В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!

20.08.2018 22:45

Всего день делится на 6 периодов, которые отличаются энергетически и попадают под влияние разных планет. В астрологии же сутки разделяют на 12 отрезков. Если учесть эти периоды и отрезки, можно ... подробнее →

Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства

20.08.2018 22:23

Степень вреда для здоровья зависит от того метода подделки. Похоже, что лозунгу продавцов «Прибыль – в первую очередь, а здоровье граждан – дело десятое» следуют и многие ... подробнее →

Как выбрать мед: 7 полезных советов

20.08.2018 21:45

Самое время научиться правильно выбрать мед Ни для кого не секрет, что мед является одним из самых полезных продуктов в мире. Его целебные свойства известны издавна, что вызывает дополнительный ... подробнее →

В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали

20.08.2018 21:30

Сегодня в здании «Почта Донбасса» в центре оккупированного Донецка произошел пожар, однако, погибших и пострадавших нет. В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщают: ... подробнее →

Цены на бензин в Украине опять растут

20.08.2018 21:00

Крупнейшие в Украине сети автозаправочных станций в период с 17 по 20 число текущего месяца подняли стоимость литра бензина на 50 копеек. Как  передает replyua.net , об этом идет речь в ... подробнее →

«Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»

20.08.2018 20:45

В пресс-службе «министерства промышленности и торговли ДНР» заявили, что сегодня на ранее «национализированном» концерне «Стирол» были запущены участки цеха ... подробнее →

И солнце, и грозы: уточнен прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

20.08.2018 20:30

Завтра, 21 августа, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Как  передает replyua.net , об этом на своей странице в Facebook написала известный ... подробнее →

Мэрлин Мэнсон потерял сознание во время концерта

20.08.2018 20:15

Известный американский шок-рокер Мэрлин Мэнсон во время выступления в Хьюстоне, штат Техас потерял сознание. По информации, Мэнсон исполнял кавер на песню Sweet Dreams Are Made Of This группы The ... подробнее →

Путин отрекся от боевиков на Донбассе

20.08.2018 20:00

В Кремле делают все возможное, чтобы террористы с оккупированных районов Донбасса не возвращались домой Об этом сообщил журналист Алексей Чибисов, передает  politeka . «В Кремле ... подробнее →

Трамп в ярости из-за длительного допроса юриста Белого дома

20.08.2018 19:45

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство россиян в выборы президента США, и его команда сами хотят повлиять на будущие выборы в США. Президент США Дональд Трамп на своей странице в ... подробнее →

Ангела Меркель во время телефонного разговора с Порошенко, рассказала, о чем договорилась с главой Кремля

20.08.2018 19:30

Как  передает replyua.net , совсем недавно, 18 августа, глава Российской Федерации Владимир  Путин  посетил с официальным визитом Германию, где провел переговоры с канцлером страны ... подробнее →

Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы

20.08.2018 19:15

Выращенный лосось можна считать одним из самых токсичных пищевых продуктов в мире. Об этом заявил основатель норвежского Союза охраны природы эколог-активист Курд Оддекал, передает  ... подробнее →

Окончание войны: стало известно, где встретятся Путин и Порошенко

20.08.2018 19:00

Президент Украины Петр Порошенко может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах "Нормандской четверки" в Париже. Об этом росСМИ сообщил помощник президента России по ... подробнее →

Как снизить давление без лекарств

20.08.2018 18:45

Почему бананы нужно есть каждый день. Однако этот экзотический плод очень ценен для здоровья. Ежедневно употребляя в пищу бананы, человек получает огромное количество полезных микроэлементов и ... подробнее →

Россия дорого заплатит за аннексию полуострова: стало известно о военном решении вопроса Крыма

20.08.2018 18:28

Как  передает replyua.net , на сегодняшний день существует решение президента Украины  Петра Порошенко  о том, чтобы усилить влияния на Российскую Федерацию относительно аннексии ... подробнее →

Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших

20.08.2018 18:10

Пьяные боевики — дезертиры «ЛНР» подрались с самовольно покинувшими свои подразделения боевиками «ДНР». Сепаратист из оккупированного Луганска Николай Вулич ... подробнее →

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