Сейчас на оккупированных территориях Донбасса некому работать - Тарута31.10.2017 22:31
Будущее Донбасса зависит от уровня квалификации людей. Рассчитывая экономический потенциал оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нужно иметь ввиду, что из региона уехало большинство ... подробнее →
В Одессе задержали судью, которая помогала боевикам "ДНР" присваивать квартиры31.10.2017 22:09
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Одессе сотрудники СБУ задержали судью одного из местных судов, которая в составе преступной группировки помогала боевикам "ДНР" легализировать присвоенные квартиры жителей ... подробнее →
Укроборонпром: Николаевский судостроительный завод остановил работу31.10.2017 21:50
Счета предприятия арестованы. Деятельность государственного предприятия Николаевский судостроительный завод, входящего в состав государственного концерна Укроборонпром, остановлена. Об этом сообщает ... подробнее →
Давление не пройдет: Аваков прокомментировал задержание сына31.10.2017 21:31
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины своего сына Александра, которого подозревают в растрате более 14 млн грн при ... подробнее →
Украинцам предлагают брать пояс потолще, затягивать потуже31.10.2017 21:09
Несмотря на повышение Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки на 1%, до 13,5% годовых, украинские эксперты сохраняют свой прогноз курса доллара на конец 2017 года на уровне 27-28 грн/$. ... подробнее →
Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО31.10.2017 20:51
Наиболее тяжелая обстановка наблюдается на донецком направлении. Однако несмотря на очередное обострение, силы АТО заявляют о том, что контролируют ситуацию. Враг продолжает использовать против ВСУ ... подробнее →
Блогер: В «ДНР» спаивают население дешевой водкой31.10.2017 20:29
Чтобы не было мучительно горько - в ДНР население спаивают дешевой водкой?Задает на своей странице в Фейсбук риторический вопрос журналист Никита Синицын, передает 62.ua . «В ... подробнее →
"Луганск сегодня - это Россия будущего, о которой мечтают Поклонская, байкер Хирург, писатель Прилепин", - Казанский рассказал о вопиющем случае в "ЛНР"31.10.2017 20:11
На днях украинцев в соцсетях взбудоражила новость о том, что группка маргиналов в оккупированном Луганске бойкотировали скандальный российский фильм "Матильда". Им удалось добиться поставленной цели. ... подробнее →
Главный «налоговик» «ДНР» пообещал, что зарплаты в «республике» вырастут до одного миллиона рублей в месяц – «оно получится само собой». ВИДЕО31.10.2017 19:49
«Наша задача уйти на уровень один миллион рублей в месяц… Зарплата в среднем должна быть у обычных рабочих от 500 до 1 миллиона рублей в месяц. …Надо перед собой ставить ... подробнее →
Песков раскрыл секрет, кто рассказал Путину про злостный "сбор биоматериала", - СМИ красиво отреагировали31.10.2017 19:30
Путинский пресс-секретарь "уточнил" недавнее заявление своего шефа о сборе биологического материала россиян “некими силами” из других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ... подробнее →
На Мариупольском направлении сохраняется напряженная ситуация31.10.2017 19:09
На Мариупольском направлении ситуация остается напряженной. Об этом сообщает Штаб военной операции. В частности, рассказали в ведомстве, боевики обстреляли жилые кварталы Водяного из ... подробнее →
.Как изменят правила въезда в Шенгенскую зону для украинцев31.10.2017 18:49
Начиная с 2020 года могут изменить правила въезда в Шенгенскую зону для тех стран, которые имеют договор с ЕС и безвизовом режиме, сообщает zi.dn.ua . В настоящее время достаточно ... подробнее →
В Святошинском районе Киева в коллектор сбросили обезглавленное тело мужчины31.10.2017 18:31
Смерть мужчины наступила примерно 4-5 суток назад, погибшего обезглавили уже тогда, когда он был мертв. Тело без головы было найдено в Святошинском районе Киева. Подозреваемый уже взят под стражу. В ... подробнее →
От Шеремета до Окуевой: Как власть реагирует на резонансные убийства в Украине31.10.2017 18:09
В большинстве из них виновные не найдены и не наказаны. Гибель Амины Окуевой пополнила мартиролог погибших от рук убийц политиков, журналистов и военных в Украине. И помимо схожести почерка ... подробнее →
Появилось видео, как НАБУ под песню "Наутилуса" задерживало сына Авакова. ВИДЕО31.10.2017 17:51
В сети появилось видео задержания сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра. Видео было опубликовано на YouTube канале сайта "Политека". На ролике видно, как Александра выводят из ... подробнее →
"Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру31.10.2017 17:30
Террористы "ДНР/ЛНР" по-прежнему пытаются корчить из себя признанных всеми "государственных деятелей", имеющих право диктовать обществу свои идеи, и требующих их беспрекословного выполнения. Так, ... подробнее →
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