обнародован на Правительственном портале, передает ... подробнее →
Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны29.10.2017 19:50
Известный журналист Аркадий Бабченко утверждает, что Кремлю являются не нужными террористы из Донбасса, поэтому он делает все, чтобы их нейтрализовать, отправляя их обратно в Россию. Правда, и на ... подробнее →
Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец29.10.2017 19:30
Под предлогом подготовки к столетию музей в Бахчисарае был закрыт 4 дня. Со всех сторон стоит охрана "как в зоне". Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист ... подробнее →
Спостерігачі розповіли про основні порушення на місцевих виборах29.10.2017 19:10
Найбільш часто фіксованими спостерігачами Громадянської мережі ОПОРА порушеннями на місцевих виборах є спроби видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення паспорта - такі випадки були зафіксовані ... подробнее →
Прикордонники затримали російського шахрая, якого розшукував Інтерпол29.10.2017 18:50
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" у пункті пропуску "Жуляни" (аеропорт "Київ" - ІФ) затримали громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку, повідомляє ... подробнее →
Быков: Тягчайший грех российской власти, – она погрузила в состояние нравственного безумия огромное количество людей29.10.2017 18:30
Из-за действий власти в России растет количество людей, которые не в своем уме и потенциально готовы убивать, отметил российский поэт и публицист Дмитрий Быков. После нападения на журналистку ... подробнее →
"О законности вообще не идет речи". Представитель омбудсмена Чаплыга назвал "беспределом" рейд в киевском клубе Jugendhub29.10.2017 18:10
Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в комментарии "112 Украина" назвал "беспределом" рейд в киевском клубе Jugendhub, который 27 октября ... подробнее →
Под Харьковом произошло жуткое убийство школьника29.10.2017 17:50
27 октября, около поселка Великий Бурлук на Харьковщине, местные жители нашли в лесопосадке труп ребенка, убийцу которого удалось установить в тот же день. Об этом сообщила полиция Харьковщины на ... подробнее →
Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе29.10.2017 17:30
Отчаяние и разочарование жителей оккупированных территорий Донбасса, оказавшихся "ненужными" России, приведет к постепенной эмиграции большинства населения. Об этом рассказал донецкий журналист и ... подробнее →
В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития29.10.2017 17:10
В рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины», которая реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком, Покровск (бывший Красноармейск) получит 242,7 ... подробнее →
- В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры11:40
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак07:42
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая13:10
- Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе11:09
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО10:48
- Померла зірка російських кримінальних серіалів11:58
- В Чернобыле началось строительство солнечной электростанции11:50
- В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры11:40
- Сын Авакова не будет носить электронный браслет: названа причина11:30
- В автозаке и наручниках: 20-летняя Зайцева снова оказалась на месте чудовищного ДТП11:15
- Украина и Канада договорились о сотрудничестве в освоении космоса11:03
- "Шахтер" второй раз обыграл "Фейеноорд" (ВИДЕО)10:55
- Какие лекарства помогут бороться с гриппом10:48
- В Гидрометцентре дали прогноз на ноябрь10:30
- В Украине повязали ближайшего соратника Саакашвили10:10
- Какие лекарства помогут бороться с гриппом10:48
- Как быстро протрезветь: психиатр-нарколог поделился важной информацией09:38
- Ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду»09:12
- Как перестать нервничать?08:55
- Перещипанные брови: как восстановить08:25
- Если не можете съесть продукт несоленым и несладким - он вам не нужен07:56
- Чому корисно пити оливкову олію натще?07:34
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму20:42
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР