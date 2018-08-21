Россия предложила Украине обменять экипаж Норда21.08.2018 22:36
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой добиться разрешения на пересечение границы крымскими рыбаками с судна Норд. Об этом ... подробнее →
Очереди по несколько месяцев: жители Донецка жалуются на проблемы с врачами21.08.2018 22:11
Жители временно оккупированного Донецка сообщают о крайне малом проценте хороших врачей, оставшихся в городе. Об этом дончане пишут в социальных сетях. По их словам, в больницах работают ... подробнее →
В зоне ООС ликвидирован российский наемник с позывным «Слай»21.08.2018 21:56
В зоне ООС на временно оккупированных территориях Донбасса ликвидирован наемник из РФ с позывным «Слай». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщают источники, на ... подробнее →
Впереди - тупик!Формат переговоров по Донбассу может измениться: сегодняшний себя исчерпал21.08.2018 21:30
Переговорный процесс между Волкером и Сурковым дал все, что мог, и себя исчерпал, утверждает источник. Дальнейшие переговоры спецпредставителя Госдударственного департамента США по Украине Курта ... подробнее →
В Украине резко подскочили цены на бензин21.08.2018 20:56
Ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 20 по 21 августа повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-60 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на ... подробнее →
Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли21.08.2018 20:22
В Украине планируют отключить от центрального горячего водоснабжения один из крупнейших городов – Одессу. В Киеве у большой части местных жителей все лето нет горячей воды. В условиях, когда ... подробнее →
Россия начинает отгораживаться от ОРДЛО колючей проволокой21.08.2018 19:53
Россия начинает отгораживаться от временно оккупированных территорий Донбасса колючей проволокой. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Жители временно оккупированных территорий Донбасса ... подробнее →
Стало известно, почему боевики отменили "выборы" на Донбассе21.08.2018 19:28
Перенос т.н. "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на 100% связан со встречей президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки, а так же недавней ... подробнее →
Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция21.08.2018 18:58
После того, как был принят безвизовый режим со странами Европы, для некоторых украинцев стал вопрос как быстро и без особых затрат энергии и нервов оформить себе паспорт биометрического образца. Без ... подробнее →
Жара начинает спадать: синоптики порадовали прогнозом21.08.2018 18:30
Дождевой фронт покидает Украину и завтра по всей территории страны будет сухо и солнечно, а местами даже спадет жара, сообщает Укргидрометцентр. В отличие от сегодняшних дождей с грозами на половине ... подробнее →
В Горловке «Стирол» будет заниматься очисткой сточных вод21.08.2018 17:58
Сегодня паблики и «СМИ», подконтрольные оккупационным «властям ДНР», с гордостью сообщили об очередном «запуске» «Стирола» во временно оккупированной ... подробнее →
Не соблюдаются санитарные нормы! В школах Мариуполя выявлено переполнение классов21.08.2018 17:39
Сотрудники «Госпродпотребслужбы» уточнили MRPL.CITY , что по норме, утвержденной законом об образовании, в классе не может быть более 30 учащихся. «В прежние годы санитарный ... подробнее →
"Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге21.08.2018 17:21
Украинские военные взорвали соцсети видео, в котором записали обращение к россиянам от имени американских военных, прибывших на Светлодарскую дугу защищать Украину. Кадры были опубликованы одним ... подробнее →
Отход от курса в НАТО привел к войне на Донбассе, – посол Украины в США21.08.2018 16:59
Отход Украины от Евроатлантического курса привел к нынешней ситуации в Украине и войне на Донбассе. Как передает корреспондент « Донецких новостей », об этом сегодня, 21 августа, в ходе ... подробнее →
“Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора21.08.2018 16:38
Ещё несколько месяцев и в “ДНР” пройдут “выборы” главы. И это смешно. А смешно потому, что, во-первых, само понятие “выборы” не применимо в никем не признанном ... подробнее →
На какую работу могут рассчитывать переселенцы?21.08.2018 16:21
Переселенцам легче всего найти работу продавцов или бухгалтеров, однако бывшим проходчикам, горнорабочим, бортпроводникам, телеоператорам трудоустроиться достаточно сложно. Об этом сообщила ... подробнее →
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- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
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