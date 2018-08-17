Бессонное царство: 10 способов уснуть наверняка

17.08.2018 22:45

Шел второй час борьбы. Глаза закрыты, дыхание ровное, а часы на телефоне злорадно напоминают, что если ты заснешь прямо сейчас — поспишь три часа до того, как сработает будильник. Если тебе ... подробнее →

Шкідливі продукти, які вбивають ваш шлунок

17.08.2018 22:12

"Країна здоров'я" дізнавалась від яких продуктів варто утриматись.  Згідно з твердженнями експертів, однозначно шкідливим для шлунка продуктом єгазовані солодкі напої, а також гострі ... подробнее →

После измены мужа: Ани Лорак сделала первое заявление

17.08.2018 21:48

Украинская певица Ани Лорак, об измене мужа которой недавно стало известно общественности, впервые после скандала высказалась в сети о ситуации в ее жизни. "За все, что у меня есть, я благодарна ... подробнее →

Украину накрыла мощная магнитная буря

17.08.2018 21:30

В Украине с пятницы, 17 августа, начался нестабильный магнитный период, который завершится в следующий вторник, 21 августа. В эти дни возмущение магнитосферы достигнет 4 баллов.  Об этом ... подробнее →

Стало известно, каким «бизнесом» занимается в РФ экс-главарь «ЛНР» Плотницкий

17.08.2018 21:16

Экс- главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий на данный момент проживает в Воронеже, где ведет переговоры с российскими бизнесменами. Журналист Иван Жеведь на своей странице в соцсети пишет: ... подробнее →

«Захват Украины невозможен»: стал известен новый план Путина по Донбассу

17.08.2018 21:02

На протяжение последних лет армия Украины в значительной степени модернизировалась, в связи с чем глава Кремля Владимир  Путин  не сможет полностью захватить страну. Как  передает ... подробнее →

Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей

17.08.2018 20:45

Сегодня, 17 августа, в неподконтрольной украинским властям Горловке в одном из гаражей взорвался газовый баллон. В результате инцидента шесть гаражей разрушены, под завалами оказались пять ... подробнее →

В Госдуме РФ пригрозили «уничтожить» Бердянск и Мариуполь

17.08.2018 20:33

Депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев пригрозил украинской власти экономической «гибелью» портовых городов Мариуполя и Бердянска. Журавлев, комментируя задержание ... подробнее →

Над боевиками Донбасса проводят медицинские эксперименты

17.08.2018 20:15

На Донбассе местные боевики стали объектами для испытания непроверенных российских медикаментов и экспериментального оборудования Об этом рассказало  Минобороны Украины  со ссылкой на ... подробнее →

Боевики активно гоняют военную технику по Донецку: местные жители в шоке

17.08.2018 20:00

Жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают об активном передвижении по улицам города военной техники боевиков. Так, в Твиттере пользователи сообщают: «В 13:25 по ... подробнее →

Полицейские задержали десятки титушек, прибывших в столицу для участия в рейдерских захватах

17.08.2018 19:40

Компанию "понаехавших" в Киев молодчиков (они прибыли из разных регионов Украины) положили "лицом в асфальт". При задержанных нашли оружие, щиты, резиновые дубинки и балаклавы. 17 августа в ... подробнее →

Теракты и массовые столкновения: военный журналист рассказал о новых планах Кремля на территории Украины

17.08.2018 19:20

Как  передает replyua.net , в будущем Украину ожидают теракты, массовые столкновения, а также расшатывание ситуации внутри самой страны. Об этом рассказал военный журналист  Роман Бочкала . ... подробнее →

Оккупированная Старомихайловка под обстрелом: повреждены дома и ЛЭП

17.08.2018 19:01

Четыре домостроения и линия электропередачи получили повреждения в результате сегодняшнего обстрела в донецком оккупированном поселке Старомихайловка. В «представительства ДНР» в СЦКК ... подробнее →

Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны

17.08.2018 18:40

Шесть полезных свойств баклажанов. Баклажаны – это растения из семейства пасленовых, которые пользуются огромной популярностью в кухнях всего мира.  И хотя все считают баклажаны ... подробнее →

Не оправдали ее ожиданий: жительница Украинска разочаровалась в работе на "ДНР" и сдалась полиции

17.08.2018 18:20

Наемница "гвардии" "ДНР" разочаровалась в "службе" на боевиков и добровольно сдалась правоохранителям. Тридцатиоднолетняя жительница Украинска в поисках места работы не придумала ничего лучше, ... подробнее →

Омелян: Мининфраструктуры ужесточит правила пассажирских перевозок

17.08.2018 18:04

Министерство инфраструктуры Украины разработало проект, согласно которому уже с начала следующего года в стране будут запрещены пассажирские перевозки автобусами, не оборудованными ремнями безопасности. Как  сообщает replyua.net  со ссылкой ... подробнее →

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