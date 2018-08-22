Ученые: океаны на Земле станут "токсичными" 22.08.2018 22:45 Уровень pH в океане становится катастрофически низким. Из-за глобального потепления и загрязнения водоемов токсичность океанов может стать такой же, как она была 14 миллионов лет ... подробнее →

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