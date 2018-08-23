Захар Прилепин отрицает, что его батальон в Донецке разоружили

23.08.2018 22:41

Российский писатель и советник главы группировки «ДНР» Захар Прилепин отрицает, что «разведывательно-штурмовой батальон №4», который также известен как «батальон Захара ... подробнее →

Отмена субсидий из-за счетчиков: Рева рассказал, кому нужно бояться

23.08.2018 22:16

Кабинет министров Украины 22 августа планировал рассмотреть постановление относительно отмены субсидий на газ для потребителей без газовых счетчиков. Однако в последний момент рассмотрение документа ... подробнее →

Кучма назвал главные ошибки Украины за годы независимости

23.08.2018 21:45

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал три «самых больших» ошибки, допущенные украинским государством за годы независимости. В интервью «Радіо Свобода» экс-глава ... подробнее →

В сентябре погода преподнесет сюрприз

23.08.2018 21:16

Конец лета и начало осени в Украине будут дождливыми, поэтому температура снизится. Об этом в комментарии " Обозревателю " рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, нашу страну ... подробнее →

"Это Украина", - жители "ДНР" расклеили поздравления с Днем Независимости и повесили сине-желтые флаги

23.08.2018 20:46

Накануне Дня Независимости жители захваченных территорий напомнили оккупантам, что Донбасс – это Украина. В городах террористической "ДНР" жители, которые мечтают о возвращении в Украину, ... подробнее →

Cтало известно о тайных переговорах и союзном договоре: Будет две, а то и три Украины. ВИДЕО

23.08.2018 20:13

Последний Генеральный секретарь СССР Михаил Горбачев угрожал разделить Украину на три части, когда решался вопрос Крыма Полуостров стал украинским в 1954 году. И с тех пор в Кремле его неоднократно ... подробнее →

Мосийчук назвал силы, способные уничтожить Крымский мост

23.08.2018 19:46

Депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заявил, что избавиться от построенного Россией Крымского моста Украине помогут «высшие силы» и «союзники с ... подробнее →

«Наши люди везде»: на оккупированном Донбассе заметили украинские флаги и патриотические надписи

23.08.2018 19:14

В День Государственного Флага Украины и накануне Дня независимости Украины на оккупированном Донбассе патриоты провели акцию. В частности, на фото видно, как у знаков на въезде в оккупированные ... подробнее →

Пять часов жесткой схватки: в бою под Крымским четверо украинских воинов погибли, сдерживая натиск врага

23.08.2018 18:44

Утром возле Крымского развернулся ожесточенный бой, в ходе которого погибло четверо украинских защитников, семеро были ранены. В Минобороны Украины сообщили, что около шести утра террористы ... подробнее →

Такого еще не было: выборы президента в Украине собираются перенести

23.08.2018 18:16

В Украине собираются перенести дату выборов президента, готовится соответствующее представление в Конституционный Суд Об этом в четверг, 23 августа, заявил народный депутат Леонид Емец в своем ... подробнее →

Луганская ОВГА официально подтвердила закрытие КПВВ «Станица Луганская»

23.08.2018 17:45

Вчера в Минске участники трехсторонней контактной группы согласовали временное прекращении пропуска людей через КПВВ «Станица-Луганская» со 2 по 7 сентября текущего года. Пресс-служба ... подробнее →

"Давить украинцев живьем бульдозерами", - взбешенные россияне завалили Сеть угрозами из-за слов Порошенко о ВСУ

23.08.2018 16:46

В комментариях российские пользователи угрожают всем гражданам Украины физической расправой и обещают масштабное военное вторжение в страну. Российские СМИ активно обсуждают заявление украинского ... подробнее →

После ранения умер российский наемник с позывным «Донской»

23.08.2018 16:19

После ранения в районе Ясиноватой умер российский наемник из Ставропольского края с позывным «Донской». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: На временно ... подробнее →

Противник считает потери: стали известны подробности пятичасового боя на Бахмутке

23.08.2018 15:58

Попытка противника захватить наблюдательные посты ВСУ вдоль Бахмутской трассы в Луганской области обернулась для самих боевиков т.н. "ЛНР" потерями в пятичасовом бою. Об этом сообщает ... подробнее →

Боевики атаковали позиции ВСУ на Луганщине: у сил ООС большие потери

23.08.2018 15:42

В зоне ООС в результате пятичасового боя с боевиками в районе Крымского Луганской области погибли четверо украинских военнослужащих и семеро получили ранения. Спикер Минобороны Украины Дмитрий ... подробнее →

В «ДНР» «батальон Прилепина» объявили ОПГ

23.08.2018 15:21

В «ДНР» «батальон Прилепина» объявили ОПГ, разоружили и расформировали. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: После «внезапного» отъезда ... подробнее →

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