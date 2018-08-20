В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!20.08.2018 22:45
Всего день делится на 6 периодов, которые отличаются энергетически и попадают под влияние разных планет. В астрологии же сутки разделяют на 12 отрезков. Если учесть эти периоды и отрезки, можно ... подробнее →
Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства20.08.2018 22:23
Степень вреда для здоровья зависит от того метода подделки. Похоже, что лозунгу продавцов «Прибыль – в первую очередь, а здоровье граждан – дело десятое» следуют и многие ... подробнее →
Как выбрать мед: 7 полезных советов20.08.2018 21:45
Самое время научиться правильно выбрать мед Ни для кого не секрет, что мед является одним из самых полезных продуктов в мире. Его целебные свойства известны издавна, что вызывает дополнительный ... подробнее →
В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали20.08.2018 21:30
Сегодня в здании «Почта Донбасса» в центре оккупированного Донецка произошел пожар, однако, погибших и пострадавших нет. В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщают: ... подробнее →
Цены на бензин в Украине опять растут20.08.2018 21:00
Крупнейшие в Украине сети автозаправочных станций в период с 17 по 20 число текущего месяца подняли стоимость литра бензина на 50 копеек. Как передает replyua.net , об этом идет речь в ... подробнее →
«Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»20.08.2018 20:45
В пресс-службе «министерства промышленности и торговли ДНР» заявили, что сегодня на ранее «национализированном» концерне «Стирол» были запущены участки цеха ... подробнее →
И солнце, и грозы: уточнен прогноз погоды в Украине на ближайшие дни20.08.2018 20:30
Завтра, 21 августа, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Как передает replyua.net , об этом на своей странице в Facebook написала известный ... подробнее →
Мэрлин Мэнсон потерял сознание во время концерта20.08.2018 20:15
Известный американский шок-рокер Мэрлин Мэнсон во время выступления в Хьюстоне, штат Техас потерял сознание. По информации, Мэнсон исполнял кавер на песню Sweet Dreams Are Made Of This группы The ... подробнее →
Путин отрекся от боевиков на Донбассе20.08.2018 20:00
В Кремле делают все возможное, чтобы террористы с оккупированных районов Донбасса не возвращались домой Об этом сообщил журналист Алексей Чибисов, передает politeka . «В Кремле ... подробнее →
Трамп в ярости из-за длительного допроса юриста Белого дома20.08.2018 19:45
Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство россиян в выборы президента США, и его команда сами хотят повлиять на будущие выборы в США. Президент США Дональд Трамп на своей странице в ... подробнее →
Ангела Меркель во время телефонного разговора с Порошенко, рассказала, о чем договорилась с главой Кремля20.08.2018 19:30
Как передает replyua.net , совсем недавно, 18 августа, глава Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Германию, где провел переговоры с канцлером страны ... подробнее →
Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы20.08.2018 19:15
Выращенный лосось можна считать одним из самых токсичных пищевых продуктов в мире. Об этом заявил основатель норвежского Союза охраны природы эколог-активист Курд Оддекал, передает ... подробнее →
Окончание войны: стало известно, где встретятся Путин и Порошенко20.08.2018 19:00
Президент Украины Петр Порошенко может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах "Нормандской четверки" в Париже. Об этом росСМИ сообщил помощник президента России по ... подробнее →
Как снизить давление без лекарств20.08.2018 18:45
Почему бананы нужно есть каждый день. Однако этот экзотический плод очень ценен для здоровья. Ежедневно употребляя в пищу бананы, человек получает огромное количество полезных микроэлементов и ... подробнее →
Россия дорого заплатит за аннексию полуострова: стало известно о военном решении вопроса Крыма20.08.2018 18:28
Как передает replyua.net , на сегодняшний день существует решение президента Украины Петра Порошенко о том, чтобы усилить влияния на Российскую Федерацию относительно аннексии ... подробнее →
Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших20.08.2018 18:10
Пьяные боевики — дезертиры «ЛНР» подрались с самовольно покинувшими свои подразделения боевиками «ДНР». Сепаратист из оккупированного Луганска Николай Вулич ... подробнее →
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- Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом08:08
- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
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