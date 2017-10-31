Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины своего сына Александра, которого подозревают в растрате более 14 млн грн при ... подробнее →

Счета предприятия арестованы. Деятельность государственного предприятия Николаевский судостроительный завод, входящего в состав государственного концерна Укроборонпром, остановлена. Об этом сообщает ... подробнее →

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Одессе сотрудники СБУ задержали судью одного из местных судов, которая в составе преступной группировки помогала боевикам "ДНР" легализировать присвоенные квартиры жителей ... подробнее →

Будущее Донбасса зависит от уровня квалификации людей. Рассчитывая экономический потенциал оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нужно иметь ввиду, что из региона уехало большинство ... подробнее →

На днях украинцев в соцсетях взбудоражила новость о том, что группка маргиналов в оккупированном Луганске бойкотировали скандальный российский фильм "Матильда". Им удалось добиться поставленной цели. ... подробнее →

Чтобы не было мучительно горько - в ДНР население спаивают дешевой водкой?Задает на своей странице в Фейсбук риторический вопрос журналист Никита Синицын, передает 62.ua . «В ... подробнее →

Наиболее тяжелая обстановка наблюдается на донецком направлении. Однако несмотря на очередное обострение, силы АТО заявляют о том, что контролируют ситуацию. Враг продолжает использовать против ВСУ ... подробнее →

Несмотря на повышение Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки на 1%, до 13,5% годовых, украинские эксперты сохраняют свой прогноз курса доллара на конец 2017 года на уровне 27-28 грн/$. ... подробнее →

На Мариупольском направлении сохраняется напряженная ситуация 31.10.2017 19:09 На Мариупольском направлении ситуация остается напряженной. Об этом сообщает Штаб военной операции. В частности, рассказали в ведомстве, боевики обстреляли жилые кварталы Водяного из ... подробнее →