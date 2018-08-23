Конец лета и начало осени в Украине будут дождливыми, поэтому температура снизится. Об этом в комментарии " Обозревателю " рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, нашу страну ... подробнее →

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал три «самых больших» ошибки, допущенные украинским государством за годы независимости. В интервью «Радіо Свобода» экс-глава ... подробнее →

Кабинет министров Украины 22 августа планировал рассмотреть постановление относительно отмены субсидий на газ для потребителей без газовых счетчиков. Однако в последний момент рассмотрение документа ... подробнее →

Российский писатель и советник главы группировки «ДНР» Захар Прилепин отрицает, что «разведывательно-штурмовой батальон №4», который также известен как «батальон Захара ... подробнее →