Переговорный процесс между Волкером и Сурковым дал все, что мог, и себя исчерпал, утверждает источник. Дальнейшие переговоры спецпредставителя Госдударственного департамента США по Украине Курта ... подробнее →

В зоне ООС на временно оккупированных территориях Донбасса ликвидирован наемник из РФ с позывным «Слай». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщают источники, на ... подробнее →

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о крайне малом проценте хороших врачей, оставшихся в городе. Об этом дончане пишут в социальных сетях. По их словам, в больницах работают ... подробнее →

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой добиться разрешения на пересечение границы крымскими рыбаками с судна Норд. Об этом ... подробнее →

Перенос т.н. "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на 100% связан со встречей президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки, а так же недавней ... подробнее →

Россия начинает отгораживаться от временно оккупированных территорий Донбасса колючей проволокой. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Жители временно оккупированных территорий Донбасса ... подробнее →

В Украине планируют отключить от центрального горячего водоснабжения один из крупнейших городов – Одессу. В Киеве у большой части местных жителей все лето нет горячей воды. В условиях, когда ... подробнее →

Ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 20 по 21 августа повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-60 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на ... подробнее →

Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция 21.08.2018 18:58 После того, как был принят безвизовый режим со странами Европы, для некоторых украинцев стал вопрос как быстро и без особых затрат энергии и нервов оформить себе паспорт биометрического образца. Без ... подробнее →