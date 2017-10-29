Нынешнюю жизнь большинства населения оккупированного Донбасса можно охарактеризовать тремя словами – безнадега, нищета, разруха не только внутри самого человека, но и вокруг. На "закручивание ... подробнее →

28 октября в селе Мусиевка Меловского района Луганской области неизвестный бросил гранату РГД-5 в магазин и две гранаты в частный дом. Об этом Главное управление Национальной полиции в Луганской ... подробнее →

По словам «генерал-майора МВД ЛНР» Игоря Корнета, диверсионно-разведывательные группы ВСУ действовали в тесном сотрудничестве с высокопоставленными лицами из «ЛНР». Об этом ... подробнее →

У США 28-річна жінка пограбувала банк, поки її шестирічна дочка чекала її в таксі. Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на New York Daily News. Інцидент стався в Лонг-Айленді (Нью-Йорк). ... подробнее →

Відому американсько-британську журналістку нагородили за книгу про Голодомор 29.10.2017 20:50 Відому американсько-британську журналістку та історика Енн Аппельбаум нагородили премією Фундації імені Омеляна та Тетяни Антоновичів у посольстві України у США за книгу про Голодомор "Червоний ... подробнее →