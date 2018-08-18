Переселенцы в Мариуполе смогут проголосовать на президентских выборах18.08.2018 22:50
Переселенцы могут голосовать на предстоящих президентских выборах, но многие об этом не знают. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне ... подробнее →
"Отберем как Крым", - на российском ТВ пригрозили Украине потерей всего Донбасса и включением "ЛНР/ДНР" в РФ18.08.2018 22:29
Наглым выпадом в адрес Украины член Совета Федерации Игорь Морозов отличился в программе кремлевских пропагандистов на канале фейкометов "Россия 1". Он во всеуслышание сказал, что Россия должна ... подробнее →
Цены на продукты в Украине и Польше: за что украинцы платят в два раза больше18.08.2018 21:56
Если сравнить цены на оптовых рынках Украины и Польши, окажется, что отечественные овощи, фрукты и зелень минимум на 20% дороже, чем польские. Так, картофель в Польше продают на 50 копеек за ... подробнее →
Боевики «ДНР» подтягивают гаубицы, зенитные установки, БРТы и другое вооружение18.08.2018 21:29
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты стягивают гаубицы, зенитные установки, БТРы и другое тяжелое вооружение. Вот что узнали ... подробнее →
"Щедрость" Укразализницы поразила украинцев18.08.2018 21:02
«Укрзализныця» удивила украинцев нелепой услугой, доступной для пассажиров ее поездов На днях в соцсетях появилась фотокопия памятки пассажирам, которую компания выпустила в этом месяца. ... подробнее →
Боевики "ДНР" рассказали, почему не будут спасать Украину: заявление наемников насмешило Сеть18.08.2018 20:36
Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению на западе Украины и заявляют, что оккупированная часть Донбасса теперь не придет на помощь жителям Закарпатья и Галичины. Об этом на своей странице в ... подробнее →
У Захарченко хотели напугать Украину новым ракетным оружием, но опозорились. ВИДЕО18.08.2018 20:07
Боевики "ДНР" решили ответить Украине на запуск ракет и показать мощь своего оружия, однако вызвали лишь насмешки у пользователей социальных сетей. Российский телеканал "Звезда" опубликовал видео ... подробнее →
Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению во Львове: оккупанты рассказали, почему не будут помогать Украине18.08.2018 19:44
Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению на западе Украины и заявляют, что оккупированная часть Донбасса теперь не придет на помощь жителям Закарпатья и Галичины. Об этом на своей странице в ... подробнее →
В Мариуполе задержали 40 иностранцев18.08.2018 19:28
В ходе спецоперации «Мигрант» в Мариуполе выявили 40 иностранных граждан, которые нарушили законодательство Украины. Об этом сообщает полиция Донетчины. Сотрудники правоохранители ... подробнее →
Боевики заявляют о «массированной атаке» ВМС Украины18.08.2018 19:11
Главари террористов «ДНР» заявляют, что их атаковали украинские морпехи. Об этом сообщает группа « Информационное сопротивление ». Командование «1-го АК ДНР» ... подробнее →
С блокпостов боевиков людей увозят на скорых: появились детали18.08.2018 18:46
Вчера на подконтрольном боевикам «ДНР» КПВВ «Александровка», расположенном в Петровском районе оккупированного Донецка, двоим из пересекающих блокпост граждан стало плохо. В ... подробнее →
Омелян рассказал, куда будут ходить поезда после закрытия сообщения с РФ18.08.2018 18:31
Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время пресс-конференции 17 августа сообщил, что «российские» поезда после закрытия железнодорожного сообщения с РФ, направят на запад, передает ... подробнее →
В России прощаются с создателем Чебурашки. ВИДЕО18.08.2018 18:12
В столице России, Москве, проходит церемония прощания с известным писателем Эдуардом Успенским, ушедшим из жизни во вторник, 14 августа. Церемония транслируется на Youtube канале Life, передает ... подробнее →
Гибель украинских туристов в страшном ДТП в Польше: появились новые подробности. ВИДЕО18.08.2018 17:51
Вечером в пятницу, 17 августа, в Польше автобус с украинскими туристами съехал с дороги и сорвался в пропасть. В автобусе находилось 54 украинца, среди них дети. Туристы ехали из Украины в столицу ... подробнее →
Новые факты беспредела боевиков на Донбассе18.08.2018 17:32
Беспредел крепчает в “ДНР” и особо хорошо он просматривается в исполнении местных боевиков, которые не брезгуют насилием. Они, также, как и российские военные на Донбассе не церемонятся с ... подробнее →
В Украине запретили около 70 лекарств18.08.2018 17:10
В Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых изготовлены в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Государственной службы ... подробнее →
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- Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом08:08
- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
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