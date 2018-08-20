Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства 20.08.2018 22:23 Степень вреда для здоровья зависит от того метода подделки. Похоже, что лозунгу продавцов «Прибыль – в первую очередь, а здоровье граждан – дело десятое» следуют и многие ... подробнее →

Как выбрать мед: 7 полезных советов 20.08.2018 21:45 Самое время научиться правильно выбрать мед Ни для кого не секрет, что мед является одним из самых полезных продуктов в мире. Его целебные свойства известны издавна, что вызывает дополнительный ... подробнее →