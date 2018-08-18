На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты стягивают гаубицы, зенитные установки, БТРы и другое тяжелое вооружение. Вот что узнали ... подробнее →

Если сравнить цены на оптовых рынках Украины и Польши, окажется, что отечественные овощи, фрукты и зелень минимум на 20% дороже, чем польские. Так, картофель в Польше продают на 50 копеек за ... подробнее →

Наглым выпадом в адрес Украины член Совета Федерации Игорь Морозов отличился в программе кремлевских пропагандистов на канале фейкометов "Россия 1". Он во всеуслышание сказал, что Россия должна ... подробнее →

Переселенцы могут голосовать на предстоящих президентских выборах, но многие об этом не знают. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне ... подробнее →