Россия предложила Украине обменять экипаж Норда

21.08.2018 22:36

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой добиться разрешения на пересечение границы крымскими рыбаками с судна Норд. Об этом ... подробнее →

Очереди по несколько месяцев: жители Донецка жалуются на проблемы с врачами

21.08.2018 22:11

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о крайне малом проценте хороших врачей, оставшихся в городе. Об этом дончане пишут в социальных сетях. По их словам, в больницах работают ... подробнее →

В зоне ООС ликвидирован российский наемник с позывным «Слай»

21.08.2018 21:56

В зоне ООС на временно оккупированных территориях Донбасса ликвидирован наемник из РФ с позывным «Слай». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщают источники, на ... подробнее →

Впереди - тупик!Формат переговоров по Донбассу может измениться: сегодняшний себя исчерпал

21.08.2018 21:30

Переговорный процесс между Волкером и Сурковым дал все, что мог, и себя исчерпал, утверждает источник. Дальнейшие переговоры спецпредставителя Госдударственного департамента США по Украине Курта ... подробнее →

В Украине резко подскочили цены на бензин

21.08.2018 20:56

Ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 20 по 21 августа повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-60 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на ... подробнее →

Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли

21.08.2018 20:22

В Украине планируют отключить от центрального горячего водоснабжения один из крупнейших городов – Одессу. В Киеве у большой части местных жителей все лето нет горячей воды. В условиях, когда ... подробнее →

Россия начинает отгораживаться от ОРДЛО колючей проволокой

21.08.2018 19:53

Россия начинает отгораживаться от временно оккупированных территорий Донбасса колючей проволокой. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Жители временно оккупированных территорий Донбасса ... подробнее →

Стало известно, почему боевики отменили "выборы" на Донбассе

21.08.2018 19:28

Перенос т.н. "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на 100% связан со встречей президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки, а так же недавней ... подробнее →

Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция

21.08.2018 18:58

После того, как был принят безвизовый режим со странами Европы, для некоторых украинцев стал вопрос как быстро и без особых затрат энергии и нервов оформить себе паспорт биометрического образца. Без ... подробнее →

Жара начинает спадать: синоптики порадовали прогнозом

21.08.2018 18:30

Дождевой фронт покидает Украину и завтра по всей территории страны будет сухо и солнечно, а местами даже спадет жара, сообщает Укргидрометцентр. В отличие от сегодняшних дождей с грозами на половине ... подробнее →

В Горловке «Стирол» будет заниматься очисткой сточных вод

21.08.2018 17:58

Сегодня паблики и «СМИ», подконтрольные оккупационным «властям ДНР», с гордостью сообщили об очередном «запуске» «Стирола» во временно оккупированной ... подробнее →

Не соблюдаются санитарные нормы! В школах Мариуполя выявлено переполнение классов

21.08.2018 17:39

Сотрудники «Госпродпотребслужбы» уточнили MRPL.CITY , что по норме, утвержденной законом об образовании, в классе не может быть более 30 учащихся. «В прежние годы санитарный ... подробнее →

"Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге

21.08.2018 17:21

Украинские военные взорвали соцсети видео, в котором записали обращение к россиянам от имени американских военных, прибывших на Светлодарскую дугу защищать Украину. Кадры были опубликованы одним ... подробнее →

Отход от курса в НАТО привел к войне на Донбассе, – посол Украины в США

21.08.2018 16:59

Отход Украины от Евроатлантического курса привел к нынешней ситуации в Украине и войне на Донбассе. Как передает корреспондент « Донецких новостей », об этом сегодня, 21 августа, в ходе ... подробнее →

“Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора

21.08.2018 16:38

Ещё несколько месяцев и в “ДНР” пройдут “выборы” главы. И это смешно. А смешно потому, что, во-первых, само понятие “выборы” не применимо в никем не признанном ... подробнее →

На какую работу могут рассчитывать переселенцы?

21.08.2018 16:21

Переселенцам легче всего найти работу продавцов или бухгалтеров, однако бывшим проходчикам, горнорабочим, бортпроводникам, телеоператорам трудоустроиться достаточно сложно.  Об этом сообщила ... подробнее →

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