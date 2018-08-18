Переселенцы в Мариуполе смогут проголосовать на президентских выборах

18.08.2018 22:50

Переселенцы могут голосовать на предстоящих президентских выборах, но многие об этом не знают. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне ... подробнее →

"Отберем как Крым", - на российском ТВ пригрозили Украине потерей всего Донбасса и включением "ЛНР/ДНР" в РФ

18.08.2018 22:29

Наглым выпадом в адрес Украины член Совета Федерации Игорь Морозов отличился в программе кремлевских пропагандистов на канале фейкометов "Россия 1". Он во всеуслышание сказал, что Россия должна ... подробнее →

Цены на продукты в Украине и Польше: за что украинцы платят в два раза больше

18.08.2018 21:56

Если сравнить цены на оптовых рынках Украины и Польши, окажется, что отечественные овощи, фрукты и зелень минимум на 20% дороже, чем польские. Так, картофель в Польше продают на 50 копеек за ... подробнее →

Боевики «ДНР» подтягивают гаубицы, зенитные установки, БРТы и другое вооружение

18.08.2018 21:29

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты стягивают гаубицы, зенитные установки, БТРы и другое тяжелое вооружение. Вот что узнали ... подробнее →

"Щедрость" Укразализницы поразила украинцев

18.08.2018 21:02

«Укрзализныця» удивила украинцев нелепой услугой, доступной для пассажиров ее поездов На днях в соцсетях появилась фотокопия памятки пассажирам, которую компания выпустила в этом месяца. ... подробнее →

Боевики "ДНР" рассказали, почему не будут спасать Украину: заявление наемников насмешило Сеть

18.08.2018 20:36

Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению на западе Украины и заявляют, что оккупированная часть Донбасса теперь не придет на помощь жителям Закарпатья и Галичины. Об этом на своей странице в ... подробнее →

У Захарченко хотели напугать Украину новым ракетным оружием, но опозорились. ВИДЕО

18.08.2018 20:07

Боевики "ДНР" решили ответить Украине на запуск ракет и показать мощь своего оружия, однако вызвали лишь насмешки у пользователей социальных сетей. Российский телеканал "Звезда" опубликовал видео ... подробнее →

Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению во Львове: оккупанты рассказали, почему не будут помогать Украине

18.08.2018 19:44

Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению на западе Украины и заявляют, что оккупированная часть Донбасса теперь не придет на помощь жителям Закарпатья и Галичины. Об этом на своей странице в ... подробнее →

В Мариуполе задержали 40 иностранцев

18.08.2018 19:28

В ходе спецоперации «Мигрант» в Мариуполе выявили 40 иностранных граждан, которые нарушили законодательство Украины. Об этом сообщает полиция Донетчины. Сотрудники правоохранители ... подробнее →

Боевики заявляют о «массированной атаке» ВМС Украины

18.08.2018 19:11

Главари террористов «ДНР» заявляют, что их атаковали украинские морпехи. Об этом сообщает группа « Информационное сопротивление ». Командование «1-го АК ДНР» ... подробнее →

С блокпостов боевиков людей увозят на скорых: появились детали

18.08.2018 18:46

Вчера на подконтрольном боевикам «ДНР» КПВВ «Александровка», расположенном в Петровском районе оккупированного Донецка, двоим из пересекающих блокпост граждан стало плохо. В ... подробнее →

Омелян рассказал, куда будут ходить поезда после закрытия сообщения с РФ

18.08.2018 18:31

Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время пресс-конференции 17 августа сообщил, что «российские» поезда после закрытия железнодорожного сообщения с РФ, направят на запад, передает ... подробнее →

В России прощаются с создателем Чебурашки. ВИДЕО

18.08.2018 18:12

В столице России, Москве, проходит церемония прощания с известным писателем Эдуардом Успенским, ушедшим из жизни во вторник, 14 августа. Церемония транслируется на Youtube канале Life, передает ... подробнее →

Гибель украинских туристов в страшном ДТП в Польше: появились новые подробности. ВИДЕО

18.08.2018 17:51

Вечером в пятницу, 17 августа, в Польше автобус с украинскими туристами съехал с дороги и сорвался в пропасть. В автобусе находилось 54 украинца, среди них дети. Туристы ехали из Украины в столицу ... подробнее →

Новые факты беспредела боевиков на Донбассе

18.08.2018 17:32

Беспредел крепчает в “ДНР” и особо хорошо он просматривается в исполнении местных боевиков, которые не брезгуют насилием. Они, также, как и российские военные на Донбассе не церемонятся с ... подробнее →

В Украине запретили около 70 лекарств

18.08.2018 17:10

В Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых изготовлены в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Государственной службы ... подробнее →

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