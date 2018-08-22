Ученые: океаны на Земле станут "токсичными"

22.08.2018 22:45

Уровень pH в океане становится катастрофически низким. Из-за глобального потепления и загрязнения водоемов токсичность океанов может стать такой же, как она была 14 миллионов лет ... подробнее →

Кремль готовится к бунту: в России силовикам создали броневики для массовых арестов противников Путина

22.08.2018 22:25

В РФ на форуме "Армия-2018" показали новый бронированный автомобиль для перевозки так называемых "экстремистов" - участников антиправительственных митингов. Примечательно, что внешний вид новинки СМИ ... подробнее →

Боевики ОРДО договорились с Vodafone о ремонтных работах в Еленовке

22.08.2018 22:10

Представители ОРДО и украинского мобильного оператора Vodafone на встрече экономической подгруппы в Минске согласовали проведение ремонтных работ на линии связи в оккупированной Еленовке. ... подробнее →

В Украине запретили популярный антисептик

22.08.2018 21:47

Если увидете в аптеке - сообщайте в Госслужбу по лекарствам и контролю за наркотиками Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила популярный ... подробнее →

Обстреляли жилой сектор в Зайцево

22.08.2018 21:31

Бойцы незаконных вооруженных формирований обстреляли Зайцево в Донецкой области. В Результате обстрела был поврежден жилой дом. Об этом 22 августа сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил ... подробнее →

Стоят пустыми порты Бердянска и Мариуполя: РФ полностью закрыла проход в Азовском море для Украины

22.08.2018 21:15

На странице в Facebook главного редактора издания BlakcSeaNews и эксперта "Майдана иностранных дел" Андрея Клименко появилось сообщение, которое гласит, что Российская Федерация полностью закрыла ... подробнее →

Новая Конституция Украины: Кравчук поддержал Тимошенко с ее инициативой сметить главный Закон страны

22.08.2018 21:00

Как  передает replyua.net , идея Юлии Тимошенко, превратить Украину в реальное парламентское государство и утвердить проект новой Конституции на референдуме, получила поддержку со стороны ... подробнее →

Захарченко уже начал готовить чемоданы: на Донбасс из Москвы едут с проверкой "ревизоры" - подробности

22.08.2018 20:46

В ближайшем будущем на оккупированный Донбасс из Москвы прибудет делегация с проверкой. Главарь "ДНР" Александр Захарченко готовится к худшему. О прибытии на Донбасс "ревизоров" сообщил ... подробнее →

Новый закон выгонит украинцев на улицу

22.08.2018 20:31

Украинцы с высоким достатком не спешат рассчитаться за услуги, в среднем счета за коммуналку не оплачены в каждой пятой квартире многоэтажного дома. При этом половина из них просто накапливает долги ... подробнее →

Оккупанты «ДНР» заявили о «полной» готовности к перемирию

22.08.2018 20:15

Так называемые «силы ДНР» подтвердили свою приверженность соблюдению нового режима прекращения огня, которое начнет действовать на Донбассе с полуночи 29 августа текущего года. В ... подробнее →

Переговоры в Минске: согласовано новое перемирие на Донбассе

22.08.2018 20:00

Стало известно, что в среду, 22 августа, спикер представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook сообщила, что Трехсторонняя контактная группа в ходе ... подробнее →

В Украине теперь можно ездить пьяным за рулем: решение суда

22.08.2018 19:25

Суд оправдал вождение в нетрезвом состоянии племянника Матиоса. Как сообщает  Bihus.info,  одним из весомых аргументов стало использование неправильного алкотестера ... подробнее →

Гарантии РФ ничего не значат: «Северный поток-2» лишит Украину транзита газа, - Климкин

22.08.2018 19:10

В случае запуска газопровода «Северный поток-2», Российская Федерация незамедлительно прекратит поставки «голубого топлива» по украинскому маршруту, несмотря на многочисленные ... подробнее →

Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса

22.08.2018 18:50

Жители "ДНР" возмущены поздравлением главаря боевиков Александра Захарченко с Днем шахтера, которое российский ставленник растиражировал на бигбордах оккупированной части Донбасса. Пользователи ... подробнее →

Каким будет курс гривны через пару недель: озвучен неутешительный прогноз

22.08.2018 18:35

Обменный курс украинской национальной валюты до конца текущего месяца просядет до отметки выше 28 грн/$1. Такое мнение " Апостроф. Экономика " озвучил аналитик инвестиционной компании "Альпари" ... подробнее →

В День Независимости Украины Крымский мост перекроют силовики: к чему готовится Кремль

22.08.2018 18:15

В День Независимости Украины Россия перекроет  Крымский мост  и заполнит его силовиками Как стало известно, 24 августа Кремль планирует провести антитеррористические учения ... подробнее →

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