Бессонное царство: 10 способов уснуть наверняка17.08.2018 22:45
Шел второй час борьбы. Глаза закрыты, дыхание ровное, а часы на телефоне злорадно напоминают, что если ты заснешь прямо сейчас — поспишь три часа до того, как сработает будильник. Если тебе ... подробнее →
Шкідливі продукти, які вбивають ваш шлунок17.08.2018 22:12
"Країна здоров'я" дізнавалась від яких продуктів варто утриматись. Згідно з твердженнями експертів, однозначно шкідливим для шлунка продуктом єгазовані солодкі напої, а також гострі ... подробнее →
После измены мужа: Ани Лорак сделала первое заявление17.08.2018 21:48
Украинская певица Ани Лорак, об измене мужа которой недавно стало известно общественности, впервые после скандала высказалась в сети о ситуации в ее жизни. "За все, что у меня есть, я благодарна ... подробнее →
Украину накрыла мощная магнитная буря17.08.2018 21:30
В Украине с пятницы, 17 августа, начался нестабильный магнитный период, который завершится в следующий вторник, 21 августа. В эти дни возмущение магнитосферы достигнет 4 баллов. Об этом ... подробнее →
Стало известно, каким «бизнесом» занимается в РФ экс-главарь «ЛНР» Плотницкий17.08.2018 21:16
Экс- главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий на данный момент проживает в Воронеже, где ведет переговоры с российскими бизнесменами. Журналист Иван Жеведь на своей странице в соцсети пишет: ... подробнее →
«Захват Украины невозможен»: стал известен новый план Путина по Донбассу17.08.2018 21:02
На протяжение последних лет армия Украины в значительной степени модернизировалась, в связи с чем глава Кремля Владимир Путин не сможет полностью захватить страну. Как передает ... подробнее →
Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей17.08.2018 20:45
Сегодня, 17 августа, в неподконтрольной украинским властям Горловке в одном из гаражей взорвался газовый баллон. В результате инцидента шесть гаражей разрушены, под завалами оказались пять ... подробнее →
В Госдуме РФ пригрозили «уничтожить» Бердянск и Мариуполь17.08.2018 20:33
Депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев пригрозил украинской власти экономической «гибелью» портовых городов Мариуполя и Бердянска. Журавлев, комментируя задержание ... подробнее →
Над боевиками Донбасса проводят медицинские эксперименты17.08.2018 20:15
На Донбассе местные боевики стали объектами для испытания непроверенных российских медикаментов и экспериментального оборудования Об этом рассказало Минобороны Украины со ссылкой на ... подробнее →
Боевики активно гоняют военную технику по Донецку: местные жители в шоке17.08.2018 20:00
Жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают об активном передвижении по улицам города военной техники боевиков. Так, в Твиттере пользователи сообщают: «В 13:25 по ... подробнее →
Полицейские задержали десятки титушек, прибывших в столицу для участия в рейдерских захватах17.08.2018 19:40
Компанию "понаехавших" в Киев молодчиков (они прибыли из разных регионов Украины) положили "лицом в асфальт". При задержанных нашли оружие, щиты, резиновые дубинки и балаклавы. 17 августа в ... подробнее →
Теракты и массовые столкновения: военный журналист рассказал о новых планах Кремля на территории Украины17.08.2018 19:20
Как передает replyua.net , в будущем Украину ожидают теракты, массовые столкновения, а также расшатывание ситуации внутри самой страны. Об этом рассказал военный журналист Роман Бочкала . ... подробнее →
Оккупированная Старомихайловка под обстрелом: повреждены дома и ЛЭП17.08.2018 19:01
Четыре домостроения и линия электропередачи получили повреждения в результате сегодняшнего обстрела в донецком оккупированном поселке Старомихайловка. В «представительства ДНР» в СЦКК ... подробнее →
Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны17.08.2018 18:40
Шесть полезных свойств баклажанов. Баклажаны – это растения из семейства пасленовых, которые пользуются огромной популярностью в кухнях всего мира. И хотя все считают баклажаны ... подробнее →
Не оправдали ее ожиданий: жительница Украинска разочаровалась в работе на "ДНР" и сдалась полиции17.08.2018 18:20
Наемница "гвардии" "ДНР" разочаровалась в "службе" на боевиков и добровольно сдалась правоохранителям. Тридцатиоднолетняя жительница Украинска в поисках места работы не придумала ничего лучше, ... подробнее →
Омелян: Мининфраструктуры ужесточит правила пассажирских перевозок17.08.2018 18:04
Министерство инфраструктуры Украины разработало проект, согласно которому уже с начала следующего года в стране будут запрещены пассажирские перевозки автобусами, не оборудованными ремнями безопасности. Как сообщает replyua.net со ссылкой ... подробнее →
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- Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом08:08
- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
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