В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!20.08.2018 22:45
Всего день делится на 6 периодов, которые отличаются энергетически и попадают под влияние разных планет. В астрологии же сутки разделяют на 12 отрезков. Если учесть эти периоды и отрезки, можно ... подробнее →
Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства20.08.2018 22:23
Степень вреда для здоровья зависит от того метода подделки. Похоже, что лозунгу продавцов «Прибыль – в первую очередь, а здоровье граждан – дело десятое» следуют и многие ... подробнее →
Как выбрать мед: 7 полезных советов20.08.2018 21:45
Самое время научиться правильно выбрать мед Ни для кого не секрет, что мед является одним из самых полезных продуктов в мире. Его целебные свойства известны издавна, что вызывает дополнительный ... подробнее →
В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали20.08.2018 21:30
Сегодня в здании «Почта Донбасса» в центре оккупированного Донецка произошел пожар, однако, погибших и пострадавших нет. В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщают: ... подробнее →
Цены на бензин в Украине опять растут20.08.2018 21:00
Крупнейшие в Украине сети автозаправочных станций в период с 17 по 20 число текущего месяца подняли стоимость литра бензина на 50 копеек. Как передает replyua.net , об этом идет речь в ... подробнее →
«Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»20.08.2018 20:45
В пресс-службе «министерства промышленности и торговли ДНР» заявили, что сегодня на ранее «национализированном» концерне «Стирол» были запущены участки цеха ... подробнее →
И солнце, и грозы: уточнен прогноз погоды в Украине на ближайшие дни20.08.2018 20:30
Завтра, 21 августа, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Как передает replyua.net , об этом на своей странице в Facebook написала известный ... подробнее →
Мэрлин Мэнсон потерял сознание во время концерта20.08.2018 20:15
Известный американский шок-рокер Мэрлин Мэнсон во время выступления в Хьюстоне, штат Техас потерял сознание. По информации, Мэнсон исполнял кавер на песню Sweet Dreams Are Made Of This группы The ... подробнее →
Путин отрекся от боевиков на Донбассе20.08.2018 20:00
В Кремле делают все возможное, чтобы террористы с оккупированных районов Донбасса не возвращались домой Об этом сообщил журналист Алексей Чибисов, передает politeka . «В Кремле ... подробнее →
Трамп в ярости из-за длительного допроса юриста Белого дома20.08.2018 19:45
Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство россиян в выборы президента США, и его команда сами хотят повлиять на будущие выборы в США. Президент США Дональд Трамп на своей странице в ... подробнее →
Ангела Меркель во время телефонного разговора с Порошенко, рассказала, о чем договорилась с главой Кремля20.08.2018 19:30
Как передает replyua.net , совсем недавно, 18 августа, глава Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Германию, где провел переговоры с канцлером страны ... подробнее →
Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы20.08.2018 19:15
Выращенный лосось можна считать одним из самых токсичных пищевых продуктов в мире. Об этом заявил основатель норвежского Союза охраны природы эколог-активист Курд Оддекал, передает ... подробнее →
Окончание войны: стало известно, где встретятся Путин и Порошенко20.08.2018 19:00
Президент Украины Петр Порошенко может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах "Нормандской четверки" в Париже. Об этом росСМИ сообщил помощник президента России по ... подробнее →
Как снизить давление без лекарств20.08.2018 18:45
Почему бананы нужно есть каждый день. Однако этот экзотический плод очень ценен для здоровья. Ежедневно употребляя в пищу бананы, человек получает огромное количество полезных микроэлементов и ... подробнее →
Россия дорого заплатит за аннексию полуострова: стало известно о военном решении вопроса Крыма20.08.2018 18:28
Как передает replyua.net , на сегодняшний день существует решение президента Украины Петра Порошенко о том, чтобы усилить влияния на Российскую Федерацию относительно аннексии ... подробнее →
Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших20.08.2018 18:10
Пьяные боевики — дезертиры «ЛНР» подрались с самовольно покинувшими свои подразделения боевиками «ДНР». Сепаратист из оккупированного Луганска Николай Вулич ... подробнее →
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения22:17
- Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал22:03
- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен21:37
- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
- После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер18:51
- Под Мариуполем появится транспортный хаб17:48
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 359 человек17:35
- В ВР объяснили, как будут расти пенсии в 2019 году22:39
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения22:17
- Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал22:03
- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен21:37
- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Украина разорвет ещё один договор с Россией21:12
- Турция идет на риск военного конфликта с Россией: ситуация в Сирии на грани критической 20:55
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Кремль "дожал" Лукашенко: президент Беларуси экстренно летит в Сочи к Путину 20:25
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Законы притяжения счастья09:15
- 7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете07:45
- Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі22:16
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка