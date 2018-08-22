Ученые: океаны на Земле станут "токсичными"22.08.2018 22:45
Уровень pH в океане становится катастрофически низким. Из-за глобального потепления и загрязнения водоемов токсичность океанов может стать такой же, как она была 14 миллионов лет ... подробнее →
Кремль готовится к бунту: в России силовикам создали броневики для массовых арестов противников Путина22.08.2018 22:25
В РФ на форуме "Армия-2018" показали новый бронированный автомобиль для перевозки так называемых "экстремистов" - участников антиправительственных митингов. Примечательно, что внешний вид новинки СМИ ... подробнее →
Боевики ОРДО договорились с Vodafone о ремонтных работах в Еленовке22.08.2018 22:10
Представители ОРДО и украинского мобильного оператора Vodafone на встрече экономической подгруппы в Минске согласовали проведение ремонтных работ на линии связи в оккупированной Еленовке. ... подробнее →
В Украине запретили популярный антисептик22.08.2018 21:47
Если увидете в аптеке - сообщайте в Госслужбу по лекарствам и контролю за наркотиками Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила популярный ... подробнее →
Обстреляли жилой сектор в Зайцево22.08.2018 21:31
Бойцы незаконных вооруженных формирований обстреляли Зайцево в Донецкой области. В Результате обстрела был поврежден жилой дом. Об этом 22 августа сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил ... подробнее →
Стоят пустыми порты Бердянска и Мариуполя: РФ полностью закрыла проход в Азовском море для Украины22.08.2018 21:15
На странице в Facebook главного редактора издания BlakcSeaNews и эксперта "Майдана иностранных дел" Андрея Клименко появилось сообщение, которое гласит, что Российская Федерация полностью закрыла ... подробнее →
Новая Конституция Украины: Кравчук поддержал Тимошенко с ее инициативой сметить главный Закон страны22.08.2018 21:00
Как передает replyua.net , идея Юлии Тимошенко, превратить Украину в реальное парламентское государство и утвердить проект новой Конституции на референдуме, получила поддержку со стороны ... подробнее →
Захарченко уже начал готовить чемоданы: на Донбасс из Москвы едут с проверкой "ревизоры" - подробности22.08.2018 20:46
В ближайшем будущем на оккупированный Донбасс из Москвы прибудет делегация с проверкой. Главарь "ДНР" Александр Захарченко готовится к худшему. О прибытии на Донбасс "ревизоров" сообщил ... подробнее →
Новый закон выгонит украинцев на улицу22.08.2018 20:31
Украинцы с высоким достатком не спешат рассчитаться за услуги, в среднем счета за коммуналку не оплачены в каждой пятой квартире многоэтажного дома. При этом половина из них просто накапливает долги ... подробнее →
Оккупанты «ДНР» заявили о «полной» готовности к перемирию22.08.2018 20:15
Так называемые «силы ДНР» подтвердили свою приверженность соблюдению нового режима прекращения огня, которое начнет действовать на Донбассе с полуночи 29 августа текущего года. В ... подробнее →
Переговоры в Минске: согласовано новое перемирие на Донбассе22.08.2018 20:00
Стало известно, что в среду, 22 августа, спикер представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook сообщила, что Трехсторонняя контактная группа в ходе ... подробнее →
В Украине теперь можно ездить пьяным за рулем: решение суда22.08.2018 19:25
Суд оправдал вождение в нетрезвом состоянии племянника Матиоса. Как сообщает Bihus.info, одним из весомых аргументов стало использование неправильного алкотестера ... подробнее →
Гарантии РФ ничего не значат: «Северный поток-2» лишит Украину транзита газа, - Климкин22.08.2018 19:10
В случае запуска газопровода «Северный поток-2», Российская Федерация незамедлительно прекратит поставки «голубого топлива» по украинскому маршруту, несмотря на многочисленные ... подробнее →
Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса22.08.2018 18:50
Жители "ДНР" возмущены поздравлением главаря боевиков Александра Захарченко с Днем шахтера, которое российский ставленник растиражировал на бигбордах оккупированной части Донбасса. Пользователи ... подробнее →
Каким будет курс гривны через пару недель: озвучен неутешительный прогноз22.08.2018 18:35
Обменный курс украинской национальной валюты до конца текущего месяца просядет до отметки выше 28 грн/$1. Такое мнение " Апостроф. Экономика " озвучил аналитик инвестиционной компании "Альпари" ... подробнее →
В День Независимости Украины Крымский мост перекроют силовики: к чему готовится Кремль22.08.2018 18:15
В День Независимости Украины Россия перекроет Крымский мост и заполнит его силовиками Как стало известно, 24 августа Кремль планирует провести антитеррористические учения ... подробнее →
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- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
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