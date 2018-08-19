"Россия бросила тебя, сынок": Кремль отказался спасать своих граждан, попавших в плен в "ДНР", - подробности19.08.2018 22:28
Россияне, поехавшие на Донбасс "защищать русский мир" и оказавшиеся в плену, могут не рассчитывать на помощь своего государства. В статье для "Обозревателя" блогер Александр Верум пишет, что даже ... подробнее →
Потребительскую корзину "отменили" через суд. Что это значит для украинцев19.08.2018 21:56
На днях Киевский апелляционный административный суд подтвердил вывод суда первой инстанции о незаконности утвержденного состава потребительской корзины для украинцев. Напомним, "потребительской ... подробнее →
"Ценой жизни сдержал прорыв ДРГ", - в штабе ООС рассказали о героической гибели командира Василия Крищука19.08.2018 21:23
В воскресенье, 19 августа, на Донбассе погиб военнослужащий ООС Василий Крищук. Он ценой жизни сдержал прорыв оккупанта под Первомайском. Подробностями гибели бойца Крищука поделилась в Facebook ... подробнее →
Проблемы переселенцев: Жизнь в кредит, мизерные зарплаты, вынужденное возвращение19.08.2018 20:49
Переселенцы зарабатывают на треть меньше, чем остальные украинцы. Им предлагают низкие зарплаты, потому что знают, что люди готовы работать за меньшие деньги, поэтому знают, как выжить на 2100 грн. ... подробнее →
У Захарченко жители "взвыли": следом за хлебным оккупанты устроили Донбассу "мясной кризис" - подробности19.08.2018 20:18
На территориях Донбасса, оккупированных террористической "ДНР", за неделю резко подорожало мясо. Жители очень недовольны. О новом кризисе в прокремлевской "республике" рассказал сепаратистский ... подробнее →
Студентам-переселенцам будет выплачиваться повышенная адресная помощь19.08.2018 19:51
Студенты-переселенцы возрастом от 18 до 23 лет теперь могут рассчитывать на повышенную адресную помощь. Ее размер будет составлять 1000 грн. Данные изменения предусмотрены согласно постановлению ... подробнее →
В районе Докучаевска расстояние до позиций боевиков «ДНР» составляет 350 м19.08.2018 19:22
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков. Об этом говорится в отчете миссии от 18 августа, передает donpress.com . Так, 400 м свежих траншей к югу от н.п. ... подробнее →
План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян19.08.2018 18:49
В "ДНР" продолжает разгораться громкий скандал вокруг информационной кампании главаря боевиков Александра Захарченко по срыву выборов главы "республики". В стремлении сохранить свой пост на фоне ... подробнее →
Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО19.08.2018 18:19
Еженедельный выпуск «Донбасс сегодня». В еженедельном выпуске « Донбасс сегодня » наши журналисты рассказали о таких темах: - Когда переселенцам восстановят выплаты и ... подробнее →
"Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты19.08.2018 17:51
Блогер Ольга Черненко рассказала о своих знакомых, которые из-за непогашенных кредитов боятся выехать из оккупированного Луганска в пос. Меловое на свадьбу к родственникам. До войны эти люди, как ... подробнее →
Медики рассказали, почему необходимо регулярно есть помидоры19.08.2018 17:32
Спелые томаты — это не только кладезь витаминов и микроэлементов, но грозное оружие против сердечно-сосудистых проблем и ломкости костей. Диетолог Людмила Бабич сообщила: «Томаты ... подробнее →
Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО19.08.2018 17:09
Еженедельный выпуск «Донбасс сегодня». В еженедельном выпуске «Донбасс сегодня» журналисты « Общественного ТВ Донбасса » рассказали о таких темах: - ... подробнее →
Москва обещает Украине "предельно жесткий ответ" на задержание танкера в Херсоне: Кремль выдвинул ультиматум19.08.2018 16:48
Российские власти возмущены задержанием судна "Механик Погодин" в порту Херсона и заявляют, что терпение Москвы находится "на последнем пределе". С заявлением в российских СМИ выступил член ... подробнее →
За продукты украинцы платят в два раза больше чем в Польше19.08.2018 16:30
Если сравнить цены на оптовых рынках Украины и Польши, окажется, что отечественные овощи, фрукты и зелень минимум на 20% дороже, чем польские. Так, картофель в Польше продают на 50 копеек за ... подробнее →
Подробности боя у Попасной: диверсанты атаковали наш наблюдательный пост, ВСУ понесли потери19.08.2018 16:11
Стали известны подробности боя в Луганской области, где боевики из оккупированных Кадиевки (бывшего Стаханова) и Первомайска атаковали украинских военных и понесли серьезные потери. О них ... подробнее →
В Обозном боевики «ЛНР» запретили медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ19.08.2018 15:49
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированном населенном пункт Обозное запретили медицинским работникам местной больницы разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ. Вот ... подробнее →
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- Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом08:08
- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
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